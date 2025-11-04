Nước lũ bao vây “rốn lũ” Quảng Trị, Hà Tĩnh xảy ra sạt lở lớn tại Rú Rác

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Miền Trung đang oằn mình chống chọi mưa lũ. Ở Hà Tĩnh, sạt lở đất tại Rú Rác khiến nhiều tài sản bị vùi lấp; còn tại Quảng Trị, “rốn lũ” Lệ Thủy mênh mông nước, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn sau nhiều ngày mưa lớn.
Tối 3/11, đại diện Ủy ban nhân dân xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành.
Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực Rú Rác. Khi chạy đến hiện trường, nhiều người phát hiện hàng nghìn khối đất đá đã tràn xuống, vùi lấp ba trang trại chăn nuôi dê, hươu, gà, cá cùng nhiều diện tích cây trồng. Một xe bán tải, xe máy và nhiều tài sản khác của người dân cũng bị hư hỏng nặng.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực sạt lở, đồng thời cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
Đại diện Ủy ban nhân dân xã Cẩm Trung cho biết, vụ sạt lở ảnh hưởng trên diện tích khoảng hai ha, làm ba trang trại và nhà dân bị vùi lấp. “May mắn không có thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ,” vị này thông tin.
Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trong ngày 3/11, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên diện rộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt ở khu vực ven biển phía Nam, khiến một số tuyến đường bị ngập, nước tràn vào nhà dân.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, đến trưa cùng ngày, toàn tỉnh vẫn còn 3.849 hộ bị ngập lụt, giảm hơn 1.500 hộ so với đỉnh điểm trước đó.
Cũng trong ngày 3/11, tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Tại xã Lệ Thủy – nơi được xem là “rốn lũ” của tỉnh, mực nước sông Kiến Giang đã vượt báo động ba, nước tràn vào nhà dân và trường học, chia cắt nhiều khu dân cư.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 milimét, có nơi vượt 100 milimét. Toàn tỉnh có 104 điểm ngập lụt với gần 3.700 hộ dân, hơn 11.500 người bị cô lập tạm thời. Hơn 28.000 học sinh phải nghỉ học, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.
Riêng tại xã Lệ Thủy, hơn 500 hộ dân ở các thôn Mai Hạ, Phú Thọ, Tân Lệ, Thượng Phong… bị ngập từ nửa mét đến gần một mét. Đường liên xã, đường 30 sạt lở mái taluy, nhiều đoạn ngập sâu khiến việc đi lại gần như tê liệt.
Ủy ban nhân dân xã cho biết, toàn bộ 21 trường học với gần 8.000 học sinh buộc phải tạm nghỉ học. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, dân quân đã túc trực 24 giờ, lập chốt cảnh báo, hỗ trợ người dân di dời tài sản và tìm nơi an toàn. Chiều cùng ngày, nước vẫn dâng cao, phủ trắng các khu dân cư. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động phương tiện, túc trực ứng cứu, di dời người dân đến nơi an toàn.
Chiều 3/11, mực nước các sông ở Quảng Trị tiếp tục lên cao: sông Thạch Hãn tại Đakrông đạt 33,87 mét, vượt báo động ba 0,37 m; tại Quảng Trị 4,9 m, vượt báo động hai 0,4 mét; sông Hiếu tại Đầu Mầu 24,13 mét, vượt báo động ba 0,37 m; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 5,97 m, vượt báo động ba 0,67 m. Toàn tỉnh có 139 vị trí ngập lụt, 51 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến hơn 5.000 hộ dân với trên 15.000 nhân khẩu.
Trên tuyến biên giới Quảng Trị, 24 điểm ngập lụt và bảy điểm sạt lở được ghi nhận. Tại địa bàn Đồn Biên phòng Làng Ho, quốc lộ 9C (km29+100) bị sạt lở hơn 1.000 mét khối đất đá, giao thông chia cắt. Trên quốc lộ 9B, cầu Tây Long Đại xuất hiện điểm sạt lở lớn, có nguy cơ xói mố cầu.
Lực lượng biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương lập chốt, ngăn người dân qua lại vùng nguy hiểm. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị di dời 233 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu đến nơi an toàn, triển khai 41 tổ ứng trực cùng 155 cán bộ, ba xuồng máy tại các điểm ngập lụt, thiết lập cảnh báo, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở.
Trong buổi trưa cùng ngày, tại xã Nam Trạch, một em học sinh lớp 10 bị nước cuốn trôi trên sông Dinh khi đi qua vùng ngập. Lực lượng biên phòng và công an địa phương đã huy động xuồng máy, phối hợp tìm kiếm. Ở cửa biển Nhật Lệ, tàu cá QB-11476-TS của ngư dân phường Đồng Hới bị chìm do mưa lớn và hỏng máy bơm, may mắn được lực lượng biên phòng kịp thời hỗ trợ trục vớt.
Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông Thạch Hãn, Hiếu, Ô Lâu vẫn tiếp tục lên, nguy cơ ngập sâu và sạt lở tại nhiều vùng trũng thấp, ven sông, ven suối vẫn rất cao.
Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng mưa lũ.
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Hiếu Giang (Quảng Trị), 7 người dân bị mắc kẹt đã được lực lượng công an và cứu hộ kịp thời tiếp cận, đưa về nơi an toàn trong tối 3/11.
Ngày 3/11, thành phố bên sông Hương một lần nữa chìm trong biển nước. Khi người dân vùng thấp trũng chưa kịp dọn dẹp sau hai trận lũ cuối tháng 10, thì một đợt lũ mới lại ập đến, dữ dội hơn, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu...
Trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước...
Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: