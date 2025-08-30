Chưa kịp khắc phục bão số 5 miền Trung lại căng mình chống bão số 6

Bão số 6 gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt; tại Hà Tĩnh, bản Rào Tre bị cô lập; Nghệ An khẩn cấp cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó với gió mạnh, sóng lớn.

Chiều 30/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, làm mực nước sông dâng nhanh. Tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại nhiều khu vực, gây chia cắt giao thông và cô lập dân cư.

Theo ghi nhận, Quốc lộ 9B có hai vị trí ngập tại Km41+900 và Km43+700, mực nước sâu từ 0,3–0,4m, người và phương tiện không thể qua lại. Trên tuyến Tỉnh lộ 571, đoạn tràn Km25+900 ngập tới 1,5m; Tỉnh lộ 588a tại cầu tràn Ba Lòng ngập 30cm.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cà Roòng lập chốt tại các điểm ngập lụt để đảm bảo an toàn

Toàn tỉnh hiện có hơn 21 điểm ngập, cô lập. Tại xã Kim Phú, ba điểm bị chia cắt ở bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ. Xã Đăkrông có hai điểm ngập tại ngầm tràn Ly Tôn và cầu tràn Chân Rò. Ở xã Hướng Lập, nước dâng tại bản Se Pu và tràn Cha Lỳ. Một số điểm ngập khác được ghi nhận ở xã Cồn Tiên (cầu Khe Me), xã Phong Nha (ngầm tràn Rào Ngọn, ngầm Troóc), xã Ba Lòng (cầu tràn Ba Lòng).

Chính quyền, lực lượng biên phòng ở xã Hướng Lập hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm

Tại xã Bến Quan, tuyến đường từ trung tâm xã Vĩnh Ô (cũ) đi các bản 4, 5, 8, 9 bị cô lập hoàn toàn. Ở xã Hiếu Giang, năm điểm ngập gồm tràn Ba Thung, tràn Bến Dâu, tràn Thiện Chánh, tràn Tân Quang và thôn Bình Mỹ. Nhiều vị trí ngập khác được ghi nhận tại xã Tân Lập (thôn Tân Trung), xã Thượng Trạch (ngầm tràn Cà Ròng 1, ngập 0,4m), xã Dân Hóa (ngầm K Định và K.Ai, ngập 0,7–1m).

Trước tình trạng sạt lở tại khu vực vcacs xã miền núi, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nhanh chóng di chuyển các hộ dân cư đến nơi tránh trú an toàn

Mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa hè-thu tại một số địa phương bị ngã, đổ.

Đặc biệt, tại xã Hướng Hiệp, cầu tràn Khe Nghi và Tiên Hiên ngập sâu 0,7m, chia cắt tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn Gia Giã (190 hộ, khoảng 900 nhân khẩu). Tuyến đường đi cụm Ta Bung (thôn Xa Vi) cũng bị ngập 60cm, khiến 32 hộ dân với 108 nhân khẩu tạm thời bị chia cắt. Nhiều tuyến nội thôn ở khóm Khe Xong, A Rồng ngập từ 30–50cm.

Lực lượng chức năng đã kịp thời lập rào chắn, bố trí lực lượng canh gác tại tất cả các điểm ngập, không cho người và phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Quảng Trị. Tại xã Hướng Lập, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở tại Km175+200, với khoảng 5m³ đất đá tràn xuống đường. Một điểm khác trên tuyến này bị đứt gãy tại ngầm tràn nối thôn Sê Pu đi Cù Bai.

Trên tuyến tuần tra Hướng Phùng – Lao Bảo, tại Km8+200, đất đá sạt lở với khối lượng 30–40m2, phương tiện không thể lưu thông. Đáng chú ý, tuyến Tỉnh lộ 571 đoạn tiếp giáp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị lũ cuốn trôi, giao thông hoàn toàn chia cắt. Ở xã Dân Hóa, hai điểm sạt lở tại Km122+00 và Km122+900, tuy nhiên phương tiện vẫn có thể qua lại.

Mưa lớn cũng đã gây ra tình trạng sạt lở đất hai bên ta li của nhiều tuyến đường vùng biên giới phía Nam tỉnh Quảng Trị

Theo thống kê, đến 10 giờ sáng 30/8, toàn bộ tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm đã được đưa vào nơi tránh trú bão an toàn. Hiện còn 138 phương tiện với 406 lao động vẫn đang hoạt động trên biển. Các hồ chứa lớn trên địa bàn được vận hành an toàn, với dung tích trung bình đạt khoảng 64,75% thiết kế.

Cùng ngày, mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nhiều khu vực ngập nặng. Tại xã Phúc Trạch (Hương Khê), nước lũ dâng cao làm ngập cầu tràn dẫn vào bản Rào Tre – nơi sinh sống của 46 hộ dân, 161 nhân khẩu người Chứt. Đây là tuyến đường độc đạo nên bản tạm thời bị cô lập.

Nước sông Ngàn Sâu dâng cao làm ngập cầu tràn vào bản Rào Tre

Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng), cho biết người dân trong bản vẫn ổn định cuộc sống nhờ nguồn lương thực, thực phẩm và nước uống dự trữ. Lực lượng biên phòng đang bám địa bàn, theo dõi tình hình, sẵn sàng sơ tán dân nếu xuất hiện diễn biến bất thường.

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu ở xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, gây chia cắt tuyến đường độc đạo đi vào bản Rào Tre, nơi có hàng chục hộ đồng bào dân tộc Chứt đang sinh sống.

Một số cầu tràn, đường dân sinh tại miền núi Hà Tĩnh chìm trong nước lũ

Tại xã Hương Xuân, nước đã ngập băng một số tuyến đường. Ngoài ra, ở thôn Thuận Hòa (xã Hương Xuân), mưa to đã khiến nước trên đồi núi cao chảy xuống tràn vào nhà nhiều hộ dân, nguy cơ sạt lở cao. Trước tình hình đó, chính quyền xã Hương Xuân đã bám sát địa bàn, tiến hành di dời 21 hộ dân với 71 nhân khẩu thuộc thôn Thuận Hòa đến các nhà cao, an toàn. Các em nhỏ, người già được ưu tiên di dời trước...

Lo ngại trước diễn biến phức tạp của bão số 6, nhiều hộ dân ở các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh... khẩn trương thu hoạch bưởi Phúc Trạch tại các vùng thấp trũng.

Tại xã Vũ Quang, mực nước sông Ngàn Trươi dâng cao, nhiều điểm xung yếu có dấu hiệu sạt lở. Chính quyền đã khẩn trương rà soát, lên phương án sơ tán các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Trên tuyến quốc lộ 15 qua xã Phúc Trạch, mưa lớn khiến nước ngập từ 30–50cm, nhiều ô tô và xe máy chết máy. Lực lượng công an đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và cấm phương tiện qua lại.

Do mưa lớn kéo dài khiến nước sông La dâng nhanh, gần 100 hộ dân thôn Tiền Phong tiếp tục bị chia cắt. Tính đến thời điểm hiện tại, nước lũ đã gây ngập cục bộ thôn Tiền Phong; hệ thống điện cũng đã bị cắt để đảm bảo an toàn. Mực nước tại thôn Tiền Phong đã dâng cao khoảng gần 2m (tính từ mặt đường) khiến tầng 1 của nhà dân bị nước tràn vào.

Người dân kê cao đồ đạc, ở yên trong nhà, không ra ngoài để tránh sự cố xảy ảng

Mưa lớn kéo dài nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh nước đã ngập sâu

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, UBND Nghệ An đã ban hành công điện khẩn cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ sáng 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải vào bờ trước 15 giờ cùng ngày để tránh trú an toàn.

Theo dự báo, vùng biển Nghệ An, bao gồm đảo Hòn Ngư, sẽ có mưa dông mạnh, gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2–5m, biển động mạnh. Chính quyền đã yêu cầu sử dụng mọi phương tiện thông tin để kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức neo đậu an toàn, đồng thời di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi.

Ngoài ra, các địa phương vùng đồng bằng được yêu cầu rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, ven biển, cửa sông. Các biện pháp tiêu nước đệm, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và khu công nghiệp được triển khai khẩn trương. Nghệ An cũng tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, viễn thông, lưới điện để đảm bảo an toàn, không gián đoạn thông tin và sinh hoạt.