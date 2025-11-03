Nguy cơ “dịch chồng dịch” vì mưa lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Châu Anh
03/11/2025, 18:29
Trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước...
Trước nguy cơ bùng phát dịch bện, “dịch chồng dịch” tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa bão, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai khẩn trương các biện pháp phòng, chống.
Theo báo cáo của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.
Bệnh tay chân miệng xu hướng tăng nhẹ, với hơn 12.600 ca trong tháng, nâng tổng số mắc từ cuối năm 2024 đến nay lên hơn 58.000, song chưa ghi nhận ca tử vong. Trong khi đó, sốt rét, viêm não virus và dại tiếp tục được kiểm soát, số mắc giảm so với năm 2024.
Bệnh sởi ghi nhận hơn 1.800 ca nghi ngờ trong tháng 10, không có ca tử vong, tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay vượt 114.000. Bộ Y tế cho biết dịch đã giảm mạnh và duy trì ổn định từ quý 2.
Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa bão, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai khẩn trương các biện pháp phòng, chống. Bộ đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời rà soát và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế.
Ngành y tế được yêu cầu tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch. Các bệnh viện, trung tâm y tế phải đảm bảo trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra.
Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động bố trí nguồn lực, dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế và báo cáo kế hoạch dự trữ năm 2026 để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh phát sinh.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ “dịch chồng dịch” hoàn toàn có thể xảy ra nếu các địa phương không chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và ổn định đời sống sau thiên tai.
13:20, 03/11/2025
Ngày 3/11, thành phố bên sông Hương một lần nữa chìm trong biển nước. Khi người dân vùng thấp trũng chưa kịp dọn dẹp sau hai trận lũ cuối tháng 10, thì một đợt lũ mới lại ập đến, dữ dội hơn, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu...
Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo...
Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: