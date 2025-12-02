Ninh Bình: Xử lý các dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ninh Bình đang thể hiện sự quyết liệt trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh yêu cầu tăng tốc giải ngân và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý các dự án chậm tiến độ, đồng thời điều chuyển vốn sang những công trình có khả năng hoàn thành nhanh. Việc siết chặt kỷ luật đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong việc sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo báo cáo từ các cơ quan chuyên môn của Ninh Bình, hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu sau hoàn thuế ước đạt gần 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản thu từ tiền sử dụng đất mới chỉ đạt hơn 29.000 tỷ đồng, tương đương 67,8% dự toán Hội đồng nhân dân giao; ước tính cả năm đạt trên 38.000 tỷ đồng, bằng 87,4% dự toán.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chậm trễ trong lập và thẩm định giá đất, nhiều dự án kéo dài nhưng chưa thu hồi, cùng với những vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình Mai Văn Quyết báo cáo tại cuộc họp họp đánh giá tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng GRDP năm 2025. Ảnh: Anh Tuấn

Về đầu tư công, tổng kế hoạch năm 2025 sau khi sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam là hơn 76.067 tỷ đồng, cùng với hơn 924 tỷ đồng vốn kéo dài sang năm 2025. Tính đến hết tháng 11, giải ngân đạt trên 32.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch Thủ tướng giao nhưng mới chỉ bằng khoảng 42,5% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh. Giải ngân vốn kéo dài ước đạt trên 522 tỷ đồng, đạt 56,6% kế hoạch được phép kéo dài.

Trong cuộc họp ngày 1/12, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị để nghe báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế những tháng cuối năm 2025, với trọng tâm là công tác thu ngân sách, tình hình giải ngân vốn đầu tư công và đánh giá tốc độ tăng trưởng GRDP. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp để thúc đẩy thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất.

Nhiều ý kiến thống nhất rằng cần hoàn thiện chính sách và pháp luật liên quan đến đất đai, minh bạch quy trình xác định giá, khai thác hiệu quả quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bố trí vốn tái định cư, rà soát các dự án chậm tiến độ và kiên quyết thu hồi những trường hợp được giao đất nhưng không triển khai. Các ngành chức năng cũng được đề nghị khẩn trương đôn đốc người sử dụng đất nộp nghĩa vụ tài chính ngay sau khi phê duyệt giá; đồng thời đẩy nhanh việc phê duyệt giá đất cho các lô đủ điều kiện đấu giá và tổ chức đấu giá toàn bộ quỹ đất đã hoàn thiện hạ tầng.

Về đầu tư công, các đại biểu đã phân tích rõ các điểm nghẽn như vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, quy trình chuyển mục đích sử dụng đất diện tích lớn, thiếu vật liệu san lấp, chậm xây dựng khu tái định cư, trong khi một số chủ đầu tư chưa chủ động trong việc chuẩn bị thủ tục.

Từ đó, nhiều giải pháp đã được đề xuất, bao gồm nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh thẩm định thiết kế và dự toán, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chủ động tháo gỡ khó khăn về đất đai, vật liệu, tái định cư. Một số ý kiến đề nghị điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm tiến độ, ưu tiên vốn cho những dự án có khả năng giải ngân cao.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cho biết, dù thu ngân sách đã đạt khoảng 64.000 tỷ đồng nhưng vẫn còn gần 11.000 tỷ đồng phải hoàn thành trong tháng cuối năm. Tỉnh cũng đã vượt chỉ tiêu giải ngân Chính phủ giao, nhưng phần vốn ngân sách cấp tỉnh mới giải ngân hơn 50%.

Cùng với đó, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đang tạo áp lực lớn cho sản xuất và tiến độ đầu tư công. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu toàn hệ thống tập trung cao độ, thống nhất chỉ đạo và điều hành trong tháng 12; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải phóng mặt bằng, tháo gỡ ách tắc giải ngân, cải cách thủ tục hành chính và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông cũng lưu ý ngành thuế và hải quan cần rà soát, đôn đốc thu đúng, thu đủ, xử lý nợ đọng và tăng cường hoàn thuế minh bạch; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ để tăng hiệu quả quản lý thuế.

Về đầu tư công, yêu cầu được đặt ra là tiếp tục thực hiện quyết liệt, nhất là với các dự án trọng điểm như sân bay, cảng biển, khu công nghiệp. Việc bảo đảm tiến độ không chỉ tác động trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.