Trang chủ Chứng khoán

Tháng 12, giao dịch tự doanh công ty chứng khoán tăng 106%

Hà Anh

09/01/2026, 09:08

HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 248,77 điểm, giảm 4,28% so với tháng trước.

Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index.
Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 12/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có nhiều biến động mạnh, diễn biến chỉ số giá cổ phiếu có xu hướng giảm.

Chỉ số HNX-Index sau khi tăng mạnh trong tháng 11 và đạt đỉnh vào tuần đầu tiên của tháng 12 đã liên tục giảm điểm trong phần lớn thời gian của tháng, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 248,77 điểm, giảm 4,28% so với tháng trước.

Mức điểm cao nhất của chỉ số này đạt 262,31 điểm tại ngày 04/12/2025. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 67,5 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 14,07% và giá trị giao dịch bình quân giảm 21,38% đạt 1.380 tỷ đồng/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX giảm 42% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 1.226 tỷ đồng và bán ra hơn 1.609 tỷ đồng, giá trị bán ròng trên 382 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 106% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 1.612 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 5% toàn thị trường). Cùng với xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng hơn 1.079 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 12/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 302 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 180 nghìn tỷ đồng. 

Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 434,7 nghìn tỷ đồng, giảm 0,5% so với tháng 11/2025.

Chỉ số HNX-Index giảm 9,83% so với tháng trước nhưng thanh khoản lại tăng mạnh

09:35, 07/05/2025

Chỉ số HNX-Index giảm 9,83% so với tháng trước nhưng thanh khoản lại tăng mạnh

HNX-Index đạt 239,55 điểm, cao nhất kể từ đầu năm nhưng thanh khoản giảm

08:42, 03/08/2023

HNX-Index đạt 239,55 điểm, cao nhất kể từ đầu năm nhưng thanh khoản giảm

Tháng 5: HNX-Index đạt 317,85 điểm - tăng 12,81% so với cuối tháng trước

14:33, 02/06/2021

Tháng 5: HNX-Index đạt 317,85 điểm - tăng 12,81% so với cuối tháng trước

