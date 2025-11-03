Nguy cơ “dịch chồng dịch” vì mưa lũ

Thứ Hai, 03/11/2025

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Dân sinh

Nguy cơ "dịch chồng dịch" vì mưa lũ

Châu Anh

03/11/2025, 18:29

Trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước...

Nhân viên ngành y tế xử lý môi trường sau mưa bão
Nhân viên ngành y tế xử lý môi trường sau mưa bão

Trước nguy cơ bùng phát dịch bện, “dịch chồng dịch” tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa bão, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai khẩn trương các biện pháp phòng, chống.

Theo báo cáo của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.

Bệnh tay chân miệng xu hướng tăng nhẹ, với hơn 12.600 ca trong tháng, nâng tổng số mắc từ cuối năm 2024 đến nay lên hơn 58.000, song chưa ghi nhận ca tử vong. Trong khi đó, sốt rét, viêm não virus và dại tiếp tục được kiểm soát, số mắc giảm so với năm 2024.

Bệnh sởi ghi nhận hơn 1.800 ca nghi ngờ trong tháng 10, không có ca tử vong, tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay vượt 114.000. Bộ Y tế cho biết dịch đã giảm mạnh và duy trì ổn định từ quý 2.

Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa bão, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai khẩn trương các biện pháp phòng, chống. Bộ đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời rà soát và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngành y tế được yêu cầu tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch. Các bệnh viện, trung tâm y tế phải đảm bảo trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra.

Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động bố trí nguồn lực, dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế và báo cáo kế hoạch dự trữ năm 2026 để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh phát sinh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ “dịch chồng dịch” hoàn toàn có thể xảy ra nếu các địa phương không chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và ổn định đời sống sau thiên tai.

