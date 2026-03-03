Ninh Bình: Tổng thu hoạt động du lịch trong 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 5.837 tỷ đồng

Tháng 2 vừa qua, du lịch Ninh Bình đón nhận những con số ấn tượng với trên 4.075 nghìn lượt khách và doanh thu ước đạt gần 4.368 tỷ đồng, tăng 20,12% so với cùng kỳ năm trước...

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, tháng Hai trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài cùng điều kiện thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện lý tưởng cho nhu cầu du xuân, tham quan và trải nghiệm văn hóa của người dân và du khách.

Dịp Tết Bính Ngọ từ 14/2 đến 22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ghi nhận lượng khách đột biến với trên 2.375 nghìn lượt, tăng 81,4% so với dịp Tết Ất Tỵ 2025 (chỉ đón trên 1.309 nghìn lượt). Mùng 3 và mùng 4 Tết, Khu du lịch sinh thái Thung Nham tổ chức mini show "Khúc hát thiên nhiên" và chương trình nghệ thuật "Xuân dẫn lối", tạo điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình du Xuân.

Khu du lịch Thung Ui mở cửa đón khách ngay từ mùng 1 Tết; nhiều điểm du lịch tổ chức không gian check-in, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, qua đó làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách dịp đầu xuân năm mới.

Lượng khách du lịch nghỉ tại các cơ sở lưu trú đạt trên 712 nghìn lượt, tăng 41%; số ngày khách lưu trú đạt gần 783 nghìn ngày khách, tăng 40,40% so với tháng cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Âu tăng rõ rệt, tạo nên diện mạo đa văn hóa sôi động cho vùng đất di sản.

Doanh thu từ các dịch vụ du lịch tháng Hai tăng trưởng mạnh ở hầu hết lĩnh vực. Cụ thể, hoạt động vận chuyển ước đạt gần 642 tỷ đồng, tăng 27,88% so với cùng kỳ. Hoạt động lưu trú ước đạt trên 214 tỷ đồng, tăng 25,40%. Hoạt động nhà hàng ước đạt trên 1.891 tỷ đồng, tăng 21,51%. Vé tham quan ước đạt gần 332 tỷ đồng, tăng 18,44%. Bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 17,86%. Các dịch vụ khác tổng thu ước đạt gần 689 tỷ đồng, tăng 11,45% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, du lịch Ninh Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượt khách ước đạt trên 5.401 nghìn lượt, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách du lịch nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt gần 1.134 nghìn lượt, tăng 33,15%. Số ngày khách lưu trú ước đạt gần 1.255 nghìn ngày khách, tăng 35,22% - mức tăng cao nhất trong các chỉ tiêu.

Tổng thu hoạt động du lịch hai tháng đầu năm ước đạt gần 5.837 tỷ đồng, tăng 15,89% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động lưu trú đạt gần 301 tỷ đồng, tăng 24,93%. Hoạt động nhà hàng đạt gần 2.510 tỷ đồng, tăng 20,17%. Hoạt động vận chuyển đạt trên 860 tỷ đồng, tăng 12,06%; vé tham quan đạt trên 428 tỷ đồng, tăng 13,35%; bán hàng hóa, quà lưu niệm đạt gần 802 tỷ đồng, tăng 18,41%...

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, ngành du lịch đã chủ động chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, sẵn sàng đón làn sóng du khách đầu năm.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được triển khai chặt chẽ. Các tuyến đường chính dẫn vào khu, điểm du lịch cơ bản thông suốt. Lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, điều tiết tại khu vực đông người, hạn chế tối đa ùn tắc. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn được duy trì nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Với những kết quả khả quan trong hai tháng đầu năm, ngành Du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, hướng tới mục tiêu đón 8 - 9 triệu lượt khách trong năm 2026, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước.