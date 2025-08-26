Những điều nên hiểu đúng về thực phẩm bổ sung dạng sữa cho trẻ
Thu Hà
26/08/2025, 18:19
Thực phẩm bổ sung không thể thay thế hoàn toàn nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn.
Những năm gần đây, một số quy định mới về nhãn hàng hóa ra đời, nhiều sản phẩm sữa quen thuộc cho trẻ nhỏ đã ghi thêm nhãn “thực phẩm bổ sung” trên bao bì. Trong bối cảnh nhận thức về dinh dưỡng ngày càng được nâng cao, điều này đã khiến không ít mẹ thắc mắc: nên hiểu và sử dụng thế nào cho phù hợp?
Giống như người lớn dùng thực phẩm bổ sung để hỗ trợ sức khỏe, nhiều trẻ nhỏ cũng có nhu cầu tương tự để cải thiện dinh dưỡng trong quá trình lớn lên. Thực phẩm bổ sung cung cấp năng lượng và các dưỡng chất thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày hoặc môi trường sống đặc thù, nhằm hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa, phát triển thể chất và trí não cho trẻ.
Chẳng hạn, trẻ biếng ăn nhưng hiếu động, cần thực phẩm bổ sung giàu carbohydrate để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Đối với trẻ ít ăn rau và trái cây, mẹ có thể lựa chọn sản phẩm nhiều vitamin A và C, chất xơ, axit amin… tốt cho mắt, đường ruột và miễn dịch. Những trẻ ít uống sữa và ít ăn hải sản nên bổ sung canxi, vitamin D, omega‑3, sắt, kẽm… cần thiết cho xương và não bộ. Vitamin D cũng là vi chất nên bù đắp ở trẻ em đô thị ít vận động ngoài trời, thiếu cơ hội tổng hợp “vitamin ánh nắng” tự nhiên.
Chẳng hạn như Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định ghi rõ tên gọi chung “thực phẩm bổ sung” theo đúng cỡ chữ và vị trí, bên cạnh những tên gọi thương mại (sữa bột, sữa dinh dưỡng pha sẵn…) vốn quen thuộc với người tiêu dùng. Thông tư 29/2020/TT-BYT cũng yêu cầu ghi thêm cảnh báo “sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.
Bên cạnh việc ghi nhãn, các quy định còn yêu cầu minh bạch bảng thành phần dinh dưỡng và hàm lượng đảm bảo khuyến nghị. Ví dụ như carbohydrate (bột, đường) - thành phần đặc trưng trong các thực phẩm bổ sung, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho trẻ và vị ngọt cho sữa lạt - phù hợp với các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế).
Quy định ghi nhãn “thực phẩm bổ sung” trên bao bì sữa cũng giúp mẹ dễ dàng xác định sản phẩm có phù hợp với con hay không. Thông thường, bao bì sẽ ghi rõ đối tượng trẻ nên sử dụng sản phẩm như: trẻ không bú đủ sữa mẹ, trẻ biếng ăn có dấu hiệu thiếu vi chất, trẻ có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt (suy dinh dưỡng, còi xương, hệ tiêu hóa kém)…
Đơn cử, Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm liền (2019 - 2024) theo NielsenIQ, đã phát triển nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ: Nutifood GrowPLUS+ Suy dinh dưỡng (Đỏ) hỗ trợ trẻ tăng cân - tăng chiều cao, Nutifood GrowPLUS+ Height Boosting (Bạc) hỗ trợ phát triển chiều cao, Nutifood GrowPLUS+ Colos Immunel hỗ trợ tăng sức đề kháng,...
Các sản phẩm sữa ghi nhãn “thực phẩm bổ sung” thường đính kèm hướng dẫn sử dụng rõ ràng, bao gồm lượng cụ thể mỗi lần uống và mỗi ngày theo từng độ tuổi, nhằm tránh cha mẹ cho trẻ uống quá nhiều - ảnh hưởng đến khẩu vị bữa ăn chính, hoặc uống quá ít - chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Thông thường, 2-3 hộp mỗi ngày là mức khuyến nghị phổ biến của các sản phẩm bổ sung dạng sữa.
Đối với trẻ nhỏ, thực phẩm bổ sung không thể thay thế hoàn toàn nguồn dinh dưỡng chính, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ có giá trị cao, hỗ trợ cơ thể phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn. Vì vậy, mẹ có thể cho trẻ uống sau bữa ăn hoặc sau khi vận động tiêu tốn nhiều năng lượng, dùng như bữa phụ, khi đi học hoặc đi chơi…
Giờ đây, các mẹ hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn cho trẻ sử dụng, song cần đọc kỹ nhãn bao bì, tuân thủ hướng dẫn sử dụng về lượng uống và đối tượng!
“Bệ phóng chiến lược” cho cộng đồng công nghệ Việt
Các cộng đồng công nghệ do người trẻ sáng lập đang dần khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tăng tốc sáng tạo và có sức cạnh tranh trên trường quốc tế, các cộng đồng công nghệ Việt Nam cần có “bệ phóng chiến lược”.
Sở hữu trí tuệ là “lá chắn” để doanh nghiệp Việt giữ sức cạnh tranh
6 tháng năm 2025, hơn 3.270 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ bị phát hiện, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là “lá chắn” sống còn giúp doanh nghiệp Việt giữ sức cạnh tranh và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo…
Vi phạm môi trường, một doanh nghiệp ở Hà Nội bị phạt hơn 300 triệu đồng
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa xử phạt Công ty TNHH Minh Hiền 320 triệu đồng do đưa cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào hoạt động nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.
Khởi công Nhà máy sản xuất nội y cao cấp gần 400 tỷ tại Huế
Sáng 26/8, tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ (phường Hương Trà), Tập đoàn Scavi đã khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Trang phục Nội y cao cấp – Scavi Hương Trà.
Carlsberg Việt Nam khánh thành nhà máy bia Phú Bài mở rộng
Carlsberg Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế chính thức tổ chức Lễ khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: