Doanh nghiệp lữ hành kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước căng thẳng Trung Đông

Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã chủ động rà soát kế hoạch tour, đồng thời làm việc với khách hàng để hạn chế tối đa rủi ro và bảo đảm quyền lợi cho du khách…

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, Trung Đông nhiều năm qua là một trong những thị trường du lịch outbound được khách Việt Nam quan tâm nhờ hệ thống hạ tầng hiện đại, trải nghiệm văn hóa đặc sắc và khả năng kết nối thuận lợi tới châu Âu, châu Phi và Nam Á. Các điểm đến như Dubai (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập luôn nằm trong nhóm tour cao cấp có mức tăng trưởng ổn định.

Tuy nhiên, trước diễn biến xung đột phức tạp, hàng loạt công ty du lịch Việt Nam đã nhanh chóng dừng khai thác tour đến các khu vực chịu ảnh hưởng. Sáng 2/3, công ty du lịch Vietravel cho biết đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan đến khu vực Trung Đông nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách trước diễn biến xung đột leo thang.

Theo Vietravel, hiện doanh nghiệp đang phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn tại Ai Cập gồm 24 du khách. Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết công ty đã chủ động rà soát tình hình và triển khai các phương án bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho các du khách.

"Chúng tôi bố trí khách sạn đạt tiêu chuẩn, bảo đảm đầy đủ bữa ăn và các nhu cầu thiết yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên giữa hướng dẫn viên, bộ phận điều hành và khách hàng để cập nhật thông tin kịp thời, minh bạch," ông Duy nói.

Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho hay hiện doanh nghiệp không có đoàn khách nào đang ở Dubai. Tuy nhiên, trong tháng 3 này, Saigontourist dự kiến có 3 đoàn khách khởi hành từ Việt Nam đi Dubai. Do đó, công ty đang tích cực trao đổi với khách đã mua tour để thống nhất phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người đi du lịch.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết xung đột tại Trung Đông khiến tâm lý khách Việt, đặc biệt là khách đi theo gia đình hoặc khách đoàn, trở nên dè chừng hơn. Dù các tuyến Dubai – Abu Dhabi – Doha hiện chưa ghi nhận thay đổi chính thức từ hãng bay hay đối tác quốc tế, song yếu tố tâm lý đang ảnh hưởng rõ rệt đến quyết định của du khách.

"Công ty hiện có nhiều khách đã có vé máy bay, visa đi Dubai nhưng một bộ phận muốn hủy tour vì lo ngại an ninh. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẵn sàng cho khách dời chuyến sang thời điểm khác khi tình hình ổn định hơn. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ làm việc với hãng bay và đối tác tại Dubai để xin mức phí đổi, phí dời thấp nhất có thể, trên cơ sở đây là yếu tố bất khả kháng," ông Vũ chia sẻ.

Theo công ty Du lịch Việt, nhu cầu đi UAE, Qatar, Jordan của du khách Việt tăng nhanh trong năm 2025, ngoại trừ tuyến Israel đã ngừng khai thác từ năm 2023. Sức hút của Dubai đến từ thủ tục visa đơn giản với tỷ lệ đậu lên tới 99%, chỉ yêu cầu ảnh hộ chiếu và ảnh chân dung. Du khách Việt, đặc biệt là độ tuổi từ 45 - 55, thường ưa chuộng trải nghiệm tại các khách sạn dát vàng, tháp Burj Khalifa và chợ Vàng.

Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư & Du lịch bàn chân Việt, cho biết:“Chúng tôi có 3 đoàn với gần 70 khách đã ký hợp đồng đi Dubai, chưa kể khách lẻ khoảng hơn 10 người. Tuy nhiên, do chiến sự xảy ra, nhiều đoàn khách đã liên hệ xin tạm hoãn tour và chúng tôi hoàn toàn đồng tình, vì an toàn là trên hết”. Tuy vậy, ông Nghĩa không khỏi lo lắng về nguy cơ hủy chuyến sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian dài.

Trong khi đó, từ tháng 3 đến tháng 6/2026, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với hơn 10 đoàn, mỗi đoàn 26 - 35 người, tương đương gần 300 khách đi châu Âu và nhiều khách đi Dubai, Abu Dhabi. "Tình hình xung đột được dự báo diễn biến phức tạp, khó đoán định khiến chúng tôi lo lắng rằng du khách sẽ có tâm lý không muốn đi du lịch nước ngoài thời điểm này. Nguy cơ phải hủy hàng loạt tour rất có thể xảy ra", ông Nghĩa bày tỏ.

Hiện tâm lý e ngại hiện đang lan rộng trên các diễn đàn du lịch. Một tài khoản có tên Tuấn Giang (Hà Nội) trên diễn đàn Funland cho biết đã quyết định dừng chuyến du lịch Dubai dự kiến khởi hành vào đầu tháng Tư vì bất an trước những diễn biến khó lường của tình hình an ninh khu vực.

Không chỉ các cá nhân, nhiều đoàn khách có kế hoạch tham quan Ai Cập hoặc quá cảnh tại các điểm trung chuyển lớn như Doha (Qatar) hay Dubai (UAE) cũng đang cân nhắc hủy chuyến. Những đoàn đã đặt tour vào tháng Tư, dù còn một khoảng thời gian nữa mới khởi hành, vẫn theo dõi sát sao diễn biến thị trường với tâm thế lo lắng.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương, nhận định diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông và gián đoạn chuyến bay từ Trung Đông cũng ảnh hưởng đến dòng khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó có nhiều dịch vụ đã được đặt cọc trước. Do đó, doanh nghiệp kỳ vọng các đối tác, nhà cung cấp trong nước có chính sách linh hoạt, không áp dụng phí hủy trong trường hợp bất khả kháng nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Trong vòng 3 năm qua, các hãng hàng không Emirates Airlines và Qatar Airways đã nhanh chóng mở nhiều đường bay thẳng đưa "khách sộp" từ các nước GCC tới Việt Nam. Do đó, theo các chuyên gia, trong thời gian tới, không chỉ cộng đồng doanh nghiệp du lịch - lữ hành mà các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần đồng hành trong việc cập nhật thông tin; đồng thời linh hoạt trong phương án điều hành, xử lý tình huống phát sinh.

Hiện không chỉ doanh nghiệp lữ hành mà các hãng hàng không cũng đã có chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho hành khách khi không thể bay sang các nước Trung Đông thời điểm này. Các hãng bay quốc tế như Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways... đều phát đi thông báo đã mở quầy hỗ trợ hành khách tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định.

Điển hình, Emirates cho phép hành khách đặt lại chuyến bay trong vòng 10 ngày; Hoàn vé theo quy định; Phối hợp đơn vị phục vụ mặt đất và khách sạn đảm bảo quyền lợi hành khách... Etihad Airways cũng cho phép hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền đầy đủ. Cơ chế này được áp dụng cho vé hạng thương mại EY (607) được phát hành vào/trước ngày 28/2/2026…