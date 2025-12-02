Đẩy nhanh tiến độ các công trình tạo diện mạo mới cho đô thị Huế

Trước yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới, thành phố Huế đang tăng tốc nhiều công trình hạ tầng lớn. Từ chỉnh trang bờ Bắc cầu vượt sông Hương đến tuyến đường ven biển Thuận An, tất cả đều được lãnh đạo thành phố yêu cầu bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng kế hoạch...

Chiều 1/12, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã đi kiểm tra thực địa nhiều công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

Tại dự án chỉnh trang cảnh quan bờ Bắc cầu vượt sông Hương – hạng mục thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương – tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, quy mô 4,8 ha, thành phố đánh giá đây là không gian công cộng mới có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện diện mạo đô thị dọc tuyến Kim Long – Nguyễn Phúc Nguyên.

Hồ sơ thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn tất; quy hoạch tổng mặt bằng đang được phường Kim Long thẩm định và dự kiến hoàn thành trong ngày 5/12. Thành phố yêu cầu toàn bộ thủ tục phải hoàn tất trong tháng 12/2025 để kịp tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công từ tháng 1/2026.

Tại tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, công trình có tổng mức đầu tư hoàn thiện 3.496 tỷ đồng, giai đoạn 1 đã được bố trí 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Đến nay, giá trị thi công đạt hơn 89,5%. Phần cầu đã cơ bản hoàn thành, trong khi đoạn tuyến qua khu vực Hải Dương đã hoàn tất nền đường, hệ thống thoát nước và thảm nhựa 1,5 km. Mục tiêu chung là hoàn thành toàn tuyến trong tháng 12/2025, bảo đảm kết nối thông suốt, góp phần phát triển kinh tế biển và du lịch vùng Đông thành phố Huế.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án Khu tái định cư B5 thuộc Hạ tầng khu Đô thị mới Thuận An

Điểm kiểm tra cuối cùng là các dự án tái định cư như Khu tái định cư 06 phường Vỹ Dạ và Khu tái định cư B5 Thuận An. Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai các công trình hạ tầng lớn. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm sớm bàn giao đất và ổn định đời sống người dân.

Tại các vị trí kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ. Sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương phải đồng bộ, tránh chồng chéo, hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng các công trình đang triển khai đều là những dự án được người dân quan tâm và kỳ vọng. Vì vậy, tiến độ, an toàn và chất lượng thi công luôn phải đặt lên hàng đầu. Với các dự án tái định cư, thành phố yêu cầu triển khai khẩn trương và đúng nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”, bảo đảm quá trình di dời diễn ra thuận lợi, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh địa phương sẽ tiếp tục theo sát tiến độ từng dự án, thường xuyên kiểm tra hiện trường và xử lý ngay những vấn đề phát sinh. Mục tiêu lớn nhất là đưa các công trình hoàn thành đúng hạn, phát huy hiệu quả và tạo thêm động lực phát triển cho thành phố Huế trong thời gian tới.