Thung Ui: Điểm thu hút mới của du lịch di sản Tràng An (Ninh Bình)

Được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm, Thung Ui đang từng bước hoàn thiện để sẵn sàng đón khách, bổ sung thêm không gian trải nghiệm văn hóa – sinh thái cho du lịch di sản Tràng An (Ninh Bình)...

Trong hai ngày 02 và 03/2, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình khảo sát khu du lịch Thung Ui, thu hút khoảng 2.000 đại biểu là đại diện các đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch trên cả nước cùng đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trực tiếp tham quan, khảo sát tổng thể không gian Thung Ui – một điểm đến mới nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh.

KHÔNG GIAN VĂN HÓA MƯỜNG GIỮA LÕI DI SẢN TRÀNG AN

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, năm 2025, Quần thể danh thắng Tràng An tiếp tục được UNESCO và các tổ chức đánh giá quốc tế ghi nhận là mô hình mẫu mực trong phát triển du lịch gắn với bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương. Đây là kết quả của quá trình phát triển du lịch theo hướng bền vững, hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống cộng đồng.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, những kết quả đạt được không chỉ đến từ nỗ lực của ngành du lịch hay sự đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành, mà còn là thành quả của sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong khu vực di sản.

Trong đó, doanh nghiệp Xuân Trường được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu, kiên định theo đuổi định hướng phát triển kinh tế – xã hội gắn với du lịch, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử.

Đến đây du khách được trải nghiệm văn hóa Mường cùng người dân bản địa.

Thung Ui là điểm đến mới được hình thành trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Sau một thời gian dài chuẩn bị, nơi đây từng bước hoàn thiện để trở thành không gian lưu giữ và tái hiện sinh động những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường.

Có thể khẳng định, Thung Ui là không gian được đầu tư, trau chuốt và chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm. Các hạng mục được triển khai theo hướng tôn trọng tối đa cảnh quan tự nhiên, giữ gìn sự nguyên sơ của địa hình núi đá vôi, thung lũng ngập nước và hệ sinh thái đặc trưng của Tràng An. Đến nay, khu vực này đã sẵn sàng mở cửa đón khách, trở thành điểm đến mới gắn với yếu tố văn hóa, di sản và trải nghiệm bản địa.

Thung Ui, thuộc phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện vẫn là cái tên còn khá mới trên bản đồ du lịch. Khu vực này đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị đưa vào khai thác trong thời gian tới. Không gian Thung Ui được chia thành nhiều phân khu như Đài Kính Thiên, Đài Kính Địa, Đài Kính Nhân, Điện Kính Thiên và Đàn Kính Thiên, tạo nên tổng thể kiến trúc – cảnh quan mang đậm dấu ấn tâm linh, văn hóa truyền thống.

Du khách tham gia đốt lửa trại tại Thung Ui.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, không gian tĩnh lặng, Thung Ui được đánh giá là phù hợp để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa bản địa. Các hệ thống công trình tâm linh, nhà sàn được phục dựng, bố trí hài hòa trong cảnh quan chung, góp phần tạo nên không gian vừa linh thiêng, vừa gần gũi với thiên nhiên.

TẠO SỰ KHÁC BIỆT TỪ TRẢI NGHIỆM BẢN ĐỊA

Một trong những điểm nhấn của Thung Ui là việc tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Trong chương trình khảo sát thực tế, đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc, từ kiến trúc nhà sàn, không gian sinh hoạt cộng đồng đến các nét sinh hoạt gắn với đời sống tinh thần của người Mường.

Bên cạnh giá trị văn hóa, Thung Ui còn gắn với các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội truyền thống. Hàng năm, Lễ hội Hoa Lư và các nghi lễ tại khu vực Đàn Kính Thiên được tổ chức vào ngày 10/3 Âm lịch nhằm tưởng nhớ vua Đinh Tiên Hoàng – người có công đánh dẹp 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Lễ hội gồm các nghi thức truyền thống như rước lễ, dâng hương, tế lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tạo không gian giao lưu văn hóa giữa các vùng miền.

Thung Ui Ninh Bình từ trên cao nhìn xuống.

Trong hành trình khảo sát, đoàn công tác cũng tiếp tục tham quan, trải nghiệm một số điểm đến tiêu biểu khác của Ninh Bình như chùa Bái Đính, Tràng An, khu du lịch hồ Đồng Chương và Tam Chúc. Qua đó, các đại biểu có cái nhìn tổng thể hơn về hệ thống sản phẩm du lịch của địa phương, cũng như khả năng kết nối, xây dựng tour, tuyến gắn Thung Ui với các điểm đến đã có thương hiệu.