Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư, du lịch với các đối tác Trung Quốc

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đoàn công tác của Ninh Bình đã làm việc với nhiều tập đoàn, hiệp hội kinh tế lớn tại Thượng Hải và Tô Châu. Chuyến đi mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại...

Theo đó, đoàn công tác xúc tiến đầu tư, du lịch của Ninh Bình do ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại các thành phố Thượng Hải và Tô Châu (Trung Quốc), nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư và quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Sunriver – một trong 20 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, phát triển du lịch. Tại buổi làm việc, ông Mai Văn Tuất giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh và các chính sách ưu đãi đầu tư của Ninh Bình. Ông nhấn mạnh, tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, resort ven biển, trung tâm hội nghị – khách sạn, du lịch chăm sóc sức khỏe cùng các dự án ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong du lịch.

Đánh giá cao năng lực và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Sunriver, ông Mai Văn Tuất mời lãnh đạo Tập đoàn sớm sang khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Ninh Bình. Phía Tập đoàn Sunriver bày tỏ ấn tượng với tiềm năng phát triển du lịch và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; đồng thời khẳng định Ninh Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc.

Tiếp đó, đoàn công tác làm việc với Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Quốc tế thành phố Tô Châu và Tập đoàn ZC Intel Tec – doanh nghiệp nổi tiếng trong tư vấn quy hoạch tổng thể, thiết kế – thi công hạ tầng công nghiệp và phát triển khu công nghệ cao. Phó Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Tuất đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Tô Châu – đơn vị có mạng lưới kết nối rộng với hàng trăm doanh nghiệp trong các lĩnh vực chế tạo thông minh, vật liệu mới, năng lượng, thiết kế công nghiệp và tư vấn đầu tư quốc tế. Ông cho rằng những thế mạnh này rất phù hợp với định hướng phát triển của Ninh Bình trong giai đoạn quy hoạch các khu công nghiệp mới, khu công nghệ cao và trung tâm logistics hiện đại sau hợp nhất tỉnh.

Đoàn công tác làm việc với Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Quốc tế thành phố Tô Châu.

Lãnh đạo Ninh Bình bày tỏ mong muốn Hiệp hội Tô Châu đóng vai trò cầu nối, giới thiệu các doanh nghiệp có năng lực đến khảo sát, đầu tư tại Ninh Bình; đồng thời khuyến khích Tập đoàn ZC Intel Tec tham gia trực tiếp vào các dự án quy hoạch, đầu tư hạ tầng tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cam kết tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, hạ tầng, quỹ đất, nhân lực và chính sách ưu đãi để doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc, yên tâm đầu tư lâu dài và hiệu quả tại Ninh Bình.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Hội thảo “Giới thiệu cơ hội đầu tư và khám phá du lịch Ninh Bình tại Tô Châu năm 2025” đã được tổ chức với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thượng Hải.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển du lịch, văn hóa truyền thống và chính sách thu hút đầu tư của Ninh Bình. Đại diện một số doanh nghiệp đang hoạt động tại Ninh Bình cũng chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh thành công, góp phần tăng thêm niềm tin cho các đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch, văn hóa truyền thống tỉnh Ninh Bình tại hội thảo

Không khí hội thảo diễn ra cởi mở, thẳng thắn và hiệu quả, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm đặt câu hỏi về chính sách hỗ trợ, cơ hội hợp tác trong du lịch của Ninh Bình. Các nội dung đều được đoàn công tác giải đáp cụ thể, giúp hai bên hiểu rõ hơn tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, Ninh Bình luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình từ khảo sát, hoàn thiện thủ tục pháp lý đến triển khai và vận hành dự án. Tỉnh đặc biệt chú trọng tính minh bạch, nhanh gọn trong thủ tục, đồng thời phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp và hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại và thân thiện với môi trường.

Trước đó, đoàn công tác cũng đã thăm và làm việc với Bệnh viện BenQ, thuộc Tập đoàn BenQ – Qisda, một trong những nhà đầu tư lớn tại Ninh Bình. Chuyến thăm giúp hai bên trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực y tế công nghệ cao – lĩnh vực mang tính nhân văn và có tầm nhìn dài hạn.

Lãnh đạo Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Quốc tế Tô Châu và Tập đoàn ZC Intel Tec cho biết sẽ sớm sang thăm, khảo sát thực tế môi trường đầu tư tại Ninh Bình, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Ninh Bình – Tô Châu nói riêng và Việt Nam – Trung Quốc nói chung. Các bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực như tư vấn quy hoạch, phát triển đô thị xanh – thông minh, đầu tư hạ tầng kỹ thuật – năng lượng bền vững và hợp tác đào tạo nhân lực kỹ thuật – công nghệ.