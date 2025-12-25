Chứng khoán Shinhan lần đầu ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến chứng chỉ quỹ mở

Chứng khoán Shinhan Việt Nam lần đầu ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến chứng chỉ quỹ mở, đầu tư khởi động với vốn chỉ từ 100.000 đồng.

Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) chính thức ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến Chứng chỉ quỹ mở (CCQ) vào tháng 12/2025, mở rộng thêm lựa chọn đầu tư dành cho khách hàng trong và ngoài nước. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình của SSV hướng đến việc cung cấp các giải pháp đầu tư vì lợi ích khách hàng, đáp ứng nhu cầu tích sản dài hạn – xu hướng ngày càng phát triển tại Việt Nam và nhiều thị trường châu Á.

CCQ từ lâu đã được xem là công cụ đầu tư hiệu quả nhờ sự đa dạng trong danh mục và khả năng tối ưu chi phí. Thay vì phải tự nghiên cứu và chọn từng cổ phiếu hay trái phiếu, nhà đầu tư chỉ cần sở hữu chứng chỉ quỹ để tham gia trực tiếp vào danh mục được quản lý chuyên nghiệp bởi các công ty quản lý quỹ uy tín. Với sự ra mắt lần này, SSV chính thức đưa khách hàng đến gần hơn với mô hình đầu tư phổ biến trên thế giới – vừa linh hoạt, vừa dễ tiếp cận.

KHỞI ĐỘNG ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ CHỈ TỪ 100.000 ĐỒNG

Ở giai đoạn đầu, Chứng khoán Shinhan Việt Nam phân phối nhiều sản phẩm chứng chỉ quỹ mở đến từ các công ty quản lý quỹ lớn như Bảo Việt Fund, Dai-ichi Life Việt Nam và KIM Việt Nam. Danh mục hiện tại bao gồm các quỹ cổ phiếu và trái phiếu như BVFED, BVPF, BVBF, DFIX, DCAF và KDEF đáp ứng nhiều mục tiêu tài chính khác nhau của nhà đầu tư.

Một điểm đáng chú ý là nhà đầu tư có thể bắt đầu chỉ từ 100.000 đồng, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận kênh đầu tư chuyên nghiệp với chi phí thấp. Nhờ đó, nhà đầu tư mới có thể khởi động hành trình tích sản với quỹ trái phiếu ổn định, trong khi những khách hàng có khẩu vị rủi ro cao hơn có thể lựa chọn quỹ cổ phiếu hoặc quỹ cân bằng để hướng đến lợi nhuận ở mức cao hơn theo chu kỳ thị trường.

Trong thời gian tới, SSV dự kiến không ngừng mở rộng danh mục phân phối với nhiều quỹ cân bằng và quỹ cổ phiếu mới, đồng thời hợp tác thêm với các công ty quản lý quỹ hàng đầu trên thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn trong việc kết hợp danh mục, từ đầu tư tăng trưởng đến tích sản dài hạn, phù hợp với xu hướng đa dạng hóa và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CCQ ĐƠN GIẢN VÀ ĐỒNG NHẤT

Để đầu tư CCQ tại SSV, khách hàng chỉ cần hoàn tất mở hợp đồng tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký tài khoản thụ hưởng nhận tiền bán chứng khoán trên ứng dụng “San Xin Ha”. Các trạng thái như “chưa đăng ký”, “đang chờ duyệt” hay “đã kích hoạt” được hiển thị rõ ràng, giúp người dùng theo dõi dễ dàng và yên tâm trong suốt quá trình. Tất cả được thực hiện online ngay trên app, phù hợp với nhịp sống bận rộn và thói quen sử dụng dịch vụ tài chính số của nhà đầu tư hiện đại.

Khi tài khoản đã sẵn sàng, nhà đầu tư có thể giao dịch CCQ ngay trên giao diện trực quan và thân thiện. Thông tin như tài sản ròng NAV, hiệu suất, danh mục tài sản hay mức phí được tổng hợp đầy đủ trong cùng một màn hình, hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh và chính xác.

Đặc biệt, tính năng lệnh mua/bán thông minh (Smart Buy/Sell Order) cho phép nhà đầu tư dễ dàng chọn lựa các tiêu chí cần khi đầu tư như số tiền muốn đầu tư, hiệu suất đầu tư kỳ vọng, thời hạn đầu tư, công ty quỹ mong muốn, loại phí phát hành và loại quỹ. Tính năng này được thiết kế để hỗ trợ cả những người không có nhiều thời gian theo dõi thị trường, giúp tối ưu hiệu quả giao dịch mà không yêu cầu nhiều thao tác thủ công.

Nhà đầu tư tìm hiểu và giao dịch chứng chỉ quỹ mở trên ứng dụng San Xin Ha.

Nhà đầu tư cũng có thể lọc theo loại quỹ, công ty quản lý, thời hạn đầu tư, mức phí, hoặc mục tiêu lợi suất. Đây là trải nghiệm hiếm thấy ở nhiều nền tảng khác trên thị trường, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của SSV vào sản phẩm mới.

MÔ HÌNH “FUND SUPERMARKET” – NỀN TẢNG ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ VÀ MỞ RỘNG

Việc đưa sản phẩm CCQ vào hệ sinh thái tài chính của SSV không chỉ dừng lại ở việc mở rộng danh mục. SSV đang hướng đến mô hình “Fund Supermarket” – nơi khách hàng có thể tìm thấy các sản phẩm quỹ đa dạng nhất, từ nhiều công ty quản lý quỹ hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Trong thời gian tới, SSV dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều công ty quản lý quỹ khác để tăng độ phủ của hệ sinh thái sản phẩm. Đồng thời, nền tảng giao dịch CCQ sẽ liên tục được cải thiện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng khả năng tiếp cận cho cả nhà đầu tư Việt Nam lẫn quốc tế.

TỐI ƯU HÓA TRẢI NGHIỆM BẰNG KIẾN THỨC VÀ XU HƯỚNG ĐẦU TƯ

Ngoài giao dịch, SSV cũng tích hợp danh mục Kiến thức (Education) cung cấp nội dung giải thích dễ hiểu về CCQ, từ cách vận hành, phân loại quỹ đến phương pháp tích sản theo thời gian. Chuyên mục Xu hướng đầu tư (Investment Trend) được cập nhật định kỳ, giúp nhà đầu tư theo dõi góc nhìn tài chính mới nhất và đưa ra quyết định phù hợp với từng giai đoạn thị trường.

Việc kết hợp giữa sản phẩm – kiến thức – công nghệ giúp SSV tạo ra một hệ sinh thái trọn vẹn, phù hợp với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính cho khách hàng trong dài hạn.

Sự ra mắt hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái đầu tư của Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Với danh mục phân phối đa dạng, giao diện hiện đại, tính năng lệnh thông minh và nội dung kiến thức hỗ trợ, SSV mong muốn mang đến trải nghiệm đầu tư đơn giản, hiệu quả và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

* Mở tài khoản và giao dịch đầu tư chứng khoán qua ứng dụng San Xin Ha của Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Để được tư vấn và hỗ trợ, liên hệ Chứng khoán Shinhan qua Hotline (028) 6299 8000 hoặc gửi email về support@shinhan.com.