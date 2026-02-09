Huế đón xuân Bính Ngọ với những lễ hội đậm bản sắc

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không gian văn hóa – di sản của thành phố Huế ngập tràn sắc xuân, từ Ngày hội Hoàng mai Huế bên dòng Hương Giang đến các chương trình Tết cộng đồng giàu bản sắc tại An Cựu và Phú Xuân...

Chiều 7/02, trong không khí đất trời chuyển mình đón Xuân Bính Ngọ 2026, Hội Hoàng mai Huế long trọng khai mạc Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV tại không gian Nghênh Lương Đình – Phu Văn Lâu. Sự kiện nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án “Xây dựng Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam”, gắn với định hướng Festival Huế bốn mùa.

Các đại biểu cùng du khách tham quan, thưởng lãm Hoàng mai Huế trong nắng xuân dịu nhẹ.

Hoàng mai Huế từ lâu không chỉ là loài hoa báo xuân mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Cố đô. Sắc vàng thanh nhã, bền bỉ của mai hiện diện trước hiên nhà, trong sân vườn, như một phần ký ức Tết Huế lắng sâu, tinh tế.

Một tác phẩm mai cổ thụ.

Ngày hội diễn ra trong 10 ngày, từ 04 đến 14/02/2026 (17 – 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội mùa Xuân của thành phố Huế. Tại không gian Nghênh Lương Đình – Phu Văn Lâu, Ban Tổ chức giới thiệu gần 500 tác phẩm Hoàng mai Huế, gồm mai cổ thụ, mai đại và các tác phẩm bonsai được tạo tác công phu từ các nghệ nhân, nhà vườn trên địa bàn. Mỗi tác phẩm là kết tinh của thời gian, công sức và đạo chơi mai mang đậm phong vị Huế.

Hoàng mai Huế khoe sắc vàng thanh nhã giữa không gian di sản.

Song song hoạt động trưng bày là nhiều hoạt động hấp dẫn như cuộc thi “Hoàng mai Huế – Tuyệt tác mùa Xuân”, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc, tạo tác mai; đấu giá Hoàng mai Huế, bốc thăm trúng thưởng… Qua đó góp phần kết nối văn hóa với du lịch, đưa Hoàng mai trở thành sản phẩm đặc trưng trong trải nghiệm của du khách khi đến Huế dịp Tết.

Không gian trưng bày mai bonsai được tạo tác công phu, tinh xảo.

Nghệ nhân chỉnh dáng mai.

Cùng ngày 07/02, tại phường An Cựu, Chương trình “An Cựu – Hương Sắc Tết” năm 2026 chính thức khai mạc, mang đến không gian Tết đậm đà bản sắc cộng đồng. Điểm nhấn của chương trình là các phần thi gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt gừng, mứt dừa, bánh thuẫn với sự tham gia của 14 đội đến từ các tổ dân phố, khối trường học và cơ quan trên địa bàn.

Các đội thi làm mức gừng tại chương trình “An Cựu – Hương Sắc Tết”.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực Huế, trưng bày đặc sản ngày Tết, trò chơi dân gian và khu trải nghiệm viết thư pháp, làm thiệp Xuân, lồng đèn, trưng bày mâm cỗ Giao thừa… đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, các sản phẩm Tết được dâng tiến tại di tích và trao tặng các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia với chủ đề “Xuân gắn kết – Tết yêu thương”.

Toàn cảnh Chương trình “An Cựu – Hương Sắc Tết” năm 2026.

Trong không khí chào đón năm mới, phường Phú Xuân lần đầu tổ chức Chương trình “Tết Phú Xuân – Sắc vị Kinh Kỳ” với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc tại khu vực Quốc Tử Giám.

Lãnh đạo phường Phú Xuân đánh trống khai mạc chương trình “Tết Phú Xuân – Sắc vị Kinh Kỳ”.

Không gian được sắp đặt công phu với kiến trúc cung đình, vườn hoa xuân nghệ thuật, linh vật Ngựa và hình ảnh áo dài truyền thống, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp Tết Huế xưa.

Viết thư pháp tại chương trình.

Lãnh đạo phường Phú Xuân trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là không gian ẩm thực Huế, hoạt động gói – nấu bánh chưng, bánh tét và quảng diễn ẩm thực Ngũ Hành, giới thiệu chiều sâu văn hóa ẩm thực cố đô đến người dân và du khách. Các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, múa lân, võ thuật, thư pháp và đêm nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ đã tạo nên không khí Tết rộn ràng, ấm áp, lan tỏa sắc xuân trên toàn thành phố Huế.