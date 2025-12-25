Thứ Năm, 25/12/2025

Các quỹ ETF Bitcoin và Ether tại Mỹ liên tục rút ròng

Hạ Chi

25/12/2025, 09:09

Kể từ đầu tháng 11, các quỹ ETF Bitcoin và Ether tại Mỹ liên tục ghi nhận dòng vốn rút ròng. Theo Glassnode, diễn biến này phản ánh dấu hiệu các nhà đầu tư tổ chức đang dần “đứng ngoài” thị trường tiền điện tử…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nền tảng phân tích dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá Glassnode ghi nhận các quỹ ETF Bitcoin và Ether đã rút vốn trong thời gian dài gần đây, cho thấy mức độ tham gia của các tổ chức vào thị trường tiền số đang suy giảm rõ rệt.

Cụ thể, kể từ đầu tháng 11, dòng vốn ròng chảy vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và ETF Ether tại Mỹ trung bình 30 ngày đã chuyển sang trạng thái âm, theo Glassnode.

Glassnode nhận định việc dòng vốn âm kéo dài cho thấy nhà đầu tư tổ chức đang tham gia thị trường một cách thận trọng và trầm lắng, thậm chí có dấu hiệu tạm thời rút lui. Diễn biến này phản ánh xu hướng thanh khoản trên thị trường tiền điện tử tiếp tục yếu đi.

Thông thường, dòng vốn vào các quỹ ETF tiền điện tử sẽ phản ứng chậm hơn so với diễn biến giá trên thị trường giao ngay. Trong khi đó, thị trường giao ngay đã bước vào xu hướng đi xuống từ giữa tháng 10, kéo theo áp lực lên dòng tiền ETF.

Các quỹ ETF cũng được xem là “thước đo” tâm lý của nhà đầu tư tổ chức – lực đỡ quan trọng của thị trường trong phần lớn thời gian năm nay. Tuy nhiên, khi quy mô thị trường chung thu hẹp lại, tâm lý của khối tổ chức cũng đang chuyển dần sang thận trọng, thậm chí bi quan hơn.

Về diễn biến thị trường hiện nay, tính đến 7 giờ 43 phút ngày 25/12, giá hai đồng tiền điện tử hàng đầu là Bitcoin và Ethereum đang giao dịch quanh quanh vùng giá lần lượt là 87.500 USD và 2.900 USD.

Sau khi ghi nhận lao dốc xuống dưới vùng giá 100.000 USD, Bitcoin dù đã có thời điểm giao dịch trên mốc 92.000 USD, song sau đó lại quay đầu và hiện  quanh vùng giá 85.000 - 89.000 USD đã kéo dài từ giữa tháng 12 đến nay. 

Về diễn biến thị trường, tính đến 7 giờ 43 phút sáng 25/12, hai đồng tiền điện tử lớn nhất thị trường là Bitcoin và Ethereum lần lượt giao dịch quanh mức 87.500 USD  2.900 USD.

Sau cú điều chỉnh mạnh khiến giá rơi khỏi mốc 100.000 USD, Bitcoin từng có thời điểm phục hồi vượt 93.000 USD, nhưng đà tăng không được duy trì. Kể từ giữa tháng 12 đến nay, đồng tiền điện tử lớn nhất thị trường chủ yếu dao động trong biên độ hẹp 85.000 – 89.000 USD.

Diễn biến của Ethereum cũng mang nhiều nét tương đồng. Sau khi trượt xuống dưới 3.500 USD vào đầu tháng 11, đồng tiền số lớn thứ hai thị trường từng có những nhịp hồi lên trên 3.300 USD, song không tạo được xu hướng rõ ràng. Đến nay, Ethereum tiếp tục đi ngang và giao dịch quanh vùng 2.900 USD, cho thấy đà phục hồi vẫn còn khá dè dặt.

Trong khi đó, tổng vốn hóa thị trường trong 24 giờ qua là 2,96 nghìn tỷ USD với khối lượng giao dịch đạt 74,55 tỷ USD. Nếu theo dõi dữ liệu từ khoảng đầu tháng 11 đến nay, thị trường đã trải qua nhịp điều chỉnh mạnh, từ khoảng 3,7 tỷ USD từ đầu tháng 11 đến gần như chủ yếu dao động trong biên độ hẹp quanh vùng giá 2,9–3,1 nghìn tỷ USD , phản ánh lực mua yếu và tâm lý chờ đợi kéo dài.

Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt khoảng 2,96 nghìn tỷ USD, với khối lượng giao dịch ở mức 74,55 tỷ USD. Nếu nhìn rộng hơn từ đầu tháng 11 đến nay, thị trường đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng chú ý từ khoảng 3,7 nghìn tỷ USD.

Từ giữa tháng 11 đến nay, quy mô vốn hóa thị trường chủ yếu đi ngang và dao động trong biên độ hẹp 2,9 – 3,2 nghìn tỷ USD. Diễn biến này phản ánh lực mua suy yếu rõ rệt, trong khi tâm lý chờ đợi và thận trọng tiếp tục chi phối hành vi của nhà đầu tư.

Trong khi đó, chỉ số Altcoin Season Index phần lớn cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào Bitcoin, thay vì lan tỏa sang các đồng vốn hóa nhỏ hơn. Điều này cho thấy giai đoạn nhà đầu tư giảm khẩu vị rủi ro, tránh altcoin vì biến động mạnh.

Chỉ số CoinMarketCap 20 Index (CMC20) đại diện cho 20 đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất cũng đang dao động quanh vùng thấp từ khoảng đầu tháng 11, cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ diễn ra ở nhóm altcoin mà đã lan sang cả các tài sản số vốn hóa lớn nhất thị trường. Chỉ số này hiện dao động quanh mức 184 điểm, giảm hơn 30% so với đỉnh lập hồi đầu tháng 10.

Việc CMC20 trượt xuống vùng thấp cho thấy dòng tiền lớn đang trở nên thận trọng hơn, thậm chí có xu hướng rút lui, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy giảm. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn phòng thủ, khi ngay cả nhóm "bluechip"  tiền điện tử cũng không còn đủ sức tạo lực kéo cho xu hướng chung.

Thị trường tiền điện tử đang khép lại những ngày cuối năm trong trạng thái trầm lắng, khi các chỉ báo tâm lý và dòng tiền đồng loạt phát đi tín hiệu thận trọng.

Trong diễn biến hiện nay, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp cho đến khi xuất hiện các yếu tố mới, như dòng tiền lớn được đổ vào từ phía các tổ chức, hay những tín hiệu tích cực từ môi trường vĩ mô. Với nhà đầu tư, giai đoạn hiện tại đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn là kỳ vọng vào những nhịp tăng nóng như trước.

