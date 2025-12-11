Thứ Năm, 11/12/2025

Trang chủ Kinh tế số

Nvidia sắp tích hợp công nghệ xác minh vị trí vào chip

Hạ Chi

11/12/2025, 16:47

Trước thông tin Nvidia sẽ tích hợp tính năng xác minh vị trí vào chip, một số nhà quan sát hoài nghi Trung Quốc có thể sẽ khó chấp thuận doanh nghiệp nước này mua chip của Nvidia vì lo ngại nguy cơ "cửa hậu"...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nvidia đã xác nhận kế hoạch tích hợp công nghệ xác minh vị trí vào các con chip. Công nghệ này nhằm mục đích ngăn chặn chip AI của Nvidia bị “buôn lậu” vào những thị trường nằm trong diện hạn chế xuất khẩu theo quy định của Mỹ, theo Reuters. 

Nvidia khẳng định rằng phần mềm này không cho phép công ty điều khiển hay can thiệp từ xa vào các hệ thống. Dữ liệu đo từ xa gửi về máy chủ Nvidia chỉ ở dạng “đọc”, nghĩa là máy chủ không thể ghi dữ liệu hay ra lệnh ngược lại cho chip.

Nvidia nhấn mạnh: “Không có bất kỳ tính năng nào trong GPU cho phép Nvidia hoặc bên thứ ba vô hiệu hóa thiết bị”. 

Được biết, tính năng xác minh vị trí sẽ được triển khai trước tiên trên dòng chip Blackwell mới. Nvidia cũng đang xem xét tích hợp phần mềm xác minh vị trí cho một số dòng chip cũ hơn.

Quyết định của Nvidia không chỉ giúp công ty đáp ứng các yêu cầu từ cơ quan chức năng của Mỹ mà còn là một phần trong nỗ lực của công ty để bảo vệ công nghệ của mình khỏi việc sử dụng trái phép.

Tuy nhiên, thông tin này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ Trung Quốc. Cơ quan quản lý an ninh mạng của nước này đã liên hệ với Nvidia để đặt câu hỏi về khả năng tồn tại “cửa hậu” cho phép Mỹ can thiệp vào lớp bảo mật của chip.

Một số nhà quan sát đã bày tỏ hoài nghi rằng Trung Quốc có thể sẽ khó chấp thuận để doanh nghiệp nước này mua chip của Nvidia. Trong khi đó, nhiều chuyên gia phần mềm đã lên tiếng lý giải rằng việc xác minh vị trí chip của Nvidia hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến lớp bảo mật của chip.

Động thái tích hợp công nghệ xác minh vị trí vào chip của Nvidia diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn siết chặt xuất khẩu công nghệ cao. Bộ Tư pháp Mỹ thời gian qua đã khởi tố một số vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu chip Nvidia, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Dù vậy, mới đây, Mỹ đã có động thái nới lỏng. Bộ Thương mại Mỹ đã đồng ý cho Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, nhưng quy định chỉ áp dụng cho các khách hàng đã được cơ quan chức năng Mỹ phê duyệt. H200 là phiên bản cao cấp hơn H20. Đây là các dòng chip mà Nvidia phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, Nvidia sẽ được phép xuất khẩu chip AI H200 cho “các khách hàng đã được phê duyệt” ở Trung Quốc và một số thị trường khác, với điều kiện Mỹ sẽ nắm giữ 25% doanh thu. 

