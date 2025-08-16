“Nới” thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
Cục Việc làm sắp thử nghiệm vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây sẽ là nền tảng quan trọng kết nối cung – cầu thị trường lao động trên phạm vi cả nước. Đối với lao động nước ngoài, Cục Việc làm cũng đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, tích hợp thông tin từ khâu xuất nhập cảnh đến cấp phép lao động, phục vụ công tác quản lý...
15/8, tại Quảng Ninh, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn triển
khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 của Chính phủ quy định về
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, Nghị định 219/2025/NĐ-CP
ngày 7/8/2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại
Việt Nam có nhiều đổi mới, mang tính đột phá về thủ tục, trình tự, đối tượng
như: Đơn giản hóa thủ tục, mở rộng diện miễn giấy phép lao động; thay đổi về điều
kiện lao động; phân quyền và thời hạn…
tháng 9/2025, Cục Việc làm sẽ thử nghiệm vận hành sàn giao dịch việc làm quốc
gia. Đây sẽ là nền tảng quan trọng kết nối cung – cầu thị trường lao động trên
phạm vi cả nước. Đối với lao động nước ngoài, Cục Việc làm cũng đang xây dựng hệ
thống cơ sở dữ liệu kết nối, tích hợp thông tin từ khâu xuất nhập cảnh đến cấp
phép lao động, phục vụ công tác quản lý.
Hội nghị tập huấn, hơn 200 cán bộ, chuyên viên các Sở Nội vụ khu vực phía Bắc
và đại diện doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài đã được giới thiệu các
điểm mới, điểm chính và giải đáp những thắc mắc liên quan tới Nghị định
219/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025. Đồng thời, đối thoại, thảo luận về các nội dung
quan trọng, gồm: Xác nhận kinh nghiệm lao động; công tác báo cáo của doanh nghiệp
có người lao động nước ngoài làm việc; gia hạn giấy phép lao động cho người nước
ngoài; xác định di chuyển nội bộ của lao động nước ngoài tại doanh nghiệp,...
biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết, để gỡ
vướng cho các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài, ngày 7/8/2025, Chính
phủ đã ban hành Nghị định 219/2025/NĐ-CP nhằm thay thế và hoàn thiện các
quy định hiện hành. Nghị định mới được đánh giá là một bước tiến đáng chú ý, với
nhiều điểm đổi mới theo hướng minh bạch, đơn giản hóa thủ tục và thúc đẩy chuyển
đổi số trong quản lý.
trong những điểm thay đổi quan trọng là việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ
sơ cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam xuống chỉ còn 10 ngày
làm việc, kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong khoảng thời
gian đó, cơ quan sẽ đồng thời xem xét chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước
ngoài và cấp giấy phép, thay vì tách thành hai bước như trước đây.
đổi này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người lao động nước
ngoài. Thay vì chờ đợi kéo dài như trước đây, cơ quan chức năng được yêu cầu phản
hồi trong thời gian cụ thể, đồng thời phải trả lời rõ lý do nếu từ chối hồ sơ.
cạnh đó, Nghị định 219/2025/NĐ-CP đã mở rộng danh mục người lao động nước ngoài
được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép. Trong đó ưu tiên lao động nước
ngoài làm việc trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo, chuyển đổi số quốc gia và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội.
điểm nhấn đáng chú ý khác của Nghị định đó là thay đổi về thẩm quyền cấp, cấp lại,
gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy
phép lao động. Cụ thể, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi
giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối
với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở,
chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh tại địa phương nơi người
lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động
có trụ sở chính có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động
và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
cấp tỉnh quyết định việc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp,
cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện
cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.
những thay đổi tích cực tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 của Chính
phủ, Việt Nam sẽ tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, công bằng và mang
tính cạnh tranh hơn cho người lao động nước ngoài, đồng thời giúp cơ quan quản
lý nhà nước kiểm soát tốt hơn về chất lượng, mục đích và hiệu quả sử dụng nguồn
nhân lực quốc tế.
