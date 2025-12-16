Cổ phiếu trụ tiếp tục suy yếu, VN-Index trượt dần về mốc 1600 điểm

Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn lại duy nhất MBB là xanh. Nhóm này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số cũng như tâm lý chung. Số mã đỏ trên sàn HoSE đang nhiều gấp 2,2 lần số xanh và cả trăm cổ phiếu giảm quá 1%.

VN-Index chốt phiên sáng mất thêm 7,9 điểm tương đương -0,48% so với tham chiếu. Chỉ số đã dừng lại ở mốc 1638,11 điểm. Như vậy sau 6 phiên bị các cổ phiếu trụ “đè xuống”, VN-Index đã trượt về gần vùng 1600 điểm vốn là đáy ngắn hạn có được hồi đầu tháng 11, sau nhịp điều chỉnh từ đỉnh lịch sử 1800 hồi giữa tháng 10.

Nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục giảm và sáng nay có thêm sự ủng hộ từ một số cổ phiếu ngân hàng lớn. VIC giảm 1,33%, VHM giảm 1,95%, VRE giảm 1,73%. Duy nhất VPL tăng 6,35%. Với cổ phiếu ngân hàng, VCB đang giảm 0,88%, CTG giảm 0,91%, TCB giảm 1,56%, VPB giảm 1,45%.

Trong toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn, hiện chỉ có 5 mã xanh là LPB tăng 1,75%, ABB tăng 0,67%, KLB tăng 0,63%, MBB tăng 0,42% và HDB tăng 0,17%. Ngược lại nhóm này cũng có 5 mã đang giảm quá 1%, bao gồm một số blue-chips TCB, VPB, TPB.

Như vậy trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE chỉ còn lại MBB xanh. BID và HPG tham chiếu là một chút an ủi. Vai trò nâng đỡ điểm số đang dồn vào số ít cổ phiếu tầm trung. VPL là ngoại lệ, còn lại trong rổ VN30 có GAS tăng 2,58%, VNM tăng 2,58%, MWG tăng 2,32%, GVR tăng 1,56%.

Khả năng bù đắp điểm số là không thể cân bằng lại được, chưa kể vốn hóa của nhóm tăng khá nhỏ so với nhóm giảm. VN30-Index cũng đang giảm 0,44% với 8 mã tăng/18 mã giảm. DGC đang giảm sàn với thanh khoản kỷ lục lịch sử 15,23 triệu cổ tương đương 1.329,5 tỷ đồng. May mắn là vốn hóa DGC nhỏ, chỉ khiến VN-Index mất đi khoảng -0,7 điểm và VN30-Index mất 2,2 điểm.

Với sự suy yếu của nhóm blue-chips, đặc biệt là các mã dẫn dắt điểm số, phần còn lại của thị trường cũng không được tốt. Độ rộng xác nhận diễn biến giảm giá đang lan tràn với tỷ lệ tăng/giảm là 0,45/1. Thậm chí sàn HoSE đang có tới 103 mã giảm quá 1%, tập trung 45,3% tổng giá trị khớp lệnh của sàn.

Các blue-chips như DGC, VIC, TCB… đang dẫn đầu nhóm thanh khoản cao nhất trong số các mã giảm sâu nói trên. Ngoài ra nhóm Midcap cũng nhiều mã bị bán mạnh như VIX giảm 3,21% với 356,9 tỷ đồng; GEX giảm 3,42% với 136,6 tỷ; DIG giảm 2,58% với 126,1 tỷ; PDR giảm 2,63% với 115,1 tỷ. Các mã giao dịch tầm vài chục tỷ có TCH, VPX, NLG, HDG, GEE, VHC… cũng đều đang giảm quá 2%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía tăng giá, khả năng đi ngược dòng là hiếm hoi và chủ yếu cũng nhờ thanh khoản nhỏ. Toàn sàn HoSE chỉ có tầm 20 cổ phiếu tăng giá quá 1% với thanh khoản khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. Số này thậm chí chiếm chưa tới 12% tổng giao dịch sàn HoSE. Mức thanh khoản lẫn số lượng cổ phiếu này xác nhận rất ít nhà đầu tư được hưởng lợi cũng như xác suất nắm giữ đúng cổ phiếu là không cao.

Số ít cổ phiếu đáng chú ý bao gồm BSR tăng 6,94%, PVD tăng 1,24%, PC1 tăng 1,89%, FRT tăng 1,21%, DGW tăng 1,95%, KBC tăng 1,36%, BMP tăng 2,05%... cùng với một số cổ phiếu trong rổ VN30.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 6,5% so với sáng hôm qua, đạt 8.333,7 tỷ đồng, chủ yếu là nhờ đợt bán tháo đột biến tại DGC và ngày giao dịch đầu tiên của VCK. Cổ phiếu của Chứng khoán VPS đang ghi nhận mức giảm 16,67% so với giá tham chiếu 60.000 đồng, thanh khoản tầm 389 tỷ đồng. Chỉ hai cổ phiếu này đã chiếm 20,6% giá trị khớp lệnh HoSE. Vì vậy trên thực tế ở các cổ phiếu khác thanh khoản sàn này đã giảm đáng kể so với sáng hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài xoay chiều bán ròng 549,6 tỷ đồng sáng nay, so với mức mua ròng 141,9 tỷ đồng sáng hôm qua. DGC cũng nằm trong số bị xả lớn nhất với -110,1 tỷ đồng. Ngoài ra có VIC -107 tỷ, VCB -83,8 tỷ, CTG -46,8 tỷ, FPT -41,8 tỷ. Phía mua ròng có TCX +77,2 tỷ, BSR +56,4 tỷ, VNM +37,6 tỷ…