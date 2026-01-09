Tháng 12, giao dịch tự doanh công ty chứng khoán tăng 106%

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 09/01/2026
Hà Anh
09/01/2026, 09:08
HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 248,77 điểm, giảm 4,28% so với tháng trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 12/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có nhiều biến động mạnh, diễn biến chỉ số giá cổ phiếu có xu hướng giảm.
Chỉ số HNX-Index sau khi tăng mạnh trong tháng 11 và đạt đỉnh vào tuần đầu tiên của tháng 12 đã liên tục giảm điểm trong phần lớn thời gian của tháng, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 248,77 điểm, giảm 4,28% so với tháng trước.
Mức điểm cao nhất của chỉ số này đạt 262,31 điểm tại ngày 04/12/2025. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 67,5 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 14,07% và giá trị giao dịch bình quân giảm 21,38% đạt 1.380 tỷ đồng/phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX giảm 42% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 1.226 tỷ đồng và bán ra hơn 1.609 tỷ đồng, giá trị bán ròng trên 382 tỷ đồng.
Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 106% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 1.612 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 5% toàn thị trường). Cùng với xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng hơn 1.079 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 12/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 302 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 180 nghìn tỷ đồng.
Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 434,7 nghìn tỷ đồng, giảm 0,5% so với tháng 11/2025.
VPBankS lần đầu tiên vào top 10 thị phần môi giới HoSE và đứng ở vị trí thứ 9 trong quý 4/2025. Thành tích này đánh dấu bước tiến đột phá của công ty chứng khoán mới chỉ hoạt động chưa tới 4 năm, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng hiện thực hóa chiến lược tham vọng sau IPO và niêm yết.
Trong ngắn hạn, áp lực từ việc điều chỉnh một chỉ số giá hàng hóa cơ bản có thể gây áp lực giảm giá lên vàng...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/1/2026
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, công nghệ là nhóm đuối nhất phiên này...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: