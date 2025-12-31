Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau phải lùi thời gian thông xe sang tháng 1/2026 do thời tiết bất lợi

Do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau phải điều chỉnh thời điểm thông xe từ ngày 31/12/2025 sang tháng 1/2026 để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, bảo đảm điều kiện an toàn khai thác...

Tối 30/12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết thời gian đưa vào khai thác Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông được lùi lại so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, tuyến dự kiến thông xe lúc 9h ngày 31/12/2025.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đoạn Hậu Giang – Cà Mau đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12. Tuy nhiên, trong giai đoạn hoàn thiện cuối, khu vực dự án liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục ngoài hiện trường, đặc biệt là hệ thống an toàn giao thông.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện biển báo, sơn kẻ đường, hệ thống chiếu sáng, rào chắn và các hạng mục bảo đảm an toàn khai thác. Việc điều chỉnh thời điểm thông xe nhằm bảo đảm chất lượng công trình và an toàn tuyệt đối cho phương tiện khi lưu thông.

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, có vai trò kết nối trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long với cực Nam Tổ quốc, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.

Toàn tuyến gồm 2 dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, tổng chiều dài khoảng 110,9 km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Tuyến đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau, được đầu tư giai đoạn phân kỳ với 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết thời điểm thông xe và lễ khánh thành chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất nghiệm thu toàn bộ các hạng mục theo quy định.