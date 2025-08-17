Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Ninh Bình sắp khánh thành 3 dự án gần 9.000 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

17/08/2025, 14:35

Ba công trình giao thông và sản xuất quy mô lớn sắp được khánh thành tại Ninh Bình sẽ góp phần tạo bước đột phá về kết nối vùng, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất cho khu vực đồng bằng sông Hồng…

Dự án cầu vượt sông Đáy là một trong 3 dự án sẽ được tỉnh Ninh Bình khánh thành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tới đây. Ảnh: N.B

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Ninh Bình sẽ khánh thành 3 dự án lớn có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.

Dự án thứ nhất là tuyến đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển Nam Định (cũ) với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, có tổng vốn 5.326 tỷ đồng. Tuyến đường dài 46km, đi qua địa bàn Ý Yên và Nghĩa Hưng, đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng và đường phố chính đô thị.

Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Bắc – Nam, rút ngắn quãng đường vận chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực.

Công trình thứ hai là Dự án cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng, có tổng vốn 1.450 tỷ đồng. Cầu dài 2km, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, điểm đầu tại xã Khánh Cường (Ninh Bình) và điểm cuối tại xã Nghĩa Thái (Nam Định cũ). Công trình hoàn thành sau 19 tháng thi công, không chỉ bảo đảm tiến độ mà còn đạt chất lượng kỹ thuật cao.

Sau khi đưa vào khai thác, cầu vượt sẽ hoàn thiện hành lang giao thông liên vùng, giảm tải cho các tuyến hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường liên kết trong chuỗi vận chuyển hàng hóa từ đồng bằng sông Hồng ra các cảng biển phía Bắc.

Cả hai dự án giao thông đều vượt tiến độ cam kết, riêng giai đoạn 2 của tuyến đường trục phát triển rút ngắn khoảng 7 tháng so với hợp đồng. Điều này khẳng định năng lực tổ chức, chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả trong triển khai các dự án trọng điểm.

Cùng với hạ tầng giao thông, công trình công nghiệp tiêu biểu là Nhà máy sản xuất thực phẩm PepsiCo tại Khu công nghiệp Đồng Văn I (mở rộng), phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng – giai đoạn I. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 8ha, tổng vốn 2.137 tỷ đồng, công suất thiết kế hơn 25.600 tấn/năm. Đây sẽ là trung tâm sản xuất lớn của PepsiCo tại miền Bắc, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trực tiếp và gián tiếp, đồng thời đóng góp khoảng 180 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương.

Đặc biệt, nhà máy còn mở ra triển vọng xuất khẩu sang các thị trường khu vực như Trung Quốc, Lào, Campuchia, góp phần nâng cao giá trị thương mại và mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành 3 công trình trên diễn ra vào 9h ngày 19/8/2025, được tổ chức dưới hình thức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến tới 80 điểm cầu trên cả nước, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và hệ thống báo chí, phát thanh địa phương.

Riêng tại Ninh Bình, bốn điểm cầu được lựa chọn gồm: dự án Khu tái định cư phường Đồng Văn (điểm cầu chính); các điểm cầu trực tuyến tại Nhà ở xã hội thành phố Hoa Lư; Nhà máy sản xuất thực phẩm PepsiCo (KCN Đồng Văn I mở rộng) và Hệ thống thu hồi lưu huỳnh Nhà máy đạm Ninh Bình (KCN Khánh Phú). Đây đều là công trình gắn liền với định hướng phát triển bền vững của địa phương.

UBND tỉnh Ninh Bình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và đơn vị liên quan để đảm bảo chuẩn bị chu đáo. Đến nay, mặt bằng tại các điểm cầu đã cơ bản hoàn thiện, maket được xây dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, tại điểm cầu chính phường Đồng Văn, chương trình sẽ có phần giao lưu cùng người dân, tạo không khí gần gũi, gắn kết trong ngày hội lớn của đất nước.

80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh đầu tư địa phương dự án trọng điểm ninh bình

