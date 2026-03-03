Ngành du lịch Trung Đông chao đảo vì chiến sự

Tình trạng hỗn loạn của ngành hàng không toàn cầu tiếp tục leo thang trong ngày 2/3 khi hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Chiến sự tại Trung Đông đẩy hàng trăm nghìn hành khách vào cảnh mắt kẹt và làn sóng hủy tour ở khắp nơi…
Mặc dù nằm ngoài khu vực xung đột trực tiếp, Síp đang bị cuốn
vào vòng xoáy bất ổn đang bao trùm ngành du lịch Trung Đông. Các nguồn tin
trong ngành trên hòn đảo này cho biết số lượng hủy đặt phòng từ các thị trường
trọng điểm ở vùng Vịnh tăng đột biến. Cả khách hàng doanh nghiệp và khách du lịch
giải trí đều rút lui do lo ngại về việc quá cảnh qua các trung tâm hàng không
trong khu vực và khả năng leo thang xung đột trên diện rộng.
Các chủ khách sạn ở Síp cho biết các đặt phòng theo nhóm
liên quan đến các cuộc họp và du lịch khen thưởng từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống nhất, Arab Saudi và Kuwait đã bị hoãn hoặc hủy. Một số công ty
quản lý điểm đến (DMC) chuyên tổ chức các hành trình đa quốc gia kết hợp đảo Síp với Dubai
hoặc Doha báo cáo rằng toàn bộ chương trình hiện đang "bị tạm dừng"
cho đến khi đánh giá lại rủi ro.
Theo tờ The Traveler, nếu sự
gián đoạn hiện tại kéo dài hơn vài tuần tới, lượng khách đến và đi từ Trung Đông
trong quý đầu tiên năm 2026 đều có thể giảm mạnh so với năm ngoái, xóa sạch phần lớn
sự phục hồi sau đại dịch khu vực này đã đạt được nhờ lượng khách du lịch chi tiêu cao.
Khu vực này đã bắt đầu năm 2026 với mức cao kỷ lục khi lượng
đặt chỗ du lịch khu vực đạt gần 101,2 tỷ USD, tăng 23% so với mức trước đại dịch.
Trung Đông vốn là cầu nối giữa châu Âu, châu Á và châu Phi, thiết lập vị thế
là cây cầu vận tải quan trọng nhất thế giới nhờ các trung tâm lớn như Dubai,
Doha và Abu Dhabi.
Đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, hiệu ứng dây
chuyền xảy ra ngay lập tức: du khách đang hoãn các chuyến đi, các công ty du lịch
đang điều chỉnh lại lịch trình và các yêu cầu bảo hiểm du lịch đang tăng vọt
khi du khách đánh giá lại kế hoạch cho mùa xuân và đầu mùa hè.
Trên khắp UAE, Arab Saudi, Bahrain, Jordan, Kuwait và Oman,
các hội đồng du lịch và tập đoàn khách sạn đang chuyển từ kế hoạch tăng trưởng
sang quản lý khủng hoảng khi lượng đặt phòng trước giảm mạnh. Các điểm đến đã
dành vài năm qua để định vị mình là những trung tâm an toàn, thuận tiện cho cả
du lịch giải trí và công tác hiện đang phải đối mặt với làn sóng các yêu cầu đặt
phòng và hoàn tiền mạnh mẽ.
Jordan và Bahrain, cả hai quốc gia đều tập trung vào phân khúc du
lịch đặc thù từ lịch sử và chăm sóc sức khỏe đến đua xe Công thức 1 và mua sắm
xa xỉ, cũng đang chứng kiến các lịch trình bị đảo lộn. Các tour du lịch nhiều điểm dừng kết hợp Petra, Biển Chết, Manama và
các kỳ nghỉ ngắn ngày tại các thành phố vùng Vịnh đang được chuyển hướng sang
các lựa chọn thay thế ở Địa Trung Hải hoặc Bắc Phi.
Phân khúc hội họp, hội nghị, triển lãm - nguồn thu chính cho
các điểm đến Trung Đông, là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Các hội nghị, hội chợ thương mại và các chuyến đi khen thưởng
đã bị hoãn lại trên diện rộng. Tại hai thành phố Nicosia và Limassol, các khách
sạn đã đặt chỗ cho các cuộc họp ngân hàng, công nghệ và dược phẩm liên quan dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 4
đang bị hoãn đến cuối năm 2026.
Tại UAE, các trung tâm lưu trú ghi nhận đình trệ. Theo phân
tích từ The Moodie Davitt Report, ngành du lịch và bán lẻ hàng không
UAE đang đối mặt với cú sốc hệ thống, ước tính doanh thu dịch vụ lữ hành và bán
lẻ tại các sân bay UAE trong quý 1 có thể sụt giảm 2,5 tỷ USD. Con số thiệt hại
này chủ yếu do sự đứt gãy nguồn khách từ châu Âu và Bắc Mỹ – những thị trường
có mức chi tiêu cao nhất tại khu vực miễn thuế.
Tỷ lệ hủy phòng tại các hệ thống khách sạn ghi nhận mức
40 - 60%, ngay sau khi lệnh phong tỏa một phần không phận Trung Đông được ban hành. Tập đoàn lữ hành TUI thông báo dừng toàn bộ các đoàn khách
doanh nghiệp đến UAE trong tháng 3 do các đơn vị bảo hiểm từ chối cấp chứng nhận
bảo hiểm rủi ro chiến tranh.
Arab Saudi cũng ghi nhận những xáo trộn nghiêm trọng
khi nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Riyadh và khu vực tỉnh Đông (Eastern
Province). Dòng khách du lịch tâm linh đến các thánh địa Mecca và Medina cũng chịu
ảnh hưởng. Các siêu dự án nghỉ dưỡng ven Biển Đỏ và thành phố tương lai NEOM
đang trên đà tăng trưởng, nay đối mặt với nguy cơ đình trệ do các nhà đầu tư và
du khách quốc tế bắt đầu rút lui trước những rủi ro an ninh khó lường.
Trong khi đó, các cảnh báo du lịch từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh
và các thị trường nguồn quan trọng khác luôn đóng vai trò trung tâm trong việc
định hình nhu cầu du lịch toàn cầu. Chính phủ các nước này đã kêu gọi người dân
tránh các chuyến đi không cần thiết đến một số quốc gia Trng Đông, đặc biệt nhấn mạnh đến việc quá cảnh qua các trung
tâm hàng không lớn ở vùng Vịnh.
Các nhà điều hành tour du lịch và các chuyên
gia tư vấn du lịch cho biết tác động tâm lý từ các cảnh báo chính thức đang làm
trầm trọng thêm sự gián đoạn và khó có thể khắc phục trong ngắn hạn.
Tính đến ngày 2/3, thêm 1.239 chuyến bay bị hủy. Cổ phiếu của
các hãng hàng không lớn đang chịu áp lực nặng nề sau nhiều ngày gián đoạn, nhất
là khi Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng các hoạt động quân sự của Mỹ có thể
kéo dài thêm 4 tuần.
Theo Flightradar24, tính đến 2/3, không phận trên bầu
trời Iran, Iraq, Kuwait, Israel, Bahrain, UAE và Qatar gần như trống rỗng. Cuộc
khủng hoảng cũng gây ra những rắc rối hậu cần khổng lồ. John Strickland, một
nhà phân tích hàng không tại Anh, cho biết vấn đề còn ở sự xáo trộn về nhân sự và máy bay. Các phi hành đoàn và phi cơ
hiện đang bị kẹt ở khắp nơi trên thế giới, khiến việc nối lại hoạt động trở nên
phức tạp.
Giá dầu thế giới tăng 7% lên mức cao nhất trong nhiều tháng cũng
trực tiếp gây áp lực lên chi phí nhiên liệu. Tại thị trường châu Âu, cổ phiếu của
tập đoàn du lịch lớn nhất khu vực TUI giảm 7%; cổ phiếu IAG (chủ sở hữu British
Airways) giảm 9%; các cổ phiếu Lufthansa và Air France-KLM cùng giảm 7%...
Chỉ trong 2 ngày 1 – 2/3, Cục Hàng không Việt Nam đã liên tục phát đi 7 bản tin cập nhật thông tin các chuyến bay bị ảnh hưởng do chiến sự Trung Đông. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay trong nước và quốc tế đang khai thác tại Việt Nam chủ động điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam - châu Âu nhằm tránh các vùng trời chịu ảnh hưởng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách cùng phi hành đoàn.
