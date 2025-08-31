Chủ Nhật, 31/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Nhiều xã miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh vật lộn với lũ lụt, sạt lở

Nguyễn Thuấn

31/08/2025, 14:33

Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến nhiều xã miền núi ở Nghệ An và Hà Tĩnh rơi vào cảnh chia cắt. Sạt lở, lũ lụt không chỉ làm tê liệt giao thông, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, buộc nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Sạt lở ở xã Lượng Minh (Nghệ An) đất, đá tràn xuống các tuyến đường chính gây chia cắt
Sạt lở ở xã Lượng Minh (Nghệ An) đất, đá tràn xuống các tuyến đường chính gây chia cắt

Thời điểm hiện nay tại xã Tam Quang, Nghệ An, đầu mố cầu Đình Phong đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND xã ký văn bản cấm người dân qua lại, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn.

  Đầu mố cầu Đình Phong đã bị sạt lở nghiêm trọng, người dân và phương tiện không thể lưu thông  
  Đầu mố cầu Đình Phong đã bị sạt lở nghiêm trọng, người dân và phương tiện không thể lưu thông  

Phương án tạm thời, người dân buộc phải đi vòng ra Quốc lộ 48C về Khe Bố, xa hơn từ 15 đến 25 km. Việc này khiến đời sống, sinh hoạt, đặc biệt là việc học tập của học sinh gặp nhiều khó khăn. Do trường THCS trên địa bàn chưa có bán trú, hàng chục em học sinh phải đi - về trong điều kiện thời tiết xấu, đường vòng xa và nguy hiểm.

Trước mắt, địa phương phối hợp với các ngành chức năng đánh giá mức độ hư hỏng, xây dựng phương án khắc phục. Trong thời gian chờ sửa chữa cầu, xã cũng tính đến giải pháp lập bến đò tạm để phục vụ việc đi lại thiết yếu cho người dân.

Không chỉ cầu Đình Phong, tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương xã Tam Quang cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở ta luy dương. Đường hẹp, chỉ đủ một làn xe, lại xuất hiện nhiều đoạn sạt lở gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Chính quyền xã đã cắm biển cảnh báo, phát loa thông báo để người dân chủ động phòng tránh.

Nhiều điểm trên tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương sạt lở ta luy dương
Nhiều điểm trên tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương sạt lở ta luy dương

Mưa lớn kéo dài từ ngày 30/8 cũng khiến nhiều đập tràn ở xã Tam Thái dâng cao, chia cắt giao thông.

Một số tuyến đường vẫn đang bị chia cắt: đoạn 541B từ Tam Thái vào Tam Hợp, các cầu tràn đều ngập sâu, không thể qua lại.
Một số tuyến đường vẫn đang bị chia cắt: đoạn 541B từ Tam Thái vào Tam Hợp, các cầu tràn đều ngập sâu, không thể qua lại.
Nhiều ngôi nhà tại các bản Na Tổng, Lũng, Can xã Tam Thái bị hư hại, đất đá vùi lấp, làm sập tường.
Nhiều ngôi nhà tại các bản Na Tổng, Lũng, Can xã Tam Thái bị hư hại, đất đá vùi lấp, làm sập tường.

Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với địa phương đã khẩn trương di dời 20 hộ dân với 75 nhân khẩu tại bản Xốp Nậm đến nơi tạm trú an toàn, phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Đồn biên phòng Tam Hợp phố hợp với chính quyên địa phương vận động người dân di dời đến nơi an toàn
Đồn biên phòng Tam Hợp phố hợp với chính quyên địa phương vận động người dân di dời đến nơi an toàn

Đến nay, ba cầu tràn tại các bản Khổi, Xoóng Con, Xốp Nặm bị ngập, người và phương tiện không thể qua lại. Quốc lộ 7A đoạn qua bản Na Tổng sạt lở, gây ách tắc. Các tuyến đường vào đồn biên phòng, trụ sở UBND xã và bản Văng Môn cũng bị sạt lở mạnh. Lực lượng chức năng đã lập chốt, cắm biển báo, tạm thời cấm người và phương tiện đi qua các khu vực nguy hiểm.

Nhiều sông suối trên địa bàn xã Tam Thái dâng cao
Nhiều sông suối trên địa bàn xã Tam Thái dâng cao
  Sáng ngày 31/8/2025, Chi đoàn đồn Biên phòng Tam Quang cử cán bộ, đoàn viên phối hợp với địa phương khắc phục sạt lở đất đá tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương, đảm bảo lưu thông qua lại cho các phương tiện và người dân.  
  Sáng ngày 31/8/2025, Chi đoàn đồn Biên phòng Tam Quang cử cán bộ, đoàn viên phối hợp với địa phương khắc phục sạt lở đất đá tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương, đảm bảo lưu thông qua lại cho các phương tiện và người dân.  

Tại Hà Tĩnh, nước lũ rút chậm khiến nhiều khu vực ở xã Sơn Tiến, Sơn Kim 2 vẫn ngập sâu.

 Lực lượng chức năng phải cắm biển cảnh báo để người dân chủ động tránh rủi ro
 Lực lượng chức năng phải cắm biển cảnh báo để người dân chủ động tránh rủi ro

Đặc biệt, tối 30/8, kênh thủy lợi N1 chảy qua xã Việt Xuyên bị vỡ hơn 2m, rộng khoảng 4m do mưa lớn kéo dài và lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

Ông Nguyễn Phùng Lưu, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên, cho biết chính quyền đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương gia cố ngay trong đêm. Sau nhiều giờ nỗ lực, đoạn kênh vỡ đã được khắc phục tạm thời, bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du.

Lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương khắc phục sự cố trong đêm

Thống kê sơ bộ, hoàn lưu bão số 6 đã khiến 918,5 ha lúa Hè Thu của người dân Hà Tĩnh bị ngập nặng; 131 tuyến đường giao thông bị ngập sâu, tỉnh phải tổ chức sơ tán 146 hộ với 410 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Nhiều cánh đồng lúa nước ngập trắng
Nhiều cánh đồng lúa nước ngập trắng
Mưa lớn khiến sườn đồi tại thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) sạt lở, khối lượng lớn đất đá tràn xuống lòng đường.
Mưa lớn khiến sườn đồi tại thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) sạt lở, khối lượng lớn đất đá tràn xuống lòng đường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong 6 giờ tới, các địa phương trên được cảnh báo có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên sườn dốc, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời gây ách tắc giao thông, thiệt hại sản xuất.

5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, bị cô lập gần 2 ngày, rơi vào tình trạng thiếu lương thực do nước lũ dâng cao...

Chỉ trong vòng 30 phút khi lũ quét bất ngờ đổ về, nhà cửa đổ sập, ngập chìm trong bùn đất, người dân bản Chiềng ở Thanh Hóa hô hoán tháo chạy...

Ngày 30/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Công điện số 152/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 30/8, UBND thành phố Huế long trọng tổ chức Lễ triển khai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại A Lưới 3 và A Lưới 4, với tổng mức đầu tư trên 510 tỷ đồng, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 3.300 học sinh vùng biên giới.

Bão số 6 gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt; tại Hà Tĩnh, bản Rào Tre bị cô lập; Nghệ An khẩn cấp cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó với gió mạnh, sóng lớn.

