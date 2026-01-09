Cổ phiếu blue-chips nỗ lực giữ nhịp, dòng tiền tiếp tục duy trì mức cao

Mặc dù độ rộng tổng thể của VN-Index sáng nay nghiêng hẳn về phía giảm nhưng riêng nhóm VN30 trạng thái giằng co vẫn tích cực. Trong khi nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục điều chỉnh, loạt trụ ngân hàng và một số blue-chips lớn khác đang cố gắng chống đỡ điểm số.

VN-Index chốt phiên sáng vẫn tăng nhẹ 0,04% (+0,67 điểm). Đây là nỗ lực xanh đáng ghi nhận khi chỉ riêng VHM giảm 3,95% đã lấy đi tới 4,7 điểm. VIC giảm nhẹ 0,45%, VPL giảm 1,7%, VRE giảm 3,48% cũng lấy đi 2,5 điểm nữa. Sức ép từ nhóm Vin không phải là điều bất ngờ, thậm chí được nhà đầu tư chờ đợi. Điều quan trọng là khả năng xoay trụ để cân bằng – điều vốn đã thể hiện khá tốt các phiên gần đây.

Nhóm ngân hàng tổng thể không thực sự mạnh, nhưng cổ phiếu mạnh vẫn xuất hiện: BID tăng 4,53%, VCB tăng 4,24%, TCB tăng 1,39%, CTG tăng 2,36% đã bù đắp gần đủ cho nhóm Vin. Còn lại GAS tăng 4,15%, FPT tăng 2,07%, GVR tăng 4,49%, SAB tăng 2,38% là “điểm cộng”.

Độ rộng rổ VN30 có 12 mã tăng/14 mã giảm, chỉ thể hiện sự phân hóa vừa đủ. Chỉ số đại diện vẫn giảm 0,47% do ảnh hưởng trội hơn của VJC giảm 3,89%, MWG giảm 2,06%, STB giảm 2,8%.

Phần còn lại của thị trường không thực sự tốt do áp lực bán lấn át. Chỉ số đại diện nhóm Midcap giảm 1,16%, Smallcap giảm 0,38%. Độ rộng toàn sàn HoSE khá tệ với 117 mã tăng/191 mã giảm, trong đó 104 mã giảm quá 1%. Nhóm yếu nhất này cũng chiếm xấp xỉ 40% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Dù vậy thanh khoản lớn nhất nhóm giảm vẫn dồn vào số ít blue-chips như VHM, STB, VPB, HDB, VRE, VJC. Các cổ phiếu midcap không thực sự bị bán tháo nhưng sức ép là rõ ràng khi giá giảm tương đối sâu trên nền thanh khoản cao. VIX giảm 3,64%, CII giảm 4,82%, GEX giảm 5,48%, PDR giảm 3,78%, DXG giảm 3,03%, KDH giảm 5,08%, DIG giảm 4,12%. Các cổ phiếu này đều khớp quanh 200 tỷ đồng trở lên.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với độ rộng khá kém hôm qua và sáng nay, diễn biến điều chỉnh là khá rõ ràng. Thị trường tuy không rơi vào trạng thái kéo trụ quá lố nhưng phản ứng ngắn hạn của nhà đầu tư cũng kém tích cực. Điều “an ủi” là thanh khoản vẫn đang duy trì mức cao, xác nhận có dòng tiền vào đỡ ở vùng giá thấp. Sàn HoSE sáng nay tăng nhẹ thanh khoản 5% so với sáng hôm qua, đạt 15.125 tỷ đồng. Trong 3 phiên trở lại đây khả năng thu hút thanh khoản ở mức cao là điểm nổi bật khác biệt so với giai đoạn trước.

Ở phía tăng giá, không nhiều mã giao dịch đáng chú ý và hầu hết chịu sức ép trượt giá với biên độ nhất định. Ví dụ VCB tuy đang tăng khỏe 4,24% nhưng cũng đã lùi giá xuống khoảng 0,9% so với mức cao nhất. FPT, CTG, TCB cũng đã trượt giá hơn 1%.

Nhóm Midcap khá nổi bật với CTR, VTP, MSH kịch trần và thanh khoản khá cao. Ngoài ra KBC, POW, BSR, HDG, DPM, DCM cũng là những mã đáng chú. Thống kê sàn HoSE có khoảng 70 cổ phiếu đang tăng giá từ 1% trở lên, tập trung 34,5% tổng giá trị khớp lệnh thị trường.

Như vậy việc phân bổ thanh khoản sáng nay nghiêng nhẹ về phía giảm mạnh nhưng phần lớn (60%) vẫn nằm ở nhóm dao động hẹp hoặc tăng giá. Diễn biến tích cực hay tiêu cực tập trung ở các cổ phiếu khác nhau hơn là trên diện rộng, khi có thêm yếu tố thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài đang có tín hiệu tăng mua khi giải ngân 1962 tỷ đồng trên sàn HoSE, cao hơn sáng hôm qua khoảng 10%. Giá trị ròng đạt -353,5 tỷ, thấp nhất kể từ đầu tuần. Liên tiếp các phiên trong tuần này khối ngoại thường bán ròng buổi sáng nhưng quay lại mua ròng tích cực buổi chiều. Thị trường vẫn đang nỗ lực hấp thụ áp lực chốt lời ngắn hạn trong bối cảnh tách rời ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vin. Khối ngoại trở thành một bộ phận nổi lên của lực cầu này.