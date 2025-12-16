Ngành du lịch Việt từng bước nâng cao trải nghiệm số hóa

Hội nghị xúc tiến du lịch quốc gia thống nhất định hướng đến năm 2026, sẽ ứng dụng số hóa, mở rộng liên kết giữa Trung ương - địa phương - doanh nghiệp, nhằm nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế…

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong khi cạnh tranh điểm đến trong khu vực ngày càng lớn, xu hướng tiếp thị đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức xúc tiến.

Đại diện Cục Du lịch quốc gia khẳng định: Ngành sẽ ứng dụng công nghệ số, Big Data, AI… để nắm bắt xu hướng thị trường, điều chỉnh chiến lược quảng bá, đồng thời phát triển quan hệ đối tác nhằm mở rộng thị trường du lịch.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế số đang bùng nổ mạnh mẽ, thanh toán không dùng tiền mặt không còn là xu hướng mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Bước tiến mới nhất và đáng chú ý nhất trong lộ trình này chính là việc kết nối thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng, đặc biệt là thị trường khổng lồ Trung Quốc.

XU HƯỚNG DU LỊCH KHÔNG TIỀN MẶT

Tại Quảng Ninh, để chiều theo nhu cầu của dòng khách Trung Quốc, thời gian gần đây các cơ sở mua sắm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có lắp đặt các POS thanh toán thẻ tín dụng quốc tế; quét mã QR để thanh toán theo các ngân hàng trong nước. Cá biệt có một số cửa hàng cài đặt các ứng dụng thanh toán của Trung Quốc.

Thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại, dịch vụ diễn ra thuận lợi hơn.

Điều này đang dẫn đến rủi ro thất thoát nguồn thu, khó kiểm soát dòng tiền và chưa đảm bảo nghĩa vụ thuế. Đồng thời, việc thiếu một hệ thống thanh toán xuyên biên giới chính thống khiến hoạt động chi tiêu của khách bị hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các doanh nghiệp dịch vụ.

Thông tin Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia tiếp theo triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR với Việt Nam đã tạo nên làn sóng tích cực trong ngành du lịch và bán lẻ. Đây là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) với UnionPay International (UPI), cùng sự tham gia của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam du lịch hoặc công tác giờ đây có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của mình để quét mã VIETQRGlobal. Phạm vi chấp nhận thanh toán cực kỳ rộng rãi, bao phủ hầu hết các nhu cầu thiết yếu của một du khách: từ các trung tâm thương mại, khu mua sắm, các điểm tham quan du lịch, cho đến hệ thống nhà hàng và cửa hàng bán lẻ.

Hiện tại, một loạt thương hiệu bán lẻ, dịch vụ ăn uống (F&B) và du lịch hàng đầu tại Việt Nam như hệ thống siêu thị GO!, Big C (thuộc Central Retail Việt Nam), chuỗi Highlands Coffee hay các khu vui chơi giải trí thuộc Sun World đều đã sẵn sàng hạ tầng để phục vụ khách hàng quét mã.

Phạm vi chấp nhận thanh toán cực kỳ rộng rãi, bao phủ hầu hết các nhu cầu thiết yếu của một du khách.

Trước khi kết nối với Trung Quốc, hệ thống VIETQRGlobal đã được triển khai thành công với các thị trường Thái Lan, Lào và Campuchia. Sự mở rộng mạng lưới này biến Việt Nam trở thành một điểm đến thân thiện về công nghệ tài chính trong mắt bạn bè quốc tế.

Không chỉ là chiều đón khách vào, thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR còn mang lại lợi ích to lớn cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài. Như tại Thái Lan và Lào, dịch vụ thanh toán xuyên biên giới đã được NH Công thương Việt Nam (VietinBank) triển khai, giúp hoạt động thanh toán được diễn ra thuận lợi.

Với thị trường Trung Quốc, nơi vốn nổi tiếng là "xã hội không tiền mặt", Zalopay đã công bố tính năng quét QR quốc tế, giúp người dùng Việt có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng nguồn tiền VNĐ trong ví tại hàng loạt điểm chấp nhận, từ trung tâm thương mại sang trọng đến các cửa hàng nhỏ lẻ. Mới đây nhất, Zalopay cũng đã mở rộng tiện ích này sang Singapore.

Theo lộ trình, dự kiến từ đầu năm 2026, NAPAS và UPI sẽ hoàn tất kết nối chiều thanh toán của người dùng Việt Nam trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Tiếp theo, ASEAN tiếp tục là trọng tâm mở rộng, với các thị trường Indonesia, Singapore và Malaysia. Xa hơn, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng là những nơi nhu cầu thanh toán của du khách Việt rất lớn, dự kiến triển khai trong lộ trình năm 2026 – 2027.

Du khách Việt có thể quét QR thanh toán tại Trung Quốc từ 2026.

KÍCH HOẠT BẢO HIỂM DU LỊCH SỐ

Theo các nghiên cứu toàn cầu, du lịch mạo hiểm (Adventure Tourism) là một phân khúc đang bùng nổ vì hấp dẫn và mang lại doanh thu lớn. Báo cáo của Research & Markets, ước tính quy mô thị trường du lịch mạo hiểm toàn cầu năm 2024 đạt 351 tỉ USD, tăng mạnh so với con số hơn 292 tỉ USD trong năm 2023.

Tại Việt Nam, giới trẻ cũng quan tâm đến nhiều hoạt động của du lịch mạo hiểm, nhằm thỏa mãn nhu cầu khám phá trải nghiệm góc nhìn mới của điểm đến. Trong đó, các hoạt động du lịch mạo hiểm được ưa thích như đi bộ, hiking, trekking, đạp xe, ô tô địa hình, ẩm thực, chụp ảnh, chạy, leo núi, thám hiểm bằng thuyền, lướt ván đứng, khóa tập huấn sinh tồn, các cuộc đua mạo hiểm...

Trong bối cảnh đó, việc kết nối giữa bảo hiểm số và du lịch thông minh đang thu hút sự quan tâm. Một số công ty bảo hiểm như Bảo Việt, Liberty, MIC, FWD… đã triển khai sản phẩm bảo hiểm du lịch số chủ yếu thông qua hợp tác với các ví điện tử (MoMo, ZaloPay…), sàn OTA (Traveloka, iVIVU…) và ứng dụng di động.

Việc kết nối giữa bảo hiểm số và du lịch thông minh đang thu hút sự quan tâm.

Triển khai bảo hiểm du lịch số tốt sẽ giúp du khách quản trị rủi ro không chỉ về tài chính, mà còn ở góc độ trải nghiệm và sự an toàn. Khi xảy ra sự cố như hủy chuyến, mất hành lý, tai nạn hay vấn đề y tế, bảo hiểm du lịch số giúp khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi thông qua các ứng dụng di động, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại và nâng cao sự hài lòng.

Bảo hiểm du lịch số cũng giúp các nhà quản lý điểm đến và doanh nghiệp lữ hành giảm gánh nặng giải quyết khiếu nại, từ đó tối ưu hóa dịch vụ. Theo nghiên cứu của Ths. Phạm Huỳnh Đăng Khoa, Khoa Thương mại và Du lịch, Trường đại học Tài chính - Marketing, “việc tích hợp bảo hiểm du lịch vào hệ sinh thái công nghệ số giúp tăng cường khả năng quản trị rủi ro, cải thiện chất lượng trải nghiệm và thúc đẩy hành vi tiêu dùng số”.

Nghiên cứu của các tổ chức ngân hàng quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho thấy vai trò của bảo hiểm du lịch số trong nâng cao khả năng chống chịu của du khách trước các rủi ro không lường trước như dịch bệnh, thiên tai hay hủy chuyến. Đồng thời, các nền tảng số (app OTA, ví điện tử, hệ thống API mở) được xác định là kênh phân phối hiệu quả để cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm theo hành trình du lịch.

Bảo hiểm du lịch số cũng giúp các nhà quản lý điểm đến và doanh nghiệp lữ hành giảm gánh nặng giải quyết khiếu nại.

Thực tế, việc tích hợp các dịch vụ số như đặt phòng, thanh toán điện tử, bản đồ số… vào trải nghiệm du lịch đã trở thành xu hướng tất yếu. Khi thanh toán không tiền mặt xuyên biên giới và các dịch vụ bảo hiểm du lịch cũng được số hóa, ngành du lịch Việt có thể nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của du khách, từ đó hỗ trợ phát triển bền vững điểm đến.