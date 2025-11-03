Thứ Hai, 03/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nguyễn Thuấn

03/11/2025, 18:30

Ngày 3/11, thành phố bên sông Hương một lần nữa chìm trong biển nước. Khi người dân vùng thấp trũng chưa kịp dọn dẹp sau hai trận lũ cuối tháng 10, thì một đợt lũ mới lại ập đến, dữ dội hơn, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu...

Người dân thành phố Huế vất vả với đợt lũ dồn dập trong hơn 1 tuần qua
Người dân thành phố Huế vất vả với đợt lũ dồn dập trong hơn 1 tuần qua

Trên sông Bồ, mực nước tại trạm thủy văn Phú Ốc đã lên tới 5,32 mét, vượt xa mốc lịch sử ghi nhận năm 1999. Đây là lần thứ ba chỉ trong một tuần, sông Bồ vượt ngưỡng lũ lịch sử. Nước sông Hương cũng dâng vượt báo động 3, tràn vào nhiều khu dân cư, khiến cả thành phố rơi vào cảnh ngập nặng.

Nước sông Bồ dâng cao
Nước sông Bồ dâng cao

Nước lên quá nhanh trong đêm. Nhiều hộ dân không kịp trở tay, vội di chuyển tài sản, dắt con nhỏ và người già đến nơi cao hơn. Bà Nguyễn Thị Hoa, ở phường Hương Trà, chia sẻ: “Chúng tôi vừa dọn dẹp xong nhà cửa sau trận lũ cuối tháng Mười, giờ nước lại lên tới đầu gối. Cả xóm phải thức trắng đêm để chuyển đồ, lo cho người già và trẻ nhỏ.”

Nước dâng cao "bủa vây" thành phố Huế, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trong ngày 3/11

Đến sáng 3/11, hơn 1.100 hộ dân với 3.121 người tại 32 xã, phường đã được di dời đến nơi an toàn. Những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm Hóa Châu, An Cựu, Hương Trà, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Hồ… Lực lượng vũ trang huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, xuồng máy để cứu trợ, di dời dân và vận chuyển lương thực vào các vùng ngập sâu.

Nước ngập sâu, người dân sử dụng thuyền để di chuyển trong đô thị.
Nước ngập sâu, người dân sử dụng thuyền để di chuyển trong đô thị.

Chỉ trong một đêm, nước lũ đã biến diện mạo thành phố. Nếu như chiều 2/11, Huế còn 8 xã, phường ngập với độ sâu 0,3–0,5m, thì sáng 3/11, con số này tăng vọt lên 28/40 xã, phường, có nơi ngập sâu tới 1m. Hơn 28.000 ngôi nhà hiện vẫn chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, giao thông tê liệt.

Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế biến thành sông sau mưa lớn kéo dài.
Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế biến thành sông sau mưa lớn kéo dài.

Đáng lo ngại, đợt lũ lần này trùng thời điểm với trận lũ lịch sử năm 1999, năm mà Huế chịu thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ với hơn 350 người thiệt mạng. Mực nước các sông đang tiệm cận, thậm chí vượt ngưỡng cũ, khiến người dân không giấu nổi nỗi lo lắng, bất an.

Chính quyền thành phố cùng các lực lượng cứu hộ đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó, túc trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, sẵn sàng sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm.

 Lực lượng dân quân phường Vĩ Dạ đưa người dân đi cấp cứu trong 3/11
 Lực lượng dân quân phường Vĩ Dạ đưa người dân đi cấp cứu trong 3/11

Sau hai trận lũ liên tiếp cuối tháng 10, người dân Huế chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếp tục vật lộn với nước lũ. Nhiều gia đình ở vùng thấp trũng phải liên tục dọn dẹp, tát nước, kê cao đồ đạc, gần như kiệt sức. Ở các xã như Phú Mậu, Hương Toàn, Quảng Thành, Hương Phong… nước vẫn ngập sâu, người dân di chuyển bằng thuyền, tiếp tế lương thực trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo dự báo, từ sáng 3 đến sáng 5/11, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi và trung du có thể đạt 200–400mm, thậm chí vượt 600mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lượng mưa lớn trong khi mực nước sông chưa kịp rút có thể gây ngập lụt sâu, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều khu vực. Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. 

Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn "tái diễn" trên nhiều tuyến sông

14:44, 03/11/2025

Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị

13:20, 03/11/2025

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị

Từ khóa:

cứu trợ lũ lụt di dời người dân Huế lũ lụt Huế mưa lớn tại Huế ngập lụt lịch sử thành phố Huế

Đọc thêm

Nguy cơ “dịch chồng dịch” vì mưa lũ

Nguy cơ “dịch chồng dịch” vì mưa lũ

Trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước...

Thanh Hóa kiện toàn 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Thanh Hóa kiện toàn 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...

Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn

Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn "tái diễn" trên nhiều tuyến sông

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...

Nhà giáo sắp được hưởng

Nhà giáo sắp được hưởng "lương đặc thù" - cao nhất trong bậc lương hành chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo...

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị

Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

MB góp phần bảo vệ an ninh tài chính số cho hàng triệu người Việt

Tài chính

2

An Cường tiếp tục đón nhận thành quả từ khoản đầu tư chiến lược vào Thắng Lợi

Tài chính

3

Novaland được chấp thuận miễn trừ vi phạm lô trái phiếu 335 triệu USD

Doanh nghiệp niêm yết

4

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tạo "đơn đặt hàng" cho giải pháp AI Việt Nam

Kinh tế số

5

Hội chợ Mùa Thu 2025 thúc đẩy ngành hàng thời trang Việt

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy