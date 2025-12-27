Ninh Bình, Thanh Hóa mạnh tay làm sạch thị trường nhà ở xã hội

Trước nguy cơ trục lợi chính sách và biến tướng trong phân khúc nhà ở xã hội, Ninh Bình và Thanh Hóa đồng loạt ban hành các chỉ đạo mạnh tay, tập trung siết chặt kỷ cương, minh bạch quy trình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó, bảo đảm chính sách an sinh đến đúng đối tượng thụ hưởng...

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu tăng cường kỷ luật, minh bạch toàn bộ quy trình phát triển, xét duyệt, mua bán và giao dịch nhà ở xã hội; đồng thời đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, “chạy suất”, đầu cơ, găm hàng. Mục tiêu là đưa chính sách nhà ở xã hội đến đúng người thu nhập thấp, giữ ổn định thị trường bất động sản.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh inh Bình, các giải pháp được triển khai đồng bộ nhằm thúc đẩy tiến độ dự án, gia tăng nguồn cung, trong đó, ưu tiên phân khúc nhà ở xã hội theo đúng tinh thần nhân văn mà Chính phủ đã xác định.

Sở Xây dựng Ninh Bình được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các dự án, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu năm 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về kết quả thực hiện chính sách. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải bảo đảm đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm, triển khai đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu minh bạch ở tất cả các khâu xét duyệt, mua bán, cho thuê, thuê mua; bảo đảm đúng đối tượng, đúng giá và đúng mục tiêu chính sách. Giá bán nhà ở xã hội phải được tính toán đầy đủ, chính xác, kịp thời, không để xảy ra đầu cơ, đẩy giá gây bức xúc dư luận.

Song hành với phát triển nguồn cung, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường để chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách. Công an tỉnh phối hợp xác nhận điều kiện thu nhập, điều tra và xử lý các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan. Các xã, phường được yêu cầu rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm hạ tầng đồng bộ cho các dự án.

Tại Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn tăng cường quản lý, phòng ngừa sai phạm trong tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án và 3 bị can thuộc một doanh nghiệp bất động sản do sai phạm liên quan đến tư vấn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy công tác quản lý còn tồn tại sơ hở, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, làm sai lệch mục tiêu an sinh xã hội và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trước thực trạng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các văn bản liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Sở Xây dựng Thanh Hóa được giao khẩn trương chấn chỉnh quy trình bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; yêu cầu chủ đầu tư trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra, xét duyệt hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng theo Luật Nhà ở năm 2023 và các nghị định hướng dẫn. Việc ủy quyền phải được kiểm soát chặt, không để doanh nghiệp trung gian chi phối trái quy định.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động môi giới, thu – chi tài chính, công khai danh mục dự án, quỹ căn hộ, giá bán, tiêu chí xét duyệt và danh sách đủ điều kiện; thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh của người dân. Việc sử dụng nhà ở xã hội sau ký hợp đồng cũng được rà soát để kịp thời xử lý các trường hợp đứng tên hộ, chuyển nhượng trái phép.

Động thái đồng loạt của hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa cho thấy quyết tâm đưa chính sách nhà ở xã hội trở về đúng bản chất an sinh, đồng thời tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.