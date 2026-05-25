Trang chủ Doanh nghiệp

13 doanh nghiệp tiên phong giải pháp carbon thấp tham gia CFA 2026

Chu Khôi

25/05/2026, 20:58

CFA Việt Nam vừa công bố danh sách 13 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia chương trình năm 2026, với tổng giá trị dự án ước tính khoảng 352 triệu USD. Các doanh nghiệp được lựa chọn đều hướng tới phát triển giải pháp carbon thấp, trải rộng từ năng lượng sạch, giao thông điện, kinh tế tuần hoàn đến nông nghiệp và vật liệu xây dựng bền vững...

Các doanh nghiệp lọt vào Chương trình CFA năm 2026

Ngày 25/5/2026, Chương trình Thúc đẩy Tài chính Khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ, đã công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026. Đây là những doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.

Theo Ban tổ chức, 13 doanh nghiệp tham gia là những doanh nghiệp đã vượt qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt từ 81 hồ sơ đăng ký, được đánh giá cao về tiềm năng tạo tác động khí hậu tích cực, khả năng mở rộng mô hình kinh doanh cũng như đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Công bố 13 doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026.

Trong lĩnh vực năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng, hai doanh nghiệp được lựa chọn là Phúc Sang Minh Gas và Alternō. Nếu Phúc Sang Minh Gas tập trung chuyển hóa khí sinh học thành BioCNG và biomethane phục vụ khách hàng công nghiệp, thì Alternō phát triển công nghệ pin cát và pin muối nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi phát thải ròng bằng 0.

Ở lĩnh vực giao thông điện, Viet Smart Mobility triển khai dịch vụ xe đạp điện dùng chung tại các đô thị, trong khi Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Stavian (SET) xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện công suất cao trên toàn quốc nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng sạc.

Chương trình CFA do Chính phủ Anh tài trợ, triển khai tại 10 quốc gia nhằm xây dựng danh mục các dự án carbon thấp có khả năng huy động vốn đầu tư.

Tại Việt Nam, PwC Việt Nam là đơn vị thực hiện chương trình. Từ năm 2022 đến 2024, CFA Việt Nam đã hỗ trợ 21 doanh nghiệp và dự án khí hậu tiếp cận nguồn tài chính từ các nhà đầu tư.

Kinh tế tuần hoàn và xử lý chất thải tiếp tục là nhóm lĩnh vực nổi bật với nhiều mô hình sáng tạo. New Bioway Organic phát triển công nghệ chuyển hóa rác hữu cơ thành phân bón sinh học; BioWraps tận dụng vỏ trái cây để sản xuất bao bì phân hủy sinh học thay thế nhựa dùng một lần; còn ARC-V xử lý chất thải rắn hỗn hợp bằng công nghệ tạo ra than sinh học, dầu sinh học và phân bón mà không cần đốt hoặc chôn lấp.

Ở lĩnh vực nông nghiệp và sử dụng đất bền vững, nhiều mô hình hướng tới giảm phát thải và phát triển sinh kế xanh được lựa chọn. SATY ứng dụng IoT và phương pháp tưới ngập – khô xen kẽ trong sản xuất lúa phát thải thấp; LAB2LIFE chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón và sản phẩm sinh học; VietRAP phát triển chuỗi giá trị dược liệu thích ứng khí hậu; VSAPAT xây dựng chuỗi nông lâm kết hợp phát thải thấp tại miền núi phía Bắc. Trong khi đó, Bamboo King Vina tiên phong sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông lâm nghiệp và phát triển tre kỹ thuật như một vật liệu thay thế phát thải thấp cho ngành xây dựng.

Đại diện duy nhất trong lĩnh vực vật liệu xây dựng bền vững là Zenwood với sản phẩm composite gỗ có tới 90% hàm lượng tái chế, hướng tới giảm chất thải và thúc đẩy xây dựng tuần hoàn.

Theo CFA Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực tiếp cận đầu tư, bao gồm các hội thảo chuyên sâu và tư vấn 1-1 từ chuyên gia tài chính, kỹ thuật cũng như bình đẳng giới và hòa nhập xã hội. Sau giai đoạn đào tạo, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp gặp gỡ các nhà đầu tư và tổ chức tài chính tại sự kiện kết nối đầu tư dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026.

"Nhóm doanh nghiệp CFA mới cho thấy cách các doanh nghiệp Việt Nam đang phát triển những giải pháp khí hậu tiên phong, từ năng lượng sạch đến kinh tế tuần hoàn và nông lâm kết hợp bền vững. Các mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn tạo việc làm xanh và xây dựng nền tảng hạ tầng cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng", ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, nhận định.

Trong khi đó, ông Abhinav Goyal, Giám đốc Dịch vụ tư vấn Dự án vốn và Cơ sở hạ tầng tại PwC (Mạng lưới công ty tư vấn và kiểm toán chuyên nghiệp toàn cầu) Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang ở “thời điểm chuyển biến quan trọng” của tài chính khí hậu, nhờ cam kết phát thải ròng bằng 0, hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện và nhu cầu tăng cao đối với hạ tầng carbon thấp. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn cần hỗ trợ về cơ cấu tài chính, phân bổ rủi ro và khả năng sẵn sàng tiếp cận nhà đầu tư để có thể huy động nguồn vốn phù hợp từ trong nước và quốc tế.

Cơ hội hút tài chính xanh từ trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon

Thúc đẩy ESG và tài chính xanh bền vững trong nông nghiệp

Khoảng cách giữa thực hành ESG và khả năng tiếp cận tài chính xanh trong nông nghiệp

Giữa đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, khi nhiệt độ tại các sân bay có thời điểm lên tới 70 - 80 độ C, hàng nghìn cán bộ nhân viên ngành hàng không phải "gồng mình" bám vị trí nhằm giữ vững nhịp khai thác an toàn, đúng giờ và đảm bảo trải nghiệm thuận lợi cho hành khách.

IPO Điện Máy Xanh là một trong những thương vụ bom tấn mở màn của năm 2026 với giá trị vốn hoá ước tính hơn 102.460 tỷ đồng (3,9 tỷ USD) và hứa hẹn "câu chuyện tỷ đô" đáng theo dõi khi chuyển từ mô hình thu tiền một lần (one-off transaction) sang khai thác giá trị trọn vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV).

Công thức dinh dưỡng FDI hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch của Nutifood, đã vượt qua những "cửa ải kiểm định giá trị trí tuệ" nghiêm ngặt của USPTO Hoa Kỳ để chinh phục bằng sáng chế độc quyền.

Không chỉ là đi nhanh hơn, "tăng tốc" trong kỷ nguyên mới còn là khả năng thích nghi, kết nối và tạo ra trải nghiệm phù hợp với từng hành trình. Đó cũng là hướng đi mà Lynk & Co đang theo đuổi.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

