Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Nhóm quỹ VinaCapital trở thành cổ đông lớn của GMD

Hà Anh

21/10/2025, 09:43

Nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa trở thành cổ đông lớn của GMD, kể từ ngày 15/10, sau khi nâng tổng sở hữu lên hơn 21,666 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0802% vốn điều lệ.

Sơ đồ giá cổ phiếu GMD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GMD trên TradingView.

Nhóm quỹ ngoại vừa có báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa trở thành cổ đông lớn của GMD, kể từ ngày 15/10, sau khi nâng tổng sở hữu lên hơn 21,666 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0802% vốn điều lệ.

Trong đó, 3 tổ chức liên quan trong nhóm gồm Asia Value Investment Limited mua 1 triệu cổ phiếu, Chubb Life Việt Nam mua 3.900 cổ phiếu và Hanwha Life Việt Nam đã 7.300 cổ phiếu GMD. Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu nắm giữ của 3 tổ chức này tăng lên 2.016.200 cổ phiếu, chiếm 0,4727% vốn GMD.

Trong khi đó, 12 quỹ và tổ chức khác liên quan đến VinaCapital đang 19.650.144 cổ phiếu, chiếm 4,6075% vốn và tổng nhóm cổ đông đã nắm giữ hơn 5% vốn và trở thành cổ đông lớn của Gemadept.

Trước đó, ngày 14/10, Hội đồng Quản trị Gemadept thông qua việc tăng vốn điều lệ lên gần 4,265 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành hơn 6,3 triệu cổ phiếu ESOP 2024. Thời điểm thay đổi vốn được ghi nhận ngày 08/10.

Được biết, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP. HCM về quy hoạch cảng biển trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP. HCM kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch, kéo dài cầu cảng Gemalink thêm 356,9m về phía thượng lưu và cầu cảng SSIT (cảng nước sâu liền kề Gemalink) thêm 200m về phía hạ lưu, nhằm hình thành tuyến cầu cảng dài, thẳng và liên tục. Việc kéo dài cầu cảng sẽ giúp tăng công suất xếp dỡ container và nâng cao khả năng tiếp nhận nhiều tàu biển cùng lúc.

VCSC cho biết tác động đối với GMD là đề xuất này trực tiếp gắn với kế hoạch mở rộng Gemalink giai đoạn 2 (GML2).

Trước đó, tiến độ xây dựng GML2 đã bị trì hoãn do GMD xin điều chỉnh thiết kế để GML1 + GML2 tạo thành cầu cảng có tổng chiều dài 1,1 km (GML1 hiện có cầu bến dài 800m), với tổng công suất thiết kế đạt 3 triệu TEU/năm (mỗi giai đoạn 1,5 triệu TEU/năm).

Theo đề xuất mới của UBND TP. HCM, chiều dài cầu cảng GML2 sẽ được kéo dài hơn so với kế hoạch trước đây của GMD, từ đó nâng tổng công suất và khả năng tiếp nhận nhiều tàu cùng lúc. Tuy nhiên, các chi tiết vẫn đang được thảo luận và số liệu cụ thể vẫn chưa được công bố.

VCSC cũng lưu ý giấy phép xây dựng cho GML2 nhiều khả năng sẽ tiếp tục được lùi thời hạn để điều chỉnh theo kế hoạch mới của UBND TP.HCM và nhìn chung, VCSC đánh giá thông tin này tích cực đối với GMD, do Gemalink sẽ có thể đạt công suất cao hơn mức 3 triệu TEU/năm trong kế hoạch trước đó.

GMD dự chi hơn 840 tỷ trả cổ tức 2024 và lên kế hoạch mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

16:05, 30/06/2025

Nhóm quỹ KIM Việt Nam thôi làm cổ đông lớn của GMD

07:49, 02/04/2025

GMD công bố phát hành cổ phiếu ESOP, nhóm quỹ KIM hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 6%

08:56, 21/02/2025

cầu cảng Gemalink chứng khoán cổ đông lớn GMD Quỹ ngoại VinaCapital

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu từ bán heo giảm mạnh chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng

Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)

MBB phản hồi về hoạt động phát hành trái phiếu

MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên "top"

Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mua "chui", Chủ tịch S99 bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch 4 tháng

Ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch...

