Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

Việt Nguyễn

12/09/2025, 10:14

Với việc gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh, OCB tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại có trách nhiệm, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong mục tiêu hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050…

Đại diện lãnh đạo OCB chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm thành viên đầu tiên của Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh.
Đại diện lãnh đạo OCB chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm thành viên đầu tiên của Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks), một sáng kiến toàn cầu do IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới dẫn dắt, quy tụ các ngân hàng, định chế tài chính uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Với bước đi này, OCB đã trở thành một trong 03 Ngân hàng Việt Nam đầu tiên gia nhập Liên minh. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định cam kết của OCB trong việc tiên quyết đặt trọng tâm gắn tăng trưởng hoạt động kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững, góp phần đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 đồng thời kiến tạo giá trị bền vững, ổn định cho cộng đồng trong nước và khu vực.

Việc gia nhập Liên minh mở ra nhiều cơ hội giúp OCB tiếp cận nguồn kiến thức đầu tư tài chính xanh, công cụ quản lý rủi ro khí hậu tiến tiến cũng như học tập kinh nghiệm quốc tế từ IFC - tổ chức thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và các thành viên, đối tác của Liên minh. Thông qua các chương trình đào tạo và kết nối với mạng lưới ngân hàng tiên phong trong khu vực, OCB sẽ từng bước nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, ứng dụng chuẩn mực quốc tế trong thẩm định và quản trị rủi ro dự án xanh.

Đây không chỉ là bước tiến giúp OCB mở rộng hợp tác, mà còn tạo điều kiện gia tăng khả năng tiếp cận cơ hội tài chính bền vững toàn cầu, tạo nền tảng để ngân hàng phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

Ông Andrew William James Life, Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro (CRO) đại diện Lãnh đạo OCB, chia sẻ: “Việc gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh của IFC là một bước đi chiến lược trong hành trình trở thành ngân hàng xanh và số hóa hàng đầu tại Việt Nam của OCB. Quan hệ hợp tác này sẽ thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi trong việc tích hợp phát triển bền vững vào mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi công bằng sang nền kinh tế các-bon thấp.”

Trong những năm qua, OCB đã chủ động mở rộng danh mục tín dụng xanh, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trong các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp công nghệ cao, công trình xanh và năng lượng tái tạo. Hướng đi này vừa tạo giá trị kinh tế cho doanh nghiệp và khách hàng, vừa đóng góp vào tiến trình giảm phát thải khí nhà kính quốc gia.

So với các ngân hàng trên toàn hệ thống, OCB tạo dấu ấn khác biệt nhờ đổi mới số hóa và định hướng phát triển bền vững. Với trọng tâm mạnh mẽ vào tài chính xanh, hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cùng mô hình vận hành “digital-first”, OCB đang xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn hài hòa giữa giá trị kinh tế, xã hội và môi trường.

Những năm qua, OCB đã và đang tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các dự án năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp SME.
Những năm qua, OCB đã và đang tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các dự án năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp SME.

Năm 2024, OCB tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với IFC để nhận hỗ trợ tư vấn về chuyển đổi ngân hàng xanh. Trong giai đoạn đầu của quan hệ hợp tác này, IFC đã phân bổ khoảng 95 triệu USD cho OCB nhằm hỗ trợ các hoạt động cho vay đáp ứng các tiêu chuẩn tín dụng xanh được quốc tế công nhận. Các khoản vay ưu đãi này đã được triển khai đến các doanh nghiệp trong những lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao thân thiện với môi trường và các ngành công nghiệp định hướng bền vững khác.

Với việc gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh, OCB tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại có trách nhiệm, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong mục tiêu hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050, đồng thời lan tỏa giá trị bền vững tới thị trường và xã hội.

Được biết, Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh là một nền tảng giúp tăng tốc các ngân hàng thương mại xanh tại các thị trường mới nổi. Đây là một sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, thiết kế và quản lý. Sáng kiến hoạt động như một nền tảng thành viên được tuyển chọn, nhằm kết nối các ngân hàng thương mại tại các thị trường mới nổi với các tổ chức tài chính toàn cầu và các nhà lãnh đạo ngành chủ chốt, để thúc đẩy ngân hàng xanh tại những quốc gia cần được hỗ trợ nhất thông qua việc trao đổi tri thức, dẫn dắt tư duy và xây dựng cộng đồng.

Từ khóa:

Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh ocb Vneconomy

Đọc thêm

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...

Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều hành thị trường tiền tệ

Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều hành thị trường tiền tệ

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỉ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản trước ngày 14/9/2025…

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Diễn biến giá vàng từ đầu năm đến nay cho thấy hiệu suất vượt trội của kim loại quý này so với các kênh đầu tư lớn khác...

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm mạng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm mạng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Sau sự cố lộ lọt dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), cơ quan công an cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động của tội phạm mạng. Các đối tượng có thể lợi dụng thông tin bị rò rỉ để phát tán mã độc, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản....

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Có những vụ việc dữ liệu cá nhân của hàng trăm triệu người dùng bị rò rỉ, khiến họ phải đối mặt với nguy cơ đánh cắp danh tính trong nhiều năm.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Thế giới

2

Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Dân sinh

3

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

Tài chính

4

Triển lãm IFA 2025: Những “ngôi nhà AI” trong tầm tay

Nhà

5

Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: