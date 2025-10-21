Nhóm quỹ VinaCapital trở thành cổ đông lớn của GMD

Nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa trở thành cổ đông lớn của GMD, kể từ ngày 15/10, sau khi nâng tổng sở hữu lên hơn 21,666 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0802% vốn điều lệ.

Nhóm quỹ ngoại vừa có báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa trở thành cổ đông lớn của GMD, kể từ ngày 15/10, sau khi nâng tổng sở hữu lên hơn 21,666 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0802% vốn điều lệ.

Trong đó, 3 tổ chức liên quan trong nhóm gồm Asia Value Investment Limited mua 1 triệu cổ phiếu, Chubb Life Việt Nam mua 3.900 cổ phiếu và Hanwha Life Việt Nam đã 7.300 cổ phiếu GMD. Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu nắm giữ của 3 tổ chức này tăng lên 2.016.200 cổ phiếu, chiếm 0,4727% vốn GMD.

Trong khi đó, 12 quỹ và tổ chức khác liên quan đến VinaCapital đang 19.650.144 cổ phiếu, chiếm 4,6075% vốn và tổng nhóm cổ đông đã nắm giữ hơn 5% vốn và trở thành cổ đông lớn của Gemadept.

Trước đó, ngày 14/10, Hội đồng Quản trị Gemadept thông qua việc tăng vốn điều lệ lên gần 4,265 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành hơn 6,3 triệu cổ phiếu ESOP 2024. Thời điểm thay đổi vốn được ghi nhận ngày 08/10.

Được biết, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP. HCM về quy hoạch cảng biển trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP. HCM kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch, kéo dài cầu cảng Gemalink thêm 356,9m về phía thượng lưu và cầu cảng SSIT (cảng nước sâu liền kề Gemalink) thêm 200m về phía hạ lưu, nhằm hình thành tuyến cầu cảng dài, thẳng và liên tục. Việc kéo dài cầu cảng sẽ giúp tăng công suất xếp dỡ container và nâng cao khả năng tiếp nhận nhiều tàu biển cùng lúc.

VCSC cho biết tác động đối với GMD là đề xuất này trực tiếp gắn với kế hoạch mở rộng Gemalink giai đoạn 2 (GML2).

Trước đó, tiến độ xây dựng GML2 đã bị trì hoãn do GMD xin điều chỉnh thiết kế để GML1 + GML2 tạo thành cầu cảng có tổng chiều dài 1,1 km (GML1 hiện có cầu bến dài 800m), với tổng công suất thiết kế đạt 3 triệu TEU/năm (mỗi giai đoạn 1,5 triệu TEU/năm).

Theo đề xuất mới của UBND TP. HCM, chiều dài cầu cảng GML2 sẽ được kéo dài hơn so với kế hoạch trước đây của GMD, từ đó nâng tổng công suất và khả năng tiếp nhận nhiều tàu cùng lúc. Tuy nhiên, các chi tiết vẫn đang được thảo luận và số liệu cụ thể vẫn chưa được công bố.

VCSC cũng lưu ý giấy phép xây dựng cho GML2 nhiều khả năng sẽ tiếp tục được lùi thời hạn để điều chỉnh theo kế hoạch mới của UBND TP.HCM và nhìn chung, VCSC đánh giá thông tin này tích cực đối với GMD, do Gemalink sẽ có thể đạt công suất cao hơn mức 3 triệu TEU/năm trong kế hoạch trước đó.