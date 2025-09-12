OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

Với việc gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh, OCB tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại có trách nhiệm, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong mục tiêu hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050…

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks), một sáng kiến toàn cầu do IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới dẫn dắt, quy tụ các ngân hàng, định chế tài chính uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Với bước đi này, OCB đã trở thành một trong 03 Ngân hàng Việt Nam đầu tiên gia nhập Liên minh. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định cam kết của OCB trong việc tiên quyết đặt trọng tâm gắn tăng trưởng hoạt động kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững, góp phần đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 đồng thời kiến tạo giá trị bền vững, ổn định cho cộng đồng trong nước và khu vực.

Việc gia nhập Liên minh mở ra nhiều cơ hội giúp OCB tiếp cận nguồn kiến thức đầu tư tài chính xanh, công cụ quản lý rủi ro khí hậu tiến tiến cũng như học tập kinh nghiệm quốc tế từ IFC - tổ chức thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và các thành viên, đối tác của Liên minh. Thông qua các chương trình đào tạo và kết nối với mạng lưới ngân hàng tiên phong trong khu vực, OCB sẽ từng bước nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, ứng dụng chuẩn mực quốc tế trong thẩm định và quản trị rủi ro dự án xanh.

Đây không chỉ là bước tiến giúp OCB mở rộng hợp tác, mà còn tạo điều kiện gia tăng khả năng tiếp cận cơ hội tài chính bền vững toàn cầu, tạo nền tảng để ngân hàng phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

Ông Andrew William James Life, Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro (CRO) đại diện Lãnh đạo OCB, chia sẻ: “Việc gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh của IFC là một bước đi chiến lược trong hành trình trở thành ngân hàng xanh và số hóa hàng đầu tại Việt Nam của OCB. Quan hệ hợp tác này sẽ thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi trong việc tích hợp phát triển bền vững vào mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi công bằng sang nền kinh tế các-bon thấp.”

Trong những năm qua, OCB đã chủ động mở rộng danh mục tín dụng xanh, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trong các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp công nghệ cao, công trình xanh và năng lượng tái tạo. Hướng đi này vừa tạo giá trị kinh tế cho doanh nghiệp và khách hàng, vừa đóng góp vào tiến trình giảm phát thải khí nhà kính quốc gia.

So với các ngân hàng trên toàn hệ thống, OCB tạo dấu ấn khác biệt nhờ đổi mới số hóa và định hướng phát triển bền vững. Với trọng tâm mạnh mẽ vào tài chính xanh, hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cùng mô hình vận hành “digital-first”, OCB đang xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn hài hòa giữa giá trị kinh tế, xã hội và môi trường.

Những năm qua, OCB đã và đang tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các dự án năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp SME.

Năm 2024, OCB tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với IFC để nhận hỗ trợ tư vấn về chuyển đổi ngân hàng xanh. Trong giai đoạn đầu của quan hệ hợp tác này, IFC đã phân bổ khoảng 95 triệu USD cho OCB nhằm hỗ trợ các hoạt động cho vay đáp ứng các tiêu chuẩn tín dụng xanh được quốc tế công nhận. Các khoản vay ưu đãi này đã được triển khai đến các doanh nghiệp trong những lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao thân thiện với môi trường và các ngành công nghiệp định hướng bền vững khác.

Với việc gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh, OCB tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại có trách nhiệm, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong mục tiêu hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050, đồng thời lan tỏa giá trị bền vững tới thị trường và xã hội.

Được biết, Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh là một nền tảng giúp tăng tốc các ngân hàng thương mại xanh tại các thị trường mới nổi. Đây là một sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, thiết kế và quản lý. Sáng kiến hoạt động như một nền tảng thành viên được tuyển chọn, nhằm kết nối các ngân hàng thương mại tại các thị trường mới nổi với các tổ chức tài chính toàn cầu và các nhà lãnh đạo ngành chủ chốt, để thúc đẩy ngân hàng xanh tại những quốc gia cần được hỗ trợ nhất thông qua việc trao đổi tri thức, dẫn dắt tư duy và xây dựng cộng đồng.