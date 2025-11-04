Nước lũ bao vây “rốn lũ” Quảng Trị, Hà Tĩnh xảy ra sạt lở lớn tại Rú Rác

Miền Trung đang oằn mình chống chọi mưa lũ. Ở Hà Tĩnh, sạt lở đất tại Rú Rác khiến nhiều tài sản bị vùi lấp; còn tại Quảng Trị, “rốn lũ” Lệ Thủy mênh mông nước, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn sau nhiều ngày mưa lớn.

Tối 3/11, đại diện Ủy ban nhân dân xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực Rú Rác. Khi chạy đến hiện trường, nhiều người phát hiện hàng nghìn khối đất đá đã tràn xuống, vùi lấp ba trang trại chăn nuôi dê, hươu, gà, cá cùng nhiều diện tích cây trồng. Một xe bán tải, xe máy và nhiều tài sản khác của người dân cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực gần với hiện trường, không cho người dân đi vào vùng sạt lở.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực sạt lở, đồng thời cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Video hiện trường vụ sạy lở. Nguồn: Sỹ Hoàng

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Cẩm Trung cho biết, vụ sạt lở ảnh hưởng trên diện tích khoảng hai ha, làm ba trang trại và nhà dân bị vùi lấp. “May mắn không có thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ,” vị này thông tin.

Vụ sạt lở vùi lấp nhiều tài sản, phương tiện của người dân

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trong ngày 3/11, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên diện rộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt ở khu vực ven biển phía Nam, khiến một số tuyến đường bị ngập, nước tràn vào nhà dân.

Xe ô tô được cẩu ra khỏi đống đất đá

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, đến trưa cùng ngày, toàn tỉnh vẫn còn 3.849 hộ bị ngập lụt, giảm hơn 1.500 hộ so với đỉnh điểm trước đó.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn hơn 3.800 hộ bị ngập lụt

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lường chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục di dời người dân các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn

Lực lượng chức năng tiếp tế lương thực, nước uống tới các hộ dân khu vực bị ngập lụt

Tại các xã bị ngập lụt sâu, giao thông chia cắt, các cơ quan, đơn vị và một số tổ chức thiện nguyện đã tiếp cận hiện trường để cứu trợ cơm, nước uống cho người dân, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên mọi người vượt qua lũ dữ.

Trong ngày 3/11, Công an xã Cẩm Xuyên đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể tổ chức chương trình nấu cơm, hỗ trợ bà con vùng lũ tại hai xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ.

Sau khi hoàn tất khâu nấu nướng, các suất cơm được chia thành từng phần cẩn thận, gồm cơm trắng, đồ xào, thịt kho, rau luộc và nước uống, bảo đảm vệ sinh, đủ dinh dưỡng. Các tổ công tác của Công an xã Cẩm Xuyên cùng lực lượng đoàn thể đã trực tiếp mang những phần cơm ấm nóng đến tận tay người dân tại các thôn bị cô lập, vùng ngập sâu thuộc xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ.

Cũng trong ngày 3/11, tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Tại xã Lệ Thủy – nơi được xem là “rốn lũ” của tỉnh, mực nước sông Kiến Giang đã vượt báo động ba, nước tràn vào nhà dân và trường học, chia cắt nhiều khu dân cư.

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân ở vùng thấp bị cô lập hoàn toàn

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 milimét, có nơi vượt 100 milimét. Toàn tỉnh có 104 điểm ngập lụt với gần 3.700 hộ dân, hơn 11.500 người bị cô lập tạm thời. Hơn 28.000 học sinh phải nghỉ học, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Người dân di chuyển phương tiện, tài sản lên cao

Riêng tại xã Lệ Thủy, hơn 500 hộ dân ở các thôn Mai Hạ, Phú Thọ, Tân Lệ, Thượng Phong… bị ngập từ nửa mét đến gần một mét. Đường liên xã, đường 30 sạt lở mái taluy, nhiều đoạn ngập sâu khiến việc đi lại gần như tê liệt.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo ngăn phương tiện di chuyển qua các khu vực nước ngập sâu nguy hiểm

Ủy ban nhân dân xã cho biết, toàn bộ 21 trường học với gần 8.000 học sinh buộc phải tạm nghỉ học. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, dân quân đã túc trực 24 giờ, lập chốt cảnh báo, hỗ trợ người dân di dời tài sản và tìm nơi an toàn. Chiều cùng ngày, nước vẫn dâng cao, phủ trắng các khu dân cư. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động phương tiện, túc trực ứng cứu, di dời người dân đến nơi an toàn.

Người dân si chuyển tài sản đến các vị trí cao

Trên các tuyến đường ngập sâu, nhiều người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Dọc những con ngõ nhỏ, cảnh người gánh đồ, đẩy thuyền chở tivi, tủ lạnh, bao gạo hay vật nuôi đi tránh lũ diễn ra liên tục.

Lũ lên tại xã Đakrông

Chiều 3/11, mực nước các sông ở Quảng Trị tiếp tục lên cao: sông Thạch Hãn tại Đakrông đạt 33,87 mét, vượt báo động ba 0,37 m; tại Quảng Trị 4,9 m, vượt báo động hai 0,4 mét; sông Hiếu tại Đầu Mầu 24,13 mét, vượt báo động ba 0,37 m; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 5,97 m, vượt báo động ba 0,67 m. Toàn tỉnh có 139 vị trí ngập lụt, 51 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến hơn 5.000 hộ dân với trên 15.000 nhân khẩu.

Sạt lở tại quốc lộ 9C, khu vực Làng Ho

Trên tuyến biên giới Quảng Trị, 24 điểm ngập lụt và bảy điểm sạt lở được ghi nhận. Tại địa bàn Đồn Biên phòng Làng Ho, quốc lộ 9C (km29+100) bị sạt lở hơn 1.000 mét khối đất đá, giao thông chia cắt. Trên quốc lộ 9B, cầu Tây Long Đại xuất hiện điểm sạt lở lớn, có nguy cơ xói mố cầu.

Trong ngày 3/11, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nhất là khu vực miền núi khiến nước lũ dâng cao

Lực lượng biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương lập chốt, ngăn người dân qua lại vùng nguy hiểm. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị di dời 233 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu đến nơi an toàn, triển khai 41 tổ ứng trực cùng 155 cán bộ, ba xuồng máy tại các điểm ngập lụt, thiết lập cảnh báo, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người và tài sản ở khu vực ngập lụt

Trong buổi trưa cùng ngày, tại xã Nam Trạch, một em học sinh lớp 10 bị nước cuốn trôi trên sông Dinh khi đi qua vùng ngập. Lực lượng biên phòng và công an địa phương đã huy động xuồng máy, phối hợp tìm kiếm. Ở cửa biển Nhật Lệ, tàu cá QB-11476-TS của ngư dân phường Đồng Hới bị chìm do mưa lớn và hỏng máy bơm, may mắn được lực lượng biên phòng kịp thời hỗ trợ trục vớt.

Mực nước trên sông Hiếu dâng cao sát mép bờ trong tối ngày 3/11

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông Thạch Hãn, Hiếu, Ô Lâu vẫn tiếp tục lên, nguy cơ ngập sâu và sạt lở tại nhiều vùng trũng thấp, ven sông, ven suối vẫn rất cao.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng mưa lũ.