Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư quốc tế: Cơ hội mới từ doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc
Nguyễn Thuấn
22/08/2025, 14:10
Chiều ngày 21/8, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc quan trọng với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc cùng một số doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại địa phương. Chương trình này không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong việc thu hút đầu tư mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế mạnh mẽ, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tại buổi làm việc, ông Ryoichi Nakagawa, Tổng Giám đốc Công ty BTD Japan, đã bày tỏ sự hài lòng với môi trường đầu tư tại Ninh Bình. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù tỉnh vừa thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, nhưng các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn tiếp tục lựa chọn Ninh Bình làm điểm đến nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ các cấp, ngành và sự quan tâm trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh. Điều này cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như sự tin tưởng của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tại đây.
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy khẳng định rằng tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình sản xuất, kinh doanh, coi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Ông cho rằng thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và các sự kiện hợp tác song phương, quan hệ giữa Ninh Bình và các địa phương Nhật Bản sẽ ngày càng bền chặt.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cũng đã đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản, hiện có 114 dự án với tổng vốn đăng ký lên tới 1,46 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn như Sumi, Honda, YKK, Kyosha đã hiện diện và trở thành những doanh nghiệp FDI đóng góp ngân sách hàng đầu cho tỉnh. Ông cũng giới thiệu những lợi thế nổi bật của Ninh Bình, bao gồm vị trí chiến lược là “cửa ngõ” phía nam Đồng bằng Bắc Bộ và quy hoạch 53 khu công nghiệp với diện tích 12.329 ha.
Bên cạnh đó, Ninh Bình đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm như xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình và đề xuất bổ sung Cảng biển Ninh Bình vào quy hoạch cảng biển quốc gia. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển mạnh mẽ cho môi trường đầu tư.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng đã có cuộc gặp gỡ với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông và cảng biển, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng “nhà máy thông minh” và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất.
Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và mong muốn Hiệp hội tiếp tục là cầu nối để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến Ninh Bình.
Tính đến nay, Ninh Bình đã thu hút 212 dự án FDI từ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD, trong đó 145 dự án tập trung tại các khu công nghiệp. Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như lắp ráp ô tô và linh kiện điện tử. Đặc biệt, Công ty CP sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu.
Ninh Bình không chỉ chú trọng thu hút vốn đầu tư mà còn cải cách hành chính, nâng cấp hạ tầng giao thông và logistics, hiện đại hóa các khu công nghiệp nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch và bền vững. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh rằng với tiềm năng về hạ tầng đồng bộ, vị trí chiến lược và chính sách hỗ trợ thông thoáng, Ninh Bình sẽ mở ra không gian phát triển mới cho các doanh nghiệp.
Với những nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các nhà đầu tư quốc tế, Ninh Bình đang khẳng định vị thế của mình trên bản đồ đầu tư của Việt Nam. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác quốc tế, góp phần tạo động lực bứt phá cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư quốc tế: Cơ hội mới từ doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc
Ninh Bình quảng bá du lịch, hướng tới thị trường quốc tế
Ninh Bình giải ngân đầu tư công đạt gần 80% kế hoạch
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn
Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: