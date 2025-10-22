Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, chiều 21/10 theo giờ địa phương, tại trụ sở Quốc hội Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo...

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Petteri Orpo nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Phần Lan; khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư là dấu mốc quan trọng trong tiến trình tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng Petteri Orpo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đã mở ra không gian hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến chuyển phức tạp.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn Thủ tướng Petteri Orpo về sự đón tiếp trọng thị, thân tình; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ quý báu của nhân dân Phần Lan trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, đặc biệt là các chương trình viện trợ không hoàn lại trong các lĩnh vực cấp thoát nước, xóa đói giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu và lâm nghiệp.

Tổng Bí thư chúc mừng Phần Lan về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định trong Liên minh châu Âu (EU) và trên trường quốc tế.

Thông tin tới Thủ tướng Petteri Orpo về kết quả hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Phần Lan nhằm cụ thể hóa và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực trụ cột như chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ cùng Phần Lan phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – EU và Phần Lan – ASEAN phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác liên chính phủ, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Đề cập lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá Phần Lan là đối tác thương mại, đầu tư tiềm năng hàng đầu của Việt Nam tại Bắc Âu, đề nghị hai nước phối hợp khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh như năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, kinh tế biển, chế biến gỗ và công nghệ cao.

Tổng Bí thư cũng đề nghị phía Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại song phương và bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân Việt Nam.

Nhất trí với các định hướng hợp tác do Tổng Bí thư Tô Lâm nêu, Thủ tướng Petteri Orpo khẳng định Chính phủ Phần Lan sẽ tích cực phối hợp với Việt Nam triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược một cách toàn diện, với trọng tâm là kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và y tế. Đồng thời cho biết Phần Lan sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, ASEAN và EU. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trước khi kết thúc buổi hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng chuyển lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Petteri Orpo sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.