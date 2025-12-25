Huế tăng tốc kinh tế du lịch, đặt mục tiêu lớn cho năm 2026

Lấy văn hóa làm nền tảng, du lịch – dịch vụ làm động lực, thành phố Huế đặt mục tiêu nâng cao chất lượng điểm đến, tăng sức hấp dẫn thị trường và đóng góp rõ nét hơn của du lịch vào tăng trưởng kinh tế năm 2026...

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 484/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển văn hóa, du lịch – dịch vụ năm 2026.

Theo định hướng chung, Huế tiếp tục kiên định quan điểm phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, trong đó du lịch – dịch vụ đóng vai trò “đầu kéo”, lan tỏa sang các ngành, lĩnh vực khác. Việc phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa và cảnh quan đặc trưng không chỉ nhằm bảo tồn, mà còn hướng tới tạo ra sản phẩm kinh tế cụ thể, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và ngân sách địa phương.

DI SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA TẠO LỰC ĐẨY DU LỊCH

Ở lĩnh vực văn hóa, Kế hoạch số 484/KH-UBND đặt mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa đậm đà bản sắc Huế, gắn chặt với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Đây được xem là “nguồn vốn đặc thù” để Huế phát triển công nghiệp văn hóa và các sản phẩm du lịch khác biệt.

Trong năm 2026, thành phố phấn đấu xây dựng hồ sơ từ 15 đến 20 di tích đề nghị các cấp xếp hạng, trong đó có di tích cấp quốc gia đặc biệt; đồng thời triển khai tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị từ 13 đến 15 di tích ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế. Việc mở rộng không gian di sản được kỳ vọng sẽ góp phần phân bổ lại dòng khách, tạo thêm điểm tham quan mới và kéo dài thời gian lưu trú.

Du khách tham quan Đại Nội Huế trong các chương trình kích cầu du lịch gắn với di sản.

Một nội dung đáng chú ý là xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nếu được ghi danh, Ca Huế sẽ có thêm dư địa phát triển thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc sắc, đặc biệt là trong khai thác du lịch về đêm và các dịch vụ trải nghiệm gắn với sông Hương.

Song song với đó, Huế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, phổ biến văn hóa phục vụ du lịch. Theo kế hoạch, năm 2026 thành phố tổ chức khoảng 250 buổi biểu diễn nghệ thuật, 500 buổi chiếu bóng và tuyên truyền lưu động; tổ chức 20 cuộc trưng bày, triển lãm chuyên đề. Hệ thống thư viện dự kiến cấp trên 3.000 thẻ bạn đọc, phục vụ hơn 150.000 lượt bạn đọc trực tiếp và qua mạng. Các bảo tàng phấn đấu duy trì lượng khách tham quan hằng năm từ 250.000 lượt người trở lên.

Những chỉ tiêu này cho thấy văn hóa đang được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với thị trường du lịch, từng bước chuyển từ “giá trị bảo tồn” sang “giá trị kinh tế”, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa – du lịch có sức cạnh tranh.

DU LỊCH – DỊCH VỤ TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

Đối với du lịch – dịch vụ, Kế hoạch số 484/KH-UBND tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu xây dựng du lịch – dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 37-NQ/TU của Thành ủy Huế về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trọng tâm được đặt vào việc phát huy hiệu quả tiềm năng di sản, văn hóa, cảnh quan và bản sắc đặc trưng của Huế, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, du lịch chất lượng cao và phát triển bền vững. Thành phố không chỉ hướng tới gia tăng số lượng khách, mà còn chú trọng nâng chuẩn chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện toàn diện trải nghiệm của du khách.

Du lịch xanh, thân thiện môi trường là định hướng xuyên suốt của thành phố Huế.

Theo mục tiêu đề ra, trong năm 2026, thành phố Huế phấn đấu đón khoảng 7 đến 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Đây được xem là chỉ tiêu quan trọng, phản ánh kỳ vọng lớn vào vai trò đóng góp của du lịch – dịch vụ đối với tăng trưởng GRDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị.

Để đạt được mục tiêu này, Huế tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, quy hoạch, cơ chế và chính sách phát triển du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Việc xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thương hiệu Huế được xác định là khâu then chốt nhằm gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của điểm đến.

Cùng với đó, công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp, gắn với ứng dụng chuyển đổi số. Thành phố chú trọng củng cố hình ảnh “Huế – Điểm đến an toàn, thân thiện và bền vững”, đồng thời tăng cường định vị thương hiệu “Huế – Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” trên các thị trường trọng điểm.

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm môi trường du lịch xanh, thân thiện cũng được xem là những yếu tố nền tảng để du lịch – dịch vụ Huế phát triển ổn định và bền vững trong năm 2026.