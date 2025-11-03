Novaland được chấp thuận miễn trừ vi phạm lô trái phiếu 335 triệu USD

Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo liên quan đến tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổ.

Trước đó, ngày 24/10/2025, Novaland chính thức thông báo về việc lấy ý kiến trái chủ liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế, lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2027.

Cụ thể, NVL đề xuất trái chủ chấp thuận miễn trừ bất kỳ vi phạm hoặc sự kiện vi phạm nào đối với việc công ty không thanh toán đầy đủ khoản lãi đến hạn vào ngày 16/10/2025. Đề xuất cũng bao gồm việc miễn trừ bất kỳ khoản bồi thường, lãi phạt chậm trả hay các khoản tiền khác phát sinh từ việc thanh toán không đầy đủ này.

Trong thông báo ngày 17/10, NVL cho biết không thể thanh toán đầy đủ khoản lãi trên do những thách thức ngắn hạn về dòng tiền và sự biến động của thị trường. Số tiền lãi còn lại chưa thanh toán được xác định là 642.455 USD.

Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.

Như vậy, để đề xuất trên được thông qua Novaland cần sự chấp thuận từ các trái chủ đại diện cho tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá. Hạn chót để các trái chủ đưa ra ý kiến là 16:00 giờ Luân Đôn ngày 30/10/2025.

Theo đó, NVL thông báo kết quả tính là đến hạn chót xin ý kiến, công ty đã nhận được chấp thuận đối với các đề xuất miễn trừ từ người sở hữu trái phiếu nắm giữ tổng mệnh giá 258.554.874 USD, đại diện cho khoảng 76,96% trái phiếu đang lưu hành. Do đó, công ty đã nhận được tỷ lệ chấp thuận cần thiết là không dưới 66,0% tổng mệnh giá của trái phiếu đang lưu hành.

Được biết, lô trái phiếu này được Novaland phát hành vào năm 2021, huy động 300 triệu USD với 1.500 trái phiếu (mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu). Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, trả lãi 6 tháng/lần.

Gói trái phiếu này đã được Novaland hoàn thành tái cấu trúc vào ngày 30/07/2025. Theo phương án mới, dư nợ gốc của lô trái phiếu được xác định lại là hơn 335 triệu USD. Thời gian đáo hạn được dời từ ngày 16/07/2026 sang ngày 30/06/2027. Lãi suất được giữ nguyên ở mức 5,25%/năm.

Một trong những điều chỉnh quan trọng nhất của đợt tái cấu trúc là giá chuyển đổi, từ giá chuyển đổi ban đầu được xác định là 135.700 đồng/cổ phiếu được hạ xuống chỉ còn 36.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi mới tương đương 156.018 cổ phiếu NVL cho mỗi trái phiếu.