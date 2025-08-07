Novaland công bố tờ trình hoán đổi dư nợ 13 mã trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa công bố bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023 với tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Theo phương án sẽ trình tại họp đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới đây, Novaland dự kiến phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của các mã trái phiếu này, với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ hoán đổi là 40.000:1 (40.000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới).

Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nói trên dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL cuối năm 2024, cũng như dự liệu của Novaland về giá trị thị trường dự kiến tại thời điểm phát hành sau khi hoàn tất thủ tục.

Sau khi được cổ đông thông qua chủ trương này, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng phương án chi tiết hơn với các trái chủ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo đúng thẩm quyền, đồng thời trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt để thực hiện phương án phát hành, dự kiến trong năm 2026.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng.

Trước đó. NVL đã công bố tờ trình "Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ". Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 168.014.696 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng, giá phát hành là hơn 15.746 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, giá trị nợ tương ứng hơn 15.746 đồng sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành mới. Giá hoán đổi trên được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu Novaland tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tính từ ngày 19/6 - 30/7. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là hơn 8,6%.

Nếu thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ hơn 19.501 tỷ đồng lên hơn 21.181 tỷ đồng.

Sau khi được đại hội thông qua chủ trương, với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Novaland sẽ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt nhằm triển khai các thủ tục cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4/2025 đến quý 1/2026.

NVL cũng công bố danh sách chủ nợ được phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ gồm: NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu căn cứ trên danh sách các chủ nợ liên quan đến khoản mục thuyết minh V.19 - phải trả từ việc bán cổ phiếu giải chấp của các bên đảm bảo tại ngày 31/12/2024, đã được trình bày trong báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của NVL, đồng thời các chủ nợ trên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.

Được biết, đây là số tiền Novaland phải trả cho các bên đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Trong giai đoạn Novaland khó khăn nhất, các cổ đông này đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để Novaland có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.

Hiện, giá cổ phiếu NVL ở mức 18.200 đồng/cổ phiếu và đã tăng gấp đôi từ mức đáy thiết lập hồi tháng 4 vừa qua.