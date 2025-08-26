Những điều nên hiểu đúng về thực phẩm bổ sung dạng sữa cho trẻ

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế hoàn toàn nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn.

Những năm gần đây, một số quy định mới về nhãn hàng hóa ra đời, nhiều sản phẩm sữa quen thuộc cho trẻ nhỏ đã ghi thêm nhãn “thực phẩm bổ sung” trên bao bì. Trong bối cảnh nhận thức về dinh dưỡng ngày càng được nâng cao, điều này đã khiến không ít mẹ thắc mắc: nên hiểu và sử dụng thế nào cho phù hợp?

Một số sản phẩm dinh dưỡng dạng sữa có kèm thông tin thực phẩm bổ sung trên nhãn.

Giống như người lớn dùng thực phẩm bổ sung để hỗ trợ sức khỏe, nhiều trẻ nhỏ cũng có nhu cầu tương tự để cải thiện dinh dưỡng trong quá trình lớn lên. Thực phẩm bổ sung cung cấp năng lượng và các dưỡng chất thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày hoặc môi trường sống đặc thù, nhằm hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa, phát triển thể chất và trí não cho trẻ.

Chẳng hạn, trẻ biếng ăn nhưng hiếu động, cần thực phẩm bổ sung giàu carbohydrate để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Đối với trẻ ít ăn rau và trái cây, mẹ có thể lựa chọn sản phẩm nhiều vitamin A và C, chất xơ, axit amin… tốt cho mắt, đường ruột và miễn dịch. Những trẻ ít uống sữa và ít ăn hải sản nên bổ sung canxi, vitamin D, omega‑3, sắt, kẽm… cần thiết cho xương và não bộ. Vitamin D cũng là vi chất nên bù đắp ở trẻ em đô thị ít vận động ngoài trời, thiếu cơ hội tổng hợp “vitamin ánh nắng” tự nhiên.

Thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong điều kiện cần nhiều vi chất để phát triển toàn diện.

Chẳng hạn như Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định ghi rõ tên gọi chung “thực phẩm bổ sung” theo đúng cỡ chữ và vị trí, bên cạnh những tên gọi thương mại (sữa bột, sữa dinh dưỡng pha sẵn…) vốn quen thuộc với người tiêu dùng. Thông tư 29/2020/TT-BYT cũng yêu cầu ghi thêm cảnh báo “sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Bên cạnh việc ghi nhãn, các quy định còn yêu cầu minh bạch bảng thành phần dinh dưỡng và hàm lượng đảm bảo khuyến nghị. Ví dụ như carbohydrate (bột, đường) - thành phần đặc trưng trong các thực phẩm bổ sung, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho trẻ và vị ngọt cho sữa lạt - phù hợp với các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế).

Quy định ghi nhãn “thực phẩm bổ sung” trên bao bì sữa cũng giúp mẹ dễ dàng xác định sản phẩm có phù hợp với con hay không. Thông thường, bao bì sẽ ghi rõ đối tượng trẻ nên sử dụng sản phẩm như: trẻ không bú đủ sữa mẹ, trẻ biếng ăn có dấu hiệu thiếu vi chất, trẻ có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt (suy dinh dưỡng, còi xương, hệ tiêu hóa kém)…

Đơn cử, Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm liền (2019 - 2024) theo NielsenIQ, đã phát triển nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ: Nutifood GrowPLUS+ Suy dinh dưỡng (Đỏ) hỗ trợ trẻ tăng cân - tăng chiều cao, Nutifood GrowPLUS+ Height Boosting (Bạc) hỗ trợ phát triển chiều cao, Nutifood GrowPLUS+ Colos Immunel hỗ trợ tăng sức đề kháng,...

Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm liền (2019 - 2024).

Các sản phẩm sữa ghi nhãn “thực phẩm bổ sung” thường đính kèm hướng dẫn sử dụng rõ ràng, bao gồm lượng cụ thể mỗi lần uống và mỗi ngày theo từng độ tuổi, nhằm tránh cha mẹ cho trẻ uống quá nhiều - ảnh hưởng đến khẩu vị bữa ăn chính, hoặc uống quá ít - chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Thông thường, 2-3 hộp mỗi ngày là mức khuyến nghị phổ biến của các sản phẩm bổ sung dạng sữa.

Đối với trẻ nhỏ, thực phẩm bổ sung không thể thay thế hoàn toàn nguồn dinh dưỡng chính, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ có giá trị cao, hỗ trợ cơ thể phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn. Vì vậy, mẹ có thể cho trẻ uống sau bữa ăn hoặc sau khi vận động tiêu tốn nhiều năng lượng, dùng như bữa phụ, khi đi học hoặc đi chơi…

Giờ đây, các mẹ hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn cho trẻ sử dụng, song cần đọc kỹ nhãn bao bì, tuân thủ hướng dẫn sử dụng về lượng uống và đối tượng!