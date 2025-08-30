Chưa kịp khắc phục bão số 5 miền Trung lại căng mình chống bão số 6
Nguyễn Thuấn
30/08/2025, 17:48
Bão số 6 gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt; tại Hà Tĩnh, bản Rào Tre bị cô lập; Nghệ An khẩn cấp cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó với gió mạnh, sóng lớn.
Chiều 30/8, Văn phòng Thường trực
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6,
trên địa bàn xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, làm mực nước sông
dâng nhanh. Tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại nhiều khu vực, gây chia cắt giao
thông và cô lập dân cư.
Theo ghi nhận, Quốc lộ 9B có hai
vị trí ngập tại Km41+900 và Km43+700, mực nước sâu từ 0,3–0,4m, người và phương
tiện không thể qua lại. Trên tuyến Tỉnh lộ 571, đoạn tràn Km25+900 ngập tới
1,5m; Tỉnh lộ 588a tại cầu tràn Ba Lòng ngập 30cm.
Toàn tỉnh hiện có hơn 21 điểm ngập,
cô lập. Tại xã Kim Phú, ba điểm bị chia cắt ở bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ. Xã
Đăkrông có hai điểm ngập tại ngầm tràn Ly Tôn và cầu tràn Chân Rò. Ở xã Hướng Lập,
nước dâng tại bản Se Pu và tràn Cha Lỳ. Một số điểm ngập khác được ghi nhận ở
xã Cồn Tiên (cầu Khe Me), xã Phong Nha (ngầm tràn Rào Ngọn, ngầm Troóc), xã Ba
Lòng (cầu tràn Ba Lòng).
Tại xã Bến Quan, tuyến đường từ
trung tâm xã Vĩnh Ô (cũ) đi các bản 4, 5, 8, 9 bị cô lập hoàn toàn. Ở xã Hiếu
Giang, năm điểm ngập gồm tràn Ba Thung, tràn Bến Dâu, tràn Thiện Chánh, tràn
Tân Quang và thôn Bình Mỹ. Nhiều vị trí ngập khác được ghi nhận tại xã Tân Lập
(thôn Tân Trung), xã Thượng Trạch (ngầm tràn Cà Ròng 1, ngập 0,4m), xã Dân Hóa
(ngầm K Định và K.Ai, ngập 0,7–1m).
Đặc biệt, tại xã Hướng Hiệp, cầu
tràn Khe Nghi và Tiên Hiên ngập sâu 0,7m, chia cắt tuyến đường từ trung tâm xã
đi thôn Gia Giã (190 hộ, khoảng 900 nhân khẩu). Tuyến đường đi cụm Ta Bung
(thôn Xa Vi) cũng bị ngập 60cm, khiến 32 hộ dân với 108 nhân khẩu tạm thời bị
chia cắt. Nhiều tuyến nội thôn ở khóm Khe Xong, A Rồng ngập từ 30–50cm.
Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến
đường ở Quảng Trị. Tại xã Hướng Lập, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở tại
Km175+200, với khoảng 5m³ đất đá tràn xuống đường. Một điểm khác trên tuyến này
bị đứt gãy tại ngầm tràn nối thôn Sê Pu đi Cù Bai.
Trên tuyến tuần tra Hướng
Phùng – Lao Bảo, tại Km8+200, đất đá sạt lở với khối lượng 30–40m2, phương tiện
không thể lưu thông. Đáng chú ý, tuyến Tỉnh lộ 571 đoạn tiếp giáp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị lũ cuốn trôi, giao thông hoàn toàn chia cắt. Ở xã Dân Hóa, hai điểm sạt lở tại Km122+00 và Km122+900, tuy nhiên phương tiện vẫn có thể qua lại.
Theo thống kê, đến 10 giờ sáng
30/8, toàn bộ tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm đã được đưa vào nơi tránh trú
bão an toàn. Hiện còn 138 phương tiện với 406 lao động vẫn đang hoạt động trên
biển. Các hồ chứa lớn trên địa bàn được vận hành an toàn, với dung tích trung
bình đạt khoảng 64,75% thiết kế.
Cùng ngày, mưa lớn kéo dài tại Hà
Tĩnh khiến nhiều khu vực ngập nặng. Tại xã Phúc Trạch (Hương Khê), nước lũ dâng
cao làm ngập cầu tràn dẫn vào bản Rào Tre – nơi sinh sống của 46 hộ dân, 161
nhân khẩu người Chứt. Đây là tuyến đường độc đạo nên bản tạm thời bị cô lập.
Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng
Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng), cho biết người dân trong bản vẫn
ổn định cuộc sống nhờ nguồn lương thực, thực phẩm và nước uống dự trữ. Lực lượng
biên phòng đang bám địa bàn, theo dõi tình hình, sẵn sàng sơ tán dân nếu xuất
hiện diễn biến bất thường.
Tại xã Vũ Quang, mực nước sông
Ngàn Trươi dâng cao, nhiều điểm xung yếu có dấu hiệu sạt lở. Chính quyền đã khẩn
trương rà soát, lên phương án sơ tán các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Trên
tuyến quốc lộ 15 qua xã Phúc Trạch, mưa lớn khiến nước ngập từ 30–50cm, nhiều ô
tô và xe máy chết máy. Lực lượng công an đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và
cấm phương tiện qua lại.
Trước diễn biến phức tạp của bão
số 6, UBND Nghệ An đã ban hành công điện khẩn cấm tất cả tàu thuyền và phương
tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ sáng 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
phải vào bờ trước 15 giờ cùng ngày để tránh trú an toàn.
Theo dự báo, vùng biển Nghệ An,
bao gồm đảo Hòn Ngư, sẽ có mưa dông mạnh, gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp
8, giật cấp 10, sóng cao 2–5m, biển động mạnh. Chính quyền đã yêu cầu sử dụng mọi
phương tiện thông tin để kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức
neo đậu an toàn, đồng thời di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi.
Ngoài ra, các địa phương vùng đồng
bằng được yêu cầu rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy
cơ ngập sâu, ven biển, cửa sông. Các biện pháp tiêu nước đệm, bảo vệ sản xuất
nông nghiệp và khu công nghiệp được triển khai khẩn trương. Nghệ An cũng tăng
cường kiểm tra hệ thống đê điều, viễn thông, lưới điện để đảm bảo an toàn,
không gián đoạn thông tin và sinh hoạt.
