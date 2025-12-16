Thứ Ba, 16/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Huy động và sử dụng vốn hiệu quả cho tăng trưởng sáng tạo

Mai Nhi

16/12/2025, 11:28

Sáng ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Trong phiên "Tài chính - ngân hàng", các ý kiến tập trung tìm giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026–2030”.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 – Triển vọng 2026.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 – Triển vọng 2026.

"Một trong những bài toán có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng cao là bảo đảm nguồn vốn đủ lớn cho nền kinh tế, đồng thời sử dụng hiệu quả để thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và đổi mới sáng tạo", ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu vấn đề tại Diễn đàn.

Theo Phó Thống đốc, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển sắp tới. Bởi vậy, Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 8% trong năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và tiến tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Ông <b>Phạm Thanh Hà</b>, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

"Để vươn lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước thu nhập cao vào năm 2045, nền kinh tế không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài mà còn phải bảo đảm tính ổn định và bền vững".

Trong bối cảnh đó, từ đầu năm 2025 đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, nổi bật là nhóm nghị quyết được coi là các trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, bao gồm các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế pháp luật; cũng như phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Những định hướng này đang tạo xung lực mới, huy động sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đội ngũ trí thức. 

Trên cơ sở đó, phiên diễn đàn chuyên đề "Tài chính - Ngân hàng" tập trung thảo luận về 3 nội dung trọng tâm: (i) dự báo nhu cầu vốn và khả năng huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng cao giai đoạn 2026 – 2030; (ii) các định hướng chính sách tín dụng ngân hàng và phát triển thị trường vốn và (iii) đề xuất các chính sách để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của các chủ thể tài chính, tiền tệ để có thể huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước.

Ở góc độ quản lý tài chính – ngân sách, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” giai đoạn 2026–2030 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi sự thay đổi căn bản trong tư duy hành động cũng như cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực.

“Với phương châm lấy nội lực làm chiến lược lâu dài, ngoại lực là yếu tố quan trọng, thường xuyên và mang tính đột phá, việc huy động đủ vốn là nhiệm vụ lớn, song phân bổ đúng trọng tâm, sử dụng hiệu quả và minh bạch để tạo ra giá trị gia tăng cao còn quan trọng hơn. Do đó, bên cạnh việc huy động đủ vốn, vấn đề phân bổ đúng trọng tâm và sử dụng minh bạch, hiệu quả để tạo giá trị gia tăng cao cần được đặt lên hàng đầu”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cũng cho rằng, chính sách tài khóa cần tiếp tục đóng vai trò kiến tạo tăng trưởng dài hạn, được điều hành chủ động, bền vững và có trọng tâm, trong đó cơ cấu chi ngân sách nhà nước phải ưu tiên cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng đó, thị trường vốn tiếp tục được củng cố và phát triển để trở thành kênh huy động nguồn lực trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, từng bước giảm áp lực lên hệ thống tín dụng ngân hàng cũng như nâng cao tính minh bạch, an toàn của thị trường.

Bên cạnh các giải pháp về tài chính – tiền tệ, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và tạo lập môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân được xác định là những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, môi trường đầu tư kinh doanh cũng cần tiếp tục được cải thiện để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ được xem là yếu tố then chốt nhằm vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng cao trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, cải cách thể chế và xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định được xác định là giải pháp nền tảng, có tính quyết định để giữ chân các nguồn lực tài chính và thu hút doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư có chiến lược dài hạn tại Việt Nam.

Đột phá TFP và cải cách đầu tư công: “Chìa khóa” cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số

06:00, 16/12/2025

Đột phá TFP và cải cách đầu tư công: “Chìa khóa” cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số

Kinh tế 11 tháng năm 2025: Phục hồi kiên cường trong thử thách

06:08, 16/12/2025

Kinh tế 11 tháng năm 2025: Phục hồi kiên cường trong thử thách

Từ khóa:

cải cách thể chế chính sách tín dụng ngân hàng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 huy động nguồn lực tài chính huy động vốn môi trường đầu tư kinh doanh ngân hàng phát triển thị trường vốn tài chính tăng trưởng hai con số Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vốn ngân hàng

Chủ đề:

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)

Đọc thêm

5 câu hỏi về lãi suất của ECB trong năm 2026

5 câu hỏi về lãi suất của ECB trong năm 2026

Ngày thứ Năm tuần này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nhà giao dịch trên thị trường tài chính đột nhiên tính đến khả năng ECB tăng lãi suất trong năm 2026...

Giá vàng tụt khỏi đỉnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Giá vàng tụt khỏi đỉnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Tiến bộ trong đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine có vẻ đang khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu...

Nhu cầu vốn tăng cao, thị trường trái phiếu vẫn “thiếu lực”

Nhu cầu vốn tăng cao, thị trường trái phiếu vẫn “thiếu lực”

Mục tiêu tăng trưởng cao kéo theo nhu cầu vốn lên tới hàng trăm tỷ USD, áp lực huy động nguồn lực cho nền kinh tế ngày càng lớn. Thị trường trái phiếu được xem là kênh then chốt để chia sẻ gánh nặng với hệ thống ngân hàng, nhưng thực tế vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn về kỳ hạn, nhà đầu tư và tính thanh khoản…

Dự án xanh, tuần hoàn sắp được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách

Dự án xanh, tuần hoàn sắp được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách

Đại diện Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính cho biết Nghị định hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng tiêu chuẩn ESG đang được hoàn thiện và dự kiến trình Chính phủ ngay trong tháng này...

Phố Wall bắt đầu đặt câu hỏi về bong bóng AI

Phố Wall bắt đầu đặt câu hỏi về bong bóng AI

Sau ba năm tăng trưởng bùng nổ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường chứng khoán Mỹ đang xuất hiện những dấu hiệu thận trọng rõ nét...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xuất khẩu sang Mỹ của Ấn Độ tăng bất chấp áp lực thuế quan

Thế giới

2

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Dân sinh

3

Trung Quốc thống trị 90% nghiên cứu công nghệ chiến lược, gồm hạt nhân, vệ tinh, AI

Kinh tế số

4

Nhật Bản lần đầu “siết” Big Tech: Luật mới sẽ thay đổi điều gì?

Kinh tế số

5

Những mắt xích thầm lặng tạo nên giải pháp chuyển phát uy tín, chất lượng của 247Express

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy