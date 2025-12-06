CEO Nvidia làm việc không ngày nghỉ trong nỗi sợ “phá sản”

Ngay cả khi Nvidia đã trở thành công ty giá trị nhất thế giới, ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, vẫn sống và làm việc như thể công ty ông có thể “sụp đổ chỉ sau một đêm”...

Từ một hãng chỉ chuyên sản xuất card đồ họa cho game, Nvidia nay đã trở thành công ty đứng đầu trong kỷ nguyên AI, cung cấp chip, hệ thống và phần mềm cho hầu hết mô hình AI lớn trên toàn cầu. Tháng trước, tập đoàn này đã "ăn mừng" một cột mốc quan trọng - trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên cán mốc 5 nghìn tỷ USD vốn hoá.

Thế nhưng, ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, lại cho biết bản thân luôn sống trong tâm thế như thể công ty của ông có thể “bốc hơi chỉ sau một đêm”.

“Thật kiệt sức. Tôi luôn trong trạng thái lo lắng”, ông Huang thừa nhận trong podcast The Joe Rogan Experience.

Ông cho biết bản thân vẫn duy trì lịch làm việc bảy ngày mỗi tuần, thức dậy từ 4 giờ sáng để kiểm tra email kể cả những ngày lễ như Lễ Tạ ơn, Giáng sinh hay mọi kỳ nghỉ khác. “Mỗi ngày. Chưa bỏ sót một ngày nào”, ông Huang nói.

Vị tỷ phú này cho biết ông chưa từng quên cảm giác bất an sau ba lần Nvidia đứng bên bờ vực phá sản vào thập niên 1990. Năm 1995, Nvidia bắt đầu với một GPU đầu tiên là NV1, nhưng sản phẩm không được đón nhận như kỳ vọng. Tình hình tài chính của công ty khi đó đã xấu đi nhanh chóng.

Cùng khoảng thời gian này, Nvidia ký kết hợp đồng với Sega, tập đoàn trò chơi điện tử nổi tiếng của Nhật Bản, để phát triển chip đồ họa cho máy chơi trò chơi điện tử chuyên dụng (console) của hãng. Khi ấy, đây được xem là hợp đồng quyết định đối với vận mệnh của Nvidia, họ “bắt buộc phải thành công” để cứu công ty.

Nhưng một thời gian sau khi phát triển, đội ngũ Nvidia nhận ra rằng thiết kế GPU đã sai hướng, chip không tương thích với tiêu chuẩn phần mềm phổ biến. Điều này khiến GPU của Nvidia không phù hợp để dùng cho console của Sega.

Khi đó, ông Huang đã trực tiếp bay sang Nhật để thú nhận với CEO Sega rằng sản phẩm của Nvidia “sẽ không hoạt động” và họ nên huỷ thỏa thuận. Nhưng ông Huang cũng liều lĩnh đề xuất sự giúp đỡ từ Sega: “Nvidia cần khoản thanh toán cuối cùng trị giá 5 triệu USD để tồn tại”.

May mắn là, Sega đã chấp thuận, họ quyết định chuyển số tiền đó thành khoản đầu tư, nhờ vậy Nvidia được cứu sống ngay trên bờ vực phá sản.

Thế nên, trái ngược với quan điểm cần xây dựng hình tượng của một lãnh đạo “không bao giờ sai”, ông Huang cho rằng một nhà lãnh đạo không nên cố tỏ ra hoàn hảo, vì điều đó khiến họ không thể thích nghi và thay đổi. Ngược lại, thừa nhận sai lầm, mở lòng trước những điều chỉnh cần thiết mới là năng lực của một người dẫn dắt.

Ông mô tả lãnh đạo là hành trình dài đi qua những cô đơn, sự tủi hổ và nỗi sợ hãi thường trực. Với ông, những trải nghiệm đau đớn là một phần không thể tách rời khỏi quá trình trưởng thành.

“Đau khổ là một phần của hành trình. Bạn sẽ thấy những cảm xúc kinh khủng khi mọi thứ trật bánh. Nhưng chính điều đó giúp bạn biết trân trọng khoảnh khắc chuyện tốt diễn ra gấp nhiều lần”, ông Huang nói.

Quả thực, trong một bài phát biểu tại Đại học Stanford, ông từng chúc sinh viên rằng: “Chúc các bạn nhiều đau đớn và thử thách”, bởi trong quan niệm của ông, nghịch cảnh là thứ rèn nên sự bền bỉ và chỉ khi va vào thực tế gai góc, đó mới là con đường dẫn tới thành công.

Ngay cả hôm nay, khi Nvidia ở đỉnh cao, nỗi sợ thất bại vẫn là thứ thúc đẩy ông hơn bất kỳ động cơ tham vọng nào.

“Tôi có động lực mạnh hơn từ việc không muốn thất bại, hơn là muốn thành công. Nỗi sợ thất bại thúc đẩy tôi nhiều hơn lòng tham hay bất cứ điều gì khác", ông Huang nói.

Vị tỷ phú này tiết lộ ông không phải người duy nhất trong gia đình làm việc không ngày nghỉ, Hai con của ông, đang ở độ tuổi 30, cũng đang làm không ngừng nghỉ tại Nvidia. Cả hai bắt đầu từ vị trí thực tập sinh vào năm 2020 và 2022.

Theo lời ông, trước đó cả hai người con của ông đều không hào vứng với việc gia nhập công ty của bố. Một người theo học tại Học viện Ẩm thực Hoa Kỳ, trong khi người còn lại theo ngành tiếp thị ở Chicago rồi chuyển sang Đài Loan học tiếng Quan Thoại.

“Giờ thì hai đứa muốn làm việc cùng tôi mỗi ngày”, ông Huang nói với vẻ tự hào.