Hoàn thiện chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công các công trình lớn chào mừng Đại hội XIV

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành lựa chọn kỹ lưỡng các dự án thực sự trọng điểm trong tổng số 232 công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành, bảo đảm chương trình sự kiện chào mừng Đại hội XIV diễn ra trang trọng, mạch lạc và có sức lan tỏa...

Sáng 1/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành và khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 30/11, đã tổng hợp được 232 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành tại 34 tỉnh, thành phố, bộ, ngành và tập đoàn, tổng công ty. Trong đó, 149 dự án dự kiến khởi công và 83 dự án sẽ được khánh thành, với tổng mức đầu tư ước đạt 1.123.700 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các công trình lớn, có sức lan tỏa; trong số này, 34 điểm cầu dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành rà soát kỹ danh mục dự án, lựa chọn các công trình thực sự trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa kinh tế – xã hội rõ rệt. Công tác chuẩn bị lễ khánh thành và khởi công phải được tổ chức ngắn gọn, cô đọng nhưng làm nổi bật quy mô, ý nghĩa sự kiện, tránh dàn trải hoặc thiếu trọng tâm. Ông nhấn mạnh chương trình phải bảo đảm trang trọng, mạch lạc và tạo được sức lan tỏa đối với toàn xã hội.

Các bộ, ngành đề nghị Bộ Xây dựng phân loại rõ quy mô và giá trị từng công trình để lựa chọn dự án tiêu biểu; đồng thời thảo luận về cách thức tổ chức điểm cầu và xây dựng kịch bản truyền thông thống nhất, xác định trung tâm kết nối và cách giới thiệu dự án bảo đảm xuyên suốt. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh công tác thi đua – khen thưởng cần được rà soát chặt chẽ, bảo đảm khách quan và phản ánh đúng mức đóng góp của các tập thể, cá nhân.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng sự kiện diễn ra vào thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế – xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng – an ninh; đồng thời là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Vì vậy, Bộ Xây dựng cần khẩn trương hoàn thiện tài liệu phục vụ sự kiện, đánh giá toàn diện thành tựu, khó khăn đã vượt qua, các cơ chế chính sách đã được tháo gỡ, và định hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Bộ Xây dựng sẽ là cơ quan đầu mối phối hợp các bộ, ngành rà soát, định hướng danh mục công trình trọng điểm; các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề xuất dự án quy mô lớn trên các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế, giáo dục, y tế, năng lượng, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, thể thao… Về kịch bản chương trình, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, VNPT, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Bộ Khoa học – Công nghệ để xây dựng kịch bản chi tiết cho 34 điểm cầu trung tâm.

Phó Thủ tướng yêu cầu hồ sơ, danh mục công trình và công tác khen thưởng phải được hoàn thiện đúng tiến độ, bảo đảm sự kiện không bị chậm trễ. Ông nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, phản ánh toàn diện kết quả 5 năm qua và tạo khí thế mới trước thềm Đại hội XIV; do đó các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ công việc trước ngày 19/12.