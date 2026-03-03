Doanh nghiệp lữ hành kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước căng thẳng Trung Đông
Tường Bách
03/03/2026, 10:07
Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã chủ động rà soát kế hoạch tour, đồng thời làm việc với khách hàng để hạn chế tối đa rủi ro và bảo đảm quyền lợi cho du khách…
Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, Trung Đông nhiều
năm qua là một trong những thị trường du lịch outbound được khách Việt Nam quan tâm nhờ hệ thống hạ tầng hiện đại, trải nghiệm văn hóa đặc sắc và khả
năng kết nối thuận lợi tới châu Âu, châu Phi và Nam Á. Các điểm đến như Dubai
(UAE), Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập luôn nằm trong nhóm tour cao cấp có mức tăng
trưởng ổn định.
Tuy nhiên, trước diễn biến xung đột phức tạp,
hàng loạt công ty du lịch Việt Nam đã nhanh chóng dừng khai thác tour đến các
khu vực chịu ảnh hưởng. Sáng 2/3, công ty du lịch Vietravel cho biết đã kích hoạt
quy trình ứng phó khẩn cấp, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan đến khu vực
Trung Đông nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách trước diễn biến xung đột
leo thang.
Theo Vietravel, hiện doanh nghiệp đang phục vụ 3 đoàn khách
tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn tại Ai Cập gồm 24 du khách. Ông
Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết công ty đã chủ động rà soát tình
hình và triển khai các phương án bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho các du khách.
"Chúng
tôi bố trí khách sạn đạt tiêu chuẩn, bảo đảm đầy đủ bữa ăn và các nhu cầu thiết
yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên giữa hướng dẫn viên, bộ phận điều
hành và khách hàng để cập nhật thông tin kịp thời, minh bạch," ông Duy nói.
Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho hay hiện
doanh nghiệp không có đoàn khách nào đang ở Dubai. Tuy nhiên, trong tháng 3
này, Saigontourist dự kiến có 3 đoàn khách khởi hành từ Việt Nam đi Dubai. Do
đó, công ty đang tích cực trao đổi với khách đã mua tour để thống nhất phương
án phù hợp, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người đi du lịch.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho
biết xung đột tại Trung Đông khiến tâm lý khách Việt, đặc biệt là khách đi theo
gia đình hoặc khách đoàn, trở nên dè chừng hơn. Dù các tuyến Dubai – Abu Dhabi
– Doha hiện chưa ghi nhận thay đổi chính thức từ hãng bay hay đối tác quốc tế,
song yếu tố tâm lý đang ảnh hưởng rõ rệt đến quyết định của du khách.
"Công ty hiện có nhiều khách đã có vé máy bay, visa đi
Dubai nhưng một bộ phận muốn hủy tour vì lo ngại an ninh. Trong trường hợp đó,
chúng tôi sẵn sàng cho khách dời chuyến sang thời điểm khác khi tình hình ổn định
hơn. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ làm việc với hãng bay và đối tác tại Dubai để
xin mức phí đổi, phí dời thấp nhất có thể, trên cơ sở đây là yếu tố bất khả
kháng," ông Vũ chia sẻ.
Theo công ty Du lịch Việt, nhu cầu đi UAE, Qatar, Jordan của
du khách Việt tăng nhanh trong năm 2025, ngoại trừ tuyến Israel đã ngừng khai
thác từ năm 2023. Sức hút của Dubai đến từ thủ tục visa đơn giản với tỷ lệ đậu
lên tới 99%, chỉ yêu cầu ảnh hộ chiếu và ảnh chân dung. Du khách Việt, đặc biệt
là độ tuổi từ 45 - 55, thường ưa chuộng trải nghiệm tại các khách sạn dát vàng,
tháp Burj Khalifa và chợ Vàng.
Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư
& Du lịch bàn chân Việt, cho biết:“Chúng tôi có 3 đoàn với
gần 70 khách đã ký hợp đồng đi Dubai, chưa kể khách lẻ khoảng hơn 10 người. Tuy
nhiên, do chiến sự xảy ra, nhiều đoàn khách đã liên hệ xin tạm hoãn tour và
chúng tôi hoàn toàn đồng tình, vì an toàn là trên hết”. Tuy vậy, ông Nghĩa
không khỏi lo lắng về nguy cơ hủy chuyến sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời
gian dài.
Trong khi đó, từ tháng 3 đến tháng 6/2026, doanh nghiệp đã
ký hợp đồng với hơn 10 đoàn, mỗi đoàn 26 - 35 người, tương đương gần 300 khách
đi châu Âu và nhiều khách đi Dubai, Abu Dhabi. "Tình hình xung đột được dự
báo diễn biến phức tạp, khó đoán định khiến chúng tôi lo lắng rằng du khách sẽ có
tâm lý không muốn đi du lịch nước ngoài thời điểm này. Nguy cơ phải hủy hàng loạt
tour rất có thể xảy ra", ông Nghĩa bày tỏ.
Hiện tâm lý e ngại hiện đang lan rộng trên các diễn đàn du lịch. Một tài khoản có tên Tuấn Giang (Hà Nội) trên diễn đàn Funland cho biết đã quyết định dừng chuyến du lịch Dubai dự kiến khởi hành vào đầu tháng Tư vì bất an trước những diễn biến khó lường của tình hình an ninh khu vực.
Không chỉ các cá nhân, nhiều đoàn khách có kế hoạch tham quan Ai Cập hoặc quá cảnh tại các điểm trung chuyển lớn như Doha (Qatar) hay Dubai (UAE) cũng đang cân nhắc hủy chuyến. Những đoàn đã đặt tour vào tháng Tư, dù còn một khoảng thời gian nữa mới khởi hành, vẫn theo dõi sát sao diễn biến thị trường với tâm thế lo lắng.
Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du
lịch Duy Nhất Đông Dương, nhận định diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung
Đông và gián đoạn chuyến bay từ Trung Đông cũng ảnh hưởng đến dòng khách quốc tế
đến Việt Nam, trong đó có nhiều dịch vụ đã được đặt cọc trước. Do đó, doanh
nghiệp kỳ vọng các đối tác, nhà cung cấp trong nước có chính sách linh hoạt,
không áp dụng phí hủy trong trường hợp bất khả kháng nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Trong vòng 3 năm qua, các hãng hàng không Emirates Airlines
và Qatar Airways đã nhanh chóng mở nhiều đường bay thẳng đưa "khách sộp"
từ các nước GCC tới Việt Nam. Do đó, theo các chuyên gia, trong thời gian tới,
không chỉ cộng đồng doanh nghiệp du lịch - lữ hành mà các cơ quan quản lý Nhà
nước cũng cần đồng hành trong việc cập nhật thông tin; đồng
thời linh hoạt trong phương án điều hành, xử lý tình huống phát sinh.
Hiện không chỉ doanh nghiệp lữ hành mà các hãng hàng không
cũng đã có chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho hành khách khi không thể
bay sang các nước Trung Đông thời điểm này. Các hãng bay quốc tế như Qatar
Airways, Emirates, Etihad Airways... đều phát đi thông báo đã mở quầy hỗ trợ
hành khách tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính
sách đổi/hoàn vé theo quy định.
Điển hình, Emirates cho phép hành khách đặt lại chuyến bay
trong vòng 10 ngày; Hoàn vé theo quy định; Phối hợp đơn vị phục vụ mặt đất và
khách sạn đảm bảo quyền lợi hành khách... Etihad Airways cũng cho phép hành khách
được hỗ trợ đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền đầy đủ. Cơ chế này được áp dụng cho
vé hạng thương mại EY (607) được phát hành vào/trước ngày 28/2/2026…
Du lịch ảnh hưởng vì tình hình Trung Đông, nhiều tour phải hủy phút chót
09:01, 02/03/2026
Nhiều sân bay bị Iran tấn công, hàng không Trung Đông tê liệt
10:07, 02/03/2026
Hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác trước rủi ro từ xung đột Trung Đông
Văn hóa, nghệ thuật là cầu nối để xúc tiến du lịch năm 2026
Năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác xúc tiến, quảng bá có vai trò quan trọng hàng đầu, phải đi trước một bước…
Ngành du lịch Trung Đông chao đảo vì chiến sự
Tình trạng hỗn loạn của ngành hàng không toàn cầu tiếp tục leo thang trong ngày 2/3 khi hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Chiến sự tại Trung Đông đẩy hàng trăm nghìn hành khách vào cảnh mắt kẹt và làn sóng hủy tour ở khắp nơi…
Lễ hội Rước lợn làng La Phù: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo giữa lòng Thủ đô
Lễ hội Rước lợn làng La Phù năm nay để lại dấu ấn đặc biệt, vì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025...
Du lịch ảnh hưởng vì tình hình Trung Đông, nhiều tour phải hủy phút chót
Căng thẳng leo thang giữa Iran, Israel và Mỹ khiến hoạt động hàng không tê liệt. Hàng loạt sân bay ở Trung Đông đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt…
Lượng khách quốc tế tăng nhanh, doanh thu du lịch Huế tăng trưởng ấn tượng
Lượng khách quốc tế tăng mạnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực lưu trú, dịch vụ và thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch tại Huế trong giai đoạn đầu năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: