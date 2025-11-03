Thứ Hai, 03/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Novaland được chấp thuận miễn trừ vi phạm lô trái phiếu 335 triệu USD

Hà Anh

03/11/2025, 19:13

Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo liên quan đến tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổ.

Trước đó, ngày 24/10/2025, Novaland chính thức thông báo về việc lấy ý kiến trái chủ liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế, lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2027.

Cụ thể, NVL đề xuất trái chủ chấp thuận miễn trừ bất kỳ vi phạm hoặc sự kiện vi phạm nào đối với việc công ty không thanh toán đầy đủ khoản lãi đến hạn vào ngày 16/10/2025. Đề xuất cũng bao gồm việc miễn trừ bất kỳ khoản bồi thường, lãi phạt chậm trả hay các khoản tiền khác phát sinh từ việc thanh toán không đầy đủ này.

Trong thông báo ngày 17/10, NVL cho biết không thể thanh toán đầy đủ khoản lãi trên do những thách thức ngắn hạn về dòng tiền và sự biến động của thị trường. Số tiền lãi còn lại chưa thanh toán được xác định là 642.455 USD.

Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.

Như vậy,  để đề xuất trên được thông qua Novaland cần sự chấp thuận từ các trái chủ đại diện cho tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá. Hạn chót để các trái chủ đưa ra ý kiến là 16:00 giờ Luân Đôn ngày 30/10/2025.

Theo đó, NVL thông báo kết quả tính là đến hạn chót xin ý kiến, công ty đã nhận được chấp thuận đối với các đề xuất miễn trừ từ người sở hữu trái phiếu nắm giữ tổng mệnh giá 258.554.874 USD, đại diện cho khoảng 76,96% trái phiếu đang lưu hành. Do đó, công ty đã nhận được tỷ lệ chấp thuận cần thiết là không dưới 66,0% tổng mệnh giá của trái phiếu đang lưu hành.

VnEconomy
VnEconomy

Được biết, lô trái phiếu này được Novaland phát hành vào năm 2021, huy động 300 triệu USD với 1.500 trái phiếu (mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu). Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, trả lãi 6 tháng/lần.

Gói trái phiếu này đã được Novaland hoàn thành tái cấu trúc vào ngày 30/07/2025. Theo phương án mới, dư nợ gốc của lô trái phiếu được xác định lại là hơn 335 triệu USD. Thời gian đáo hạn được dời từ ngày 16/07/2026 sang ngày 30/06/2027. Lãi suất được giữ nguyên ở mức 5,25%/năm.

Một trong những điều chỉnh quan trọng nhất của đợt tái cấu trúc là giá chuyển đổi, từ giá chuyển đổi ban đầu được xác định là 135.700 đồng/cổ phiếu được hạ xuống chỉ còn 36.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi mới tương đương 156.018 cổ phiếu NVL cho mỗi trái phiếu.

Novaland công bố tờ trình hoán đổi dư nợ 13 mã trái phiếu

16:08, 07/08/2025

Lần 2, Novaland xin ý kiến trái chủ tái cấu trúc gói trái phiếu 1300 tỉ đồng

09:07, 10/06/2025

Novaland sẽ phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP, tăng vốn gần 20.500 tỷ đồng

13:51, 30/05/2025

Novaland sẽ phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP, tăng vốn gần 20.500 tỷ đồng

Từ khóa:

335 triệu USD chậm trả lãi trái phiếu chứng khoán miễn trừ vi phạm lô trái phiếu trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Đọc thêm

Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

Bất động sản - ngành dẫn dắt tăng đà tăng trên thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần đây, bất ngờ có lợi nhuận sau thuế giảm 23,2% so với cùng kỳ sau 3 quý ghi nhận tăng trưởng cao trước đó.

9 tháng, HVN báo lãi hơn 7.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 trên báo cáo tài chính công mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ và đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát.

Chủ tịch NLG muốn chuyển nhượng hơn 15 triệu quyền mua cho hai con

Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị NLG vừa đăng ký thực hiện quyền mua hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu NLG trong tổng số 33,45 triệu quyền mua đang sở hữu

Chủ tịch SMC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Phạm Hoàng Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,36% vốn tại SMC.

Quỹ ngoại Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại DGC

Trong phiên giao dịch ngày 29/10/2025, Dragon Capital đã thông qua quỹ thành viên là Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 100.000 cổ phiếu DGC và giảm sở hữu xuống dưới 5%.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

MB góp phần bảo vệ an ninh tài chính số cho hàng triệu người Việt

Tài chính

2

An Cường tiếp tục đón nhận thành quả từ khoản đầu tư chiến lược vào Thắng Lợi

Tài chính

3

Novaland được chấp thuận miễn trừ vi phạm lô trái phiếu 335 triệu USD

Doanh nghiệp niêm yết

4

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tạo "đơn đặt hàng" cho giải pháp AI Việt Nam

Kinh tế số

5

Hội chợ Mùa Thu 2025 thúc đẩy ngành hàng thời trang Việt

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy