VN-Index giảm nhẹ nhưng xu hướng tăng vẫn được duy trì

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/1/2026

Kết phiên 8/1, VN-Index giảm 6,02 điểm, tương đương 0,32% xuống mốc 1.855,56 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,3 điểm, tương đương 0,12% xuống 257,23 điểm.

Áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra và ảnh hưởng đến chỉ số trong phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng áp lực rung lắc, điều chỉnh mạnh đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ. Áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu này có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra và ảnh hưởng đến chỉ số trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu nhà nước vẫn đang thu hút được sự quan tâm của dòng tiền và hỗ trợ cho chỉ số. Thêm vào đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mua ròng cũng là điểm tích cực. Với các yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen, thị trường có thể sẽ thiết lập trạng thái tích lũy ở thời điểm hiện tại để tạo nền giá mới trước khi tiếp tục tăng điểm”.

Đà tăng dốc của VN-Index đã chững lại trong ngày hôm nay, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng điểm trong ngày hôm nay cho đến khi tới ngưỡng 1.890 thì quay đầu giảm. Chỉ số đã cố vượt ngưỡng này 2 lần trong phiên nhưng không thành công. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1,855.56 điểm, giảm hơn 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Du lịch & giải trí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bất động sản. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Đà tăng dốc của VN-Index đã chững lại trong ngày hôm nay, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tích cực, tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Tiếp tâm lý lạc quan, có phần hưng phấn ngắn hạn khi VN-Index liên tục tăng điểm vào vùng quá mua ngắn hạn. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay, hướng đến vùng giá 1.900 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn. Áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trong phiên chiều, nhất là đối với các mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh trong năm 2025. Kết phiên VN-Index giảm -6,02 điểm (-0,32%) về mức 1.855,56 điểm, chịu áp lực bán ở vùng giá tâm lý quanh 1.900 điểm. Trong khi VN30 giảm mạnh hơn -22,73 điểm (-1,08%) về mức 2.074,03 điểm, dưới áp lực của nhóm VinGroup.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 183 mã giảm giá. Áp lực bán mạnh, khối lượng đột biến ở nhóm VinGroup, Gelex, các mã bất động sản, bán lẻ, đá xây dựng, ngân hàng tư nhân...; 144 mã tăng giá, nổi bật ở các mã đầu ngành các ngành trong nhóm năng lượng, cao su, ngân hàng, bảo hiểm, phân bón, chứng khoán..., các mã có tỉ lệ sở hữu Nhà nước cao và 53 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 26,2% so với phiên trước. Cho thấy áp lực bán khá mạnh ở nhiều mã, có tính chất phân phối ngắn hạn, trong khi dòng tiền vẫn luân chuyển tốt với nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật khi VN-Index vượt đỉnh năm. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 453,4 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tích cực, tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Thị trường đã chịu áp lực bán, rung lắc mạnh khi vào vùng quá bán như đã nhận định trong báo cáo trước. Các chỉ số VN-Index, VN30 đang chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh giá năm 2025 sau khi vượt qua, với áp lực chính đến từ các cổ phiếu đã dẫn dắt VN-Index tăng mạnh trong năm 2025.

Thị trường chịu áp lực rung lắc mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.900 điểm. Trong đó áp lực bán mạnh, khối lượng rất đột biến đối với các nhóm mã đã có giai đoạn tăng nóng như Gelex, Vingroup trong năm 2025. Đây là tín hiệu phân phối ngắn hạn sau giai đoạn tăng nóng và sử dụng đòn bẩy mạnh. Đây cũng là điều chúng tôi đã đề cập trong báo cáo năm 2026. Thị trường đang có tính chất cơ cấu danh mục mạnh, thay đổi nhóm ngành dẫn dắt thị trường. Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển từ các mã, nhóm mã đã tăng giá mạnh, sang các mã, nhóm mã cơ bản tốt, tỉ lệ free load thấp và đã có thời gian tích lũy tốt trong năm 2025. Với động lực chính đến từ các doanh nghiệp đầu ngành có tỉ lệ sở hữu Nhà nước cao. Nhà đầu tư theo dõi, đánh giá các cơ hội tốt ở các nhóm mã này trong các ngành là động lực chính của nền kinh tế.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Đây chỉ là phiên rung lắc và xu hướng tăng của VN-Index vẫn được duy trì

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-lndex giảm 6 điểm (-0,3%), đóng cửa ở mức 1,855.6 điểm. Trong phiên sáng, VN-Index tăng điểm mạnh với lực cầu tập trung ở các cổ phiếu VN30 như VCB, BID, VIC và GAS và tiệm cận vùng mục tiêu 1.900 điểm. Tuy nhiên, lực bán mạnh ở các cổ phiếu nhóm Vingroup xuất hiện từ đầu phiên chiều khiến chỉ số giảm trở lại.

Với diễn biến thị trường phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng đây chỉ là phiên rung lắc và xu hướng tăng của VN-lndex vẫn được duy trì. VN-lndex giảm điểm chủ yếu do áp lực bán chốt lời ở các cổ phiếu đã tăng mạnh gần đây như nhóm Vingroup, trong khi chưa có thông tin tiêu cực nào ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu này. Ngược lại, nhóm Ngân hàng tiếp tục tăng và đóng vai trò neo giữ, hạn chế mức giảm của thị trường. Đồng thời, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp cũng là yếu tố hỗ trợ cho VN-lndex. Về kỹ thuật, chỉ số quay đầu giảm sau khi vượt ra khỏi biên trên của dải Bollinger có thể là dấu hiệu điều chỉnh tuy nhiên tín hiệu này không rõ ràng và cần thêm thời gian theo dõi. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên rung lắc để giải ngân vào nhóm Ngân hàng”.

Chỉ số VN-Index có thể thử thách mức hỗ trợ 1.806 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể thử thách mức hỗ trợ 1.806 điểm. Đồng thời, chúng tôi vẫn đánh giá nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau chuỗi tăng mạnh và nhịp điều chỉnh này cũng có thể nhanh chóng kết thúc. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào, đặc biệt hạn chế bán ra tại nhịp giảm”.

Vận động rung lắc sẽ còn tiếp diễn ở phiên tới khi dòng tiền dịch chuyển giữa các nhóm ngành

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm nhẹ 6 điểm do áp lực chốt lời gia tăng trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF bẻ xuống từ vùng cao cho thấy VN-Index có khả năng sẽ bước sang nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Hiện tại không có dấu hiệu hình thành phân kỳ âm ở chỉ báo RSI và chỉ báo MACD chưa tạo đỉnh nên kỳ vọng chỉ số chung sẽ tiếp tục xu hướng tăng sau khi củng cố lại động lực.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hình thành đỉnh và chỉ báo MACD bẻ ngang cho thấy động lực chung đang chững lại và sẽ cần được củng cố lại trong ngắn hạn với mốc hỗ trợ gần nhất là 1837 để điều tiết lại cung-cầu sau nhiều phiên tăng nóng. Vận động rung lắc sẽ còn tiếp diễn ở phiên tới khi dòng tiền dịch chuyển giữa các nhóm ngành trên thị trường.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh đầu tiên sau hơn một tuần tăng gần 200 điểm từ 1690 lên gần mốc 1.900. Đây là diễn biến bình thường khi nhà đầu tư có xu hướng chốt lời ngắn hạn sau nhịp tăng mạnh. Điều tích cực là dòng tiền vẫn có tín hiệu luân chuyển giữa các nhóm ngành. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từng phần ở cổ phiếu đang xuất hiện lực cung lớn, cùng với đó duy trì tỷ trọng đối với những mã giữ được xu hướng tăng ổn định, và chọn lọc cổ phiếu có triển vọng KQKD Q4 tốt để canh giải ngân tại những nhịp rung lắc của thị trường”.

VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ 1.845-1.890 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ 1.845-1.890 điểm (+/-10 điểm) trong một vài ngày tới với mục đích cân bằng áp lực bán đang có khuynh hướng tiếp tục và đồng thời vận động thêm lực cầu mới. Chúng tôi cho rằng hoạt động giảm điểm hiện tại mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật, củng cố đà tăng cho chỉ số nhằm tiếp cận khu vực giá phía trên 1.900 điểm trong giai đoạn tiếp theo”

Diễn biến trên mang tính kỹ thuật và tương đối phù hợp khi chỉ số tiệm cận vùng cản ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Áp lực chốt lời đẩy mạnh khiến VN-Index đảo chiều giảm lại từ vùng giá cao trong phiên. Diễn biến trên mang tính kỹ thuật và tương đối phù hợp khi chỉ số tiệm cận vùng cản ngắn hạn với trạng thái quá mua của các chỉ báo động lượng.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.860 - 1.900 và hỗ trợ gần 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.