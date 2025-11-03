[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Ngày 3/11, thành phố bên sông Hương một lần nữa chìm trong biển nước. Khi người dân vùng thấp trũng chưa kịp dọn dẹp sau hai trận lũ cuối tháng 10, thì một đợt lũ mới lại ập đến, dữ dội hơn, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu...

Trên sông Bồ, mực nước tại trạm thủy văn Phú Ốc đã lên tới 5,32 mét, vượt xa mốc lịch sử ghi nhận năm 1999. Đây là lần thứ ba chỉ trong một tuần, sông Bồ vượt ngưỡng lũ lịch sử. Nước sông Hương cũng dâng vượt báo động 3, tràn vào nhiều khu dân cư, khiến cả thành phố rơi vào cảnh ngập nặng.

Nước sông Bồ dâng cao

Nước lên quá nhanh trong đêm. Nhiều hộ dân không kịp trở tay, vội di chuyển tài sản, dắt con nhỏ và người già đến nơi cao hơn. Bà Nguyễn Thị Hoa, ở phường Hương Trà, chia sẻ: “Chúng tôi vừa dọn dẹp xong nhà cửa sau trận lũ cuối tháng Mười, giờ nước lại lên tới đầu gối. Cả xóm phải thức trắng đêm để chuyển đồ, lo cho người già và trẻ nhỏ.”

Nước dâng cao "bủa vây" thành phố Huế, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trong ngày 3/11

Đến sáng 3/11, hơn 1.100 hộ dân với 3.121 người tại 32 xã, phường đã được di dời đến nơi an toàn. Những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm Hóa Châu, An Cựu, Hương Trà, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Hồ… Lực lượng vũ trang huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, xuồng máy để cứu trợ, di dời dân và vận chuyển lương thực vào các vùng ngập sâu.

Nước ngập sâu, người dân sử dụng thuyền để di chuyển trong đô thị.

Chỉ trong một đêm, nước lũ đã biến diện mạo thành phố. Nếu như chiều 2/11, Huế còn 8 xã, phường ngập với độ sâu 0,3–0,5m, thì sáng 3/11, con số này tăng vọt lên 28/40 xã, phường, có nơi ngập sâu tới 1m. Hơn 28.000 ngôi nhà hiện vẫn chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, giao thông tê liệt.

Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế biến thành sông sau mưa lớn kéo dài.

Đáng lo ngại, đợt lũ lần này trùng thời điểm với trận lũ lịch sử năm 1999, năm mà Huế chịu thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ với hơn 350 người thiệt mạng. Mực nước các sông đang tiệm cận, thậm chí vượt ngưỡng cũ, khiến người dân không giấu nổi nỗi lo lắng, bất an.

Chính quyền thành phố cùng các lực lượng cứu hộ đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó, túc trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, sẵn sàng sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm.

Lực lượng dân quân phường Vĩ Dạ đưa người dân đi cấp cứu trong 3/11

Sau hai trận lũ liên tiếp cuối tháng 10, người dân Huế chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếp tục vật lộn với nước lũ. Nhiều gia đình ở vùng thấp trũng phải liên tục dọn dẹp, tát nước, kê cao đồ đạc, gần như kiệt sức. Ở các xã như Phú Mậu, Hương Toàn, Quảng Thành, Hương Phong… nước vẫn ngập sâu, người dân di chuyển bằng thuyền, tiếp tế lương thực trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo dự báo, từ sáng 3 đến sáng 5/11, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi và trung du có thể đạt 200–400mm, thậm chí vượt 600mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lượng mưa lớn trong khi mực nước sông chưa kịp rút có thể gây ngập lụt sâu, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều khu vực. Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.