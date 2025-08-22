Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư quốc tế: Cơ hội mới từ doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc

Chiều ngày 21/8, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc quan trọng với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc cùng một số doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại địa phương. Chương trình này không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong việc thu hút đầu tư mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế mạnh mẽ, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Ryoichi Nakagawa, Tổng Giám đốc Công ty BTD Japan, đã bày tỏ sự hài lòng với môi trường đầu tư tại Ninh Bình. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù tỉnh vừa thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, nhưng các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn tiếp tục lựa chọn Ninh Bình làm điểm đến nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ các cấp, ngành và sự quan tâm trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh. Điều này cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như sự tin tưởng của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tại đây.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy khẳng định rằng tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình sản xuất, kinh doanh, coi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Ông cho rằng thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và các sự kiện hợp tác song phương, quan hệ giữa Ninh Bình và các địa phương Nhật Bản sẽ ngày càng bền chặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cũng đã đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản, hiện có 114 dự án với tổng vốn đăng ký lên tới 1,46 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn như Sumi, Honda, YKK, Kyosha đã hiện diện và trở thành những doanh nghiệp FDI đóng góp ngân sách hàng đầu cho tỉnh. Ông cũng giới thiệu những lợi thế nổi bật của Ninh Bình, bao gồm vị trí chiến lược là “cửa ngõ” phía nam Đồng bằng Bắc Bộ và quy hoạch 53 khu công nghiệp với diện tích 12.329 ha.

Bên cạnh đó, Ninh Bình đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm như xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình và đề xuất bổ sung Cảng biển Ninh Bình vào quy hoạch cảng biển quốc gia. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển mạnh mẽ cho môi trường đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Ảnh: Báo Ninh Bình

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng đã có cuộc gặp gỡ với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông và cảng biển, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng “nhà máy thông minh” và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và mong muốn Hiệp hội tiếp tục là cầu nối để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến Ninh Bình.

Tính đến nay, Ninh Bình đã thu hút 212 dự án FDI từ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD, trong đó 145 dự án tập trung tại các khu công nghiệp. Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như lắp ráp ô tô và linh kiện điện tử. Đặc biệt, Công ty CP sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu.

Ninh Bình không chỉ chú trọng thu hút vốn đầu tư mà còn cải cách hành chính, nâng cấp hạ tầng giao thông và logistics, hiện đại hóa các khu công nghiệp nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch và bền vững. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh rằng với tiềm năng về hạ tầng đồng bộ, vị trí chiến lược và chính sách hỗ trợ thông thoáng, Ninh Bình sẽ mở ra không gian phát triển mới cho các doanh nghiệp.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các nhà đầu tư quốc tế, Ninh Bình đang khẳng định vị thế của mình trên bản đồ đầu tư của Việt Nam. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác quốc tế, góp phần tạo động lực bứt phá cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.