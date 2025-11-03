[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Nguyễn Thuấn
Ngày 3/11, thành phố bên sông Hương một lần nữa chìm trong biển nước. Khi người dân vùng thấp trũng chưa kịp dọn dẹp sau hai trận lũ cuối tháng 10, thì một đợt lũ mới lại ập đến, dữ dội hơn, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu...
Trên sông Bồ, mực nước tại trạm thủy văn Phú Ốc đã lên tới 5,32 mét, vượt xa mốc lịch sử ghi nhận năm 1999. Đây là lần thứ ba chỉ trong một tuần, sông Bồ vượt ngưỡng lũ lịch sử. Nước sông Hương cũng dâng vượt báo động 3, tràn vào nhiều khu dân cư, khiến cả thành phố rơi vào cảnh ngập nặng.
Nước lên quá nhanh trong đêm. Nhiều hộ dân không kịp trở tay, vội di chuyển tài sản, dắt con nhỏ và người già đến nơi cao hơn. Bà Nguyễn Thị Hoa, ở phường Hương Trà, chia sẻ: “Chúng tôi vừa dọn dẹp xong nhà cửa sau trận lũ cuối tháng Mười, giờ nước lại lên tới đầu gối. Cả xóm phải thức trắng đêm để chuyển đồ, lo cho người già và trẻ nhỏ.”
Đến sáng 3/11, hơn 1.100 hộ dân với 3.121 người tại 32 xã, phường đã được di dời đến nơi an toàn. Những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm Hóa Châu, An Cựu, Hương Trà, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Hồ… Lực lượng vũ trang huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, xuồng máy để cứu trợ, di dời dân và vận chuyển lương thực vào các vùng ngập sâu.
Chỉ trong một đêm, nước lũ đã biến diện mạo thành phố. Nếu như chiều 2/11, Huế còn 8 xã, phường ngập với độ sâu 0,3–0,5m, thì sáng 3/11, con số này tăng vọt lên 28/40 xã, phường, có nơi ngập sâu tới 1m. Hơn 28.000 ngôi nhà hiện vẫn chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, giao thông tê liệt.
Đáng lo ngại, đợt lũ lần này trùng thời điểm với trận lũ lịch sử năm 1999, năm mà Huế chịu thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ với hơn 350 người thiệt mạng. Mực nước các sông đang tiệm cận, thậm chí vượt ngưỡng cũ, khiến người dân không giấu nổi nỗi lo lắng, bất an.
Chính quyền thành phố cùng các lực lượng cứu hộ đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó, túc trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, sẵn sàng sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm.
Sau hai trận lũ liên tiếp cuối tháng 10, người dân Huế chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếp tục vật lộn với nước lũ. Nhiều gia đình ở vùng thấp trũng phải liên tục dọn dẹp, tát nước, kê cao đồ đạc, gần như kiệt sức. Ở các xã như Phú Mậu, Hương Toàn, Quảng Thành, Hương Phong… nước vẫn ngập sâu, người dân di chuyển bằng thuyền, tiếp tế lương thực trong điều kiện vô cùng khó khăn.
Theo dự báo, từ sáng 3 đến sáng 5/11, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi và trung du có thể đạt 200–400mm, thậm chí vượt 600mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, lượng mưa lớn trong khi mực nước sông chưa kịp rút có thể gây ngập lụt sâu, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều khu vực. Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước...
Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo...
Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: