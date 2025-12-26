Cần Thơ quyết đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026

Năm 2025, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Cần Thơ ước đạt 7,23%. Mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra, địa phương này quyết tâm đạt mục tiêu tăng GRDP năm 2026 trên 10%...

Báo cáo mới đây của Sở Tài chính TP. Cần Thơ cho biết, ước tính trong cả năm 2025, thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng GRDP 7,23% trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Và mặc dù chưa đạt mục tiêu đề ra là trên 10%, địa phương vẫn phấn đấu đạt tăng trưởng 10 - 10,5% trong năm 2026.

Theo Sở Tài chính TP. Cần Thơ, trong năm 2025, tăng trưởng GRDP ước đạt 7,23%; trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,79%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 8,01%). Cơ cấu kinh tế chuyển đổi đúng hướng với lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 20,97%; công nghiệp - xây dựng chiếm 28,05%; dịch vụ chiếm 45,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,31%.

Giá trị năng suất lao động đạt 182,93 triệu đồng/lao động. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 94,94 triệu đồng/người. Kết quả này khẳng định sức chống chịu, khả năng phục hồi của nền kinh tế; đồng thời là cơ sở quan trọng để thành phố rút ra bài học, đề ra mục tiêu, giải pháp quyết liệt hơn.

Khu vực công nghiệp - xây dựng có giá trị tăng thêm 8,01% so cùng kỳ và thấp hơn 2,23% so với kịch bản dự kiến của địa phương, cũng như thấp hơn 4,6% so với kịch bản tăng trưởng 10%, đóng góp 2,25 điểm phần trăm vào mức tăng chung của nền kinh tế.

Trong khi đó, khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản vẫn duy trì mức tăng ổn định, tiếp tục đóng vai trò nền tảng, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Giá trị tăng thêm của ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản là 3,79%, thấp hơn 0,10% so với dự kiến của thành phố nhưng cao 0,26% so với kịch bản tăng trưởng 10%), đóng góp 0,85 điểm phần trăm vào mức tăng chung của nền kinh tế.

Nhận định về xu hướng tăng trưởng chậm lại so với bối cảnh chung, Sở Tài chính TP. Cần Thơ cho rằng tình hình sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn vì biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào, thiếu hụt cục bộ nguyên liệu sản xuất; khó khăn tiếp cận vốn sản xuất, làm chi phí sản xuất tăng cao; thị trường xuất khẩu đang bị cạnh tranh gay gắt về giá và mẫu mã; tác động từ thuế quan, chi phí logistics.

Đặc biệt, nguyên nhân tăng trưởng kinh tế không đạt kỳ vọng (8,3%) thuộc hai lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, mà tác động mạnh nhất trong lĩnh vực công nghiệp là điện, bởi riêng quý IV-2025 các nhà máy đồng loạt cắt giảm 18% theo điều tiết chung.

Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng, nhưng tỷ trọng chưa đủ lớn để bù đắp tăng trưởng của toàn ngành. Cụ thể, tăng trưởng chủ yếu nhờ giải ngân vốn đầu tư công; tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến nay vẫn chưa đạt tiến độ đề ra, các công trình kỹ thuật dân dụng, hạ tầng chậm đưa vào sử dụng, nên chưa hỗ trợ tốt về cơ sở hạ tầng cho các khu vực kinh tế khác phát triển.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết năm 2026, Thành phố sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng trưởng kinh tế theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, kiện toàn nhằm phát huy hiệu quả các Tổ hỗ trợ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, đồng thời huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển phát triển hạ tầng kinh tế xã hội.

Người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ nhấn mạnh rằng Thành phố sẽ xây dựng và trình Thường trực Thành ủy, HĐND kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10 - 10,5% và quyết tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội này.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp lĩnh vực. Yêu cầu rút kinh nghiệm những hạn chế trong năm 2025, các đơn vị phân công, phân việc cụ thể từng cán bộ, công chức phụ trách sâu sát lĩnh vực, thực hiệu hiệu quả công việc được giao, nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, không né tránh, sợ trách nhiệm.

Trước đó, TP. Cần Thơ đã đề ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025. Kịch bản 1, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng Chính phủ giao, tức 10,11%; kịch bản 2, đạt tăng trưởng 9,16% (được nhận định là khả thi). Tuy nhiên, nhìn vào kết quả tăng trưởng liên tiếp các tháng cuối quý III và đầu quý IV, nhiều ý kiến cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 8% đã là một nỗ lực không nhỏ, đòi hỏi quyết tâm rất cao.