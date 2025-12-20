Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 21/12/2025
Chu Khôi
20/12/2025, 21:59
Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam đã xác định: hỗ trợ tiền mặt đa mục đích được coi là công cụ quan trọng, giúp người dân chủ động đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, bảo đảm phẩm giá và quyền làm chủ trong quá trình phục hồi. Việc tái thiết nhà ở và khôi phục sinh kế được xác định là những ưu tiên then chốt nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu...
Ngày 19/12/2025, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã tổ chức cuộc họp công bố Kế hoạch Ứng phó thiên tai chung năm 2025 (Joint Response Plan – JRP) và thông báo khoản hỗ trợ từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương của Liên Hợp Quốc (CERF).
Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đồng chủ trì.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến cho biết năm 2025 đã đi vào lịch sử thiên tai Việt Nam với hàng loạt kỷ lục chưa từng có. Biển Đông ghi nhận tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, bão số 9 trở thành cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông và là cơn bão mạnh thứ hai trên thế giới. Ba cơn bão rất mạnh liên tiếp đổ bộ vào khu vực Trung Bộ buộc Chính phủ phải thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để trực tiếp chỉ đạo ứng phó.
“Quy luật bão trong năm cũng có sự đảo chiều rõ rệt khi đầu mùa ảnh hưởng chủ yếu tới miền Trung, cuối mùa lại tập trung vào miền Bắc. Đặc biệt, lần đầu tiên một áp thấp nhiệt đới di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương rồi tiến vào Biển Đông, cho thấy diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết cực đoan”, ông Tiến nói.
Cùng với bão, mưa lũ trong năm 2025 cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng. Có tới 18 tuyến sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ cùng 2 tuyến sông tại Nam Bộ vượt mức lũ lịch sử, gây ngập lụt trên diện rộng. Huế và Quảng Trị hứng chịu mưa lũ trái mùa ngay giữa mùa khô. Hồ Bản Vẽ ghi nhận đỉnh lũ vượt tần suất 5.000 năm, trong khi đỉnh Bạch Mã đạt lượng mưa kỷ lục 1.740mm chỉ trong một ngày - mức cao nhất tại Việt Nam và đứng thứ hai trên thế giới. Tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm ước tính lên tới 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo ông Nguyễn Văn Tiến, những con số trên cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu.
Trong bối cảnh đó, Kế hoạch Ứng phó thiên tai chung năm 2025 được Liên Hợp Quốc xây dựng trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong nước, quốc tế. Kế hoạch dựa trên các đánh giá nhanh do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cùng Liên Hợp Quốc đồng chủ trì, nhằm xác định những nhu cầu nhân đạo và phục hồi cấp thiết nhất cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời định hướng lộ trình phục hồi và thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.
Theo kế hoạch, công tác ứng phó trong thời gian tới không chỉ dừng lại ở hỗ trợ nhân đạo trước mắt mà còn hướng tới phục hồi bền vững. Các ưu tiên trọng tâm bao gồm sửa chữa và xây mới nhà ở cho người dân; hỗ trợ khôi phục sinh kế; sửa chữa hạ tầng công cộng thiết yếu; nâng cao năng lực cho các tổ chức địa phương và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Nguyên tắc "không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục được nhấn mạnh, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật.
Tại cuộc họp, Phụ lục bổ sung của Kế hoạch Ứng phó Chung năm 2025 cũng được công bố nhằm cập nhật diễn biến mới nhất tại các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ hồi tháng 10. Theo phụ lục này, tổng nhu cầu huy động khẩn cấp được xác định là 96,2 triệu USD để cung cấp hỗ trợ cứu sinh và phục hồi cho khoảng 1,4 triệu người tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đồng thời xác nhận khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 2,625 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương (CERF). Khoản kinh phí này sẽ được phân bổ cho các hoạt động can thiệp ưu tiên trong các lĩnh vực nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH) và an ninh lương thực tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề.
Bà Pauline Tamesis đánh giá cao vai trò lãnh đạo và điều phối của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trong việc chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp ứng phó. Trong thời gian tới, các nỗ lực chung sẽ tập trung vào tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai ở cấp cộng đồng, nâng cao hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai.
Bên cạnh các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Kế hoạch Ứng phó Chung năm 2025 và Phụ lục cập nhật cũng xác định rõ lộ trình phục hồi dài hạn, kiên định lồng ghép nguyên tắc “xây dựng tốt hơn sau thiên tai”. Trong đó, hỗ trợ tiền mặt đa mục đích được coi là công cụ quan trọng, giúp người dân chủ động đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, bảo đảm phẩm giá và quyền làm chủ trong quá trình phục hồi. Việc tái thiết nhà ở và khôi phục sinh kế được xác định là những ưu tiên then chốt nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu.
Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập đang đưa TP.Hồ Chí Minh bước vào một chu kỳ tái cấu trúc sâu về công nghiệp và thu hút đầu tư. Không chỉ gia tăng quy mô quỹ đất, Thành phố đang chuyển mạnh sang mô hình công nghiệp thế hệ mới: xanh hơn, công nghệ cao hơn và gắn chặt với liên kết vùng…
Giữa vùng biên giới gió núi hun hút của xã Quang Chiểu (Thanh Hoá), nơi từng được nhắc đến như “vùng trũng nghèo”, bản Suối Tút đang dần đổi thay nhờ một hướng đi kinh tế mới. Từ vài gốc cam thử nghiệm trên đất dốc sỏi đá, hôm nay, cam đã trở thành cây trồng chủ lực, mở ra sinh kế bền vững cho cả bản.
Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 hết hiệu lực, yêu cầu đặt ra là xây dựng một Chương trình hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Chương trình hướng tới giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, triển khai trên phạm vi cả nước giai đoạn 2026–2035, với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bình quân 1–1,5%/năm...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Bộ Công Thương phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, thực hiện quyết liệt “6 tiên phong” nhằm tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: