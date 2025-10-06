Thứ Ba, 07/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

One Mount Group: Giá căn hộ tiếp tục tăng trên 20%

Phan Nam

06/10/2025, 15:00

Trong quý 3/2025, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều tăng trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tại Hà Nội, giá trung bình đạt 85,6 triệu đồng/m2, tăng 23%, còn TP. Hồ Chí Minh (cũ) ở mức 95,4 triệu đồng/m2, tăng 21%...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Báo cáo về thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong quý 3/2025 của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group cho thấy ở cả hai thành phố này, dù giá bán neo cao, nhiều dự án mở bán vượt mức 100 triệu đồng/m2 nhưng sức mua vẫn ổn định nhờ nhu cầu ở thật và dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện.

GIÁ TĂNG 21% TẠI HÀ NỘI, 23% TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tại Hà Nội, thị trường tiếp tục sôi động với nguồn cung căn hộ mở mới đạt 8.100 căn, tập trung chủ yếu ở khu Đông và khu Tây với các dự án quy mô lớn như: Lumière Prime Hills, Sun Feliza Suites, Kepler Land Mỗ Lao hay Masteri Trinity Square...

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với 5.500 căn, tăng 261% so với cùng kỳ 2024, đánh dấu mức phục hồi cao nhất trong ba năm qua. Động lực đến từ việc các quy định pháp lý mới bắt đầu phát huy hiệu quả, giúp nguồn cung dần cải thiện, dù vẫn phân bố chưa đồng đều. Hơn 60% lượng mở bán đến từ khu vực Bình Dương (cũ), trong khi trung tâm TP. Hồ Chí Minh vẫn khan hiếm dự án mới do tiến độ pháp lý kéo dài.

VnEconomy

Về giá bán căn hộ, tại cả hai đô thị lớn đều tiếp tục tăng mạnh. Tại Hà Nội, giá trung bình đạt 85,6 triệu đồng/m2, tăng 23%, còn giá trung bình tại TP. Hồ Chí Minh (cũ) ở mức 95,4 triệu đồng/m2, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng các dự án mở mới mở bán trong quý 3/2025 tại hai địa phương này, giá trung bình đã tiệm cận 108 – 131 triệu đồng/m2, phản ánh rõ xu hướng thị trường đang tập trung phát triển nhóm sản phẩm cao cấp.

Nhìn chung trên toàn thị trường (bao gồm TP. Hồ Chí Minh mở rộng), cơ cấu giá cho thấy hơn 50% nguồn cung mới đều trên 100 triệu đồng/m2. Đặc biệt, tại khu Tây Hà Nội, các dự án lần đầu mở bán có mức giá từ 104 triệu/m2. TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập có biên độ giá rộng hơn, đạt 30 – 200 triệu đồng/m2, song các căn hộ tầm trung chủ yếu nằm ở Bình Dương (cũ); khu trung tâm vẫn ghi nhận mặt bằng giá cao nhất thị trường.

THU NHẬP DƯỚI 200 TRIỆU ĐỒNG/NĂM GẦN NHƯ KHÔNG THỂ TIẾP CẬN NHÀ Ở

Mới mức giá này, theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, một hộ gia đình thu nhập 200 triệu đồng – 1,3 tỷ đồng/năm cần trung bình 9–10 năm làm việc để sở hữu một căn hộ tiêu chuẩn 70m2 (giá 85–95 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT). Trong khi đó, nhóm thu nhập đại chúng (<200 triệu đồng/năm) gần như không có khả năng tiếp cận nhà ở thương mại, khi cần tới hơn 35 năm tích lũy mới đủ tài chính mua nhà.

Điều này cho thấy khoảng cách giữa thu nhập và giá bất động sản ngày càng nới rộng, đặt ra thách thức lớn cho bài toán an cư tại các đô thị đặc biệt như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù vậy, trên thực tế, tỷ lệ hấp thụ các dự án mở bán trong quý 3/2025 vẫn đạt mức ấn tượng: 93% tại Hà Nội và 80% tại TP. Hồ Chí Minh. Tổng lượng giao dịch đạt 10.100 căn ở Hà Nội (tăng 6,3% so với cùng kỳ 2024) và 5.300 căn ở TP. Hồ Chí Minh (tăng 65,2% so với cùng kỳ 2024). Điều này cho thấy lực cầu ở thật và dòng tiền đầu tư vẫn duy trì ổn định, nhất là với những dự án có vị trí thuận lợi và pháp lý minh bạch.

VnEconomy

Dự báo về nguồn cung mới cả năm 2025 và 2026, One Mount Group nhận định rằng năm 2025, nguồn cung sơ cấp tại Hà Nội sẽ đạt khoảng 31.000 căn, cao nhất trong vòng ba năm gần đây, trong khi TP. Hồ Chí Minh dự kiến đạt 28.000 căn. Sang năm 2026, nguồn cung lần lượt duy trì ở mức 32.000 căn tại Hà Nội và 23.000 căn tại TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, Bình Dương chiếm khoảng 65% nguồn cung khu vực phía Nam trong năm 2025 và vẫn duy trì tỷ lệ khoảng 50% trong năm sau, khẳng định xu hướng mở rộng về vùng ven của thị trường TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập.

“Với sự phục hồi của nguồn cung, tốc độ hấp thụ cao và niềm tin dần trở lại, thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang chuyển mình sang chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy giá bán vẫn neo cao so với thu nhập bình quân, song xu hướng đầu tư dài hạn, phát triển hạ tầng và cải thiện pháp lý sẽ tiếp tục là động lực giúp hai thị trường này duy trì vị thế đầu tàu của bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2026 – 2027”, ông Trần Minh Tiến nhìn nhận.

Từ khóa:

giá căn hộ Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề:

Nhận diện xu hướng mới trong phát triển khu công nghiệp Nhận diện Xu hướng và Tiềm năng phát triển Bất động sản hàng hiệu Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20-2025

Đọc thêm

Hơn 15 triệu thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”

Hơn 15 triệu thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”

Cả nước đã rà soát được khoảng 49 triệu thửa đất, trong đó hơn 15 triệu thửa đất đã được làm “đúng- đủ- sạch- sống” và sẵn sàng đồng bộ về trung ương. Mục tiêu tổng thể của chiến dịch là cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin của 49,6 triệu thửa đất trên toàn quốc...

Bộ Xây dựng phát động 10 nội dung thực hiện thi đua

Bộ Xây dựng phát động 10 nội dung thực hiện thi đua

Hoàn thiện văn bản pháp lý; phát triển đồng bộ về hạ tầng; quản lý tốt thị trường bất động sản; đột phá về khoa học công nghệ… là một số trong 10 nội dung của Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2025 – 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/10/2025.

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ

Thành phố Hà Nội xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 9/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 9/2025

Với quyết tâm cao để huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, bức tranh kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực khi GDP quý 3 tăng 8,23%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD (tăng 17,3% so với cùng kỳ); tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 9 tháng đạt hơn 28,54 tỷ USD (tăng 15,2%)....

Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm dự kiến khánh thành ngày 19/12

Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm dự kiến khánh thành ngày 19/12

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra, để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025. Đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công an Hà Nội đang làm rõ thông tin về dự án tiền ảo Antex

Khung pháp lý

2

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tiêu điểm

3

Các quỹ ETF lại rút ròng đột biến khỏi thị trường Việt Nam

Chứng khoán

4

Khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ, cổ phiếu nào tâm điểm xả?

Chứng khoán

5

Vingroup thành lập công ty sản xuất thép VinMetal - chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy