Ông Bessent: Chứng khoán có giảm cũng không ngăn Mỹ cứng rắn với Trung Quốc

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/10 khẳng định Mỹ sẽ không thay đổi lập trường trong đàm phán thương mại với Trung Quốc chỉ vì thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh.
“Chúng tôi không đàm phán trên cơ sở thị trường chứng khoán giảm hay vì lý do đó mà ngại sử dụng các biện pháp cứng rắn với Trung Quốc" - ông Bessent nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.
“Chúng tôi đàm phán vì muốn làm điều tốt nhất về mặt kinh tế cho nước Mỹ”, vị Bộ trưởng nói.
Đây là sự phản hồi của nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump với thông tin mà tờ báo Wall Street Journal đăng tải trước đó rằng Trung Quốc đang “kỳ vọng khả năng một đợt sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán rốt cục sẽ buộc Mỹ phải nhượng bộ”.
Tờ báo trên dẫn nguồn thạo tin nói rằng Trung Quốc đang “đặt cược rằng nền kinh tế Mỹ không thể hấp thụ một cuộc xung đột thương mại kéo dài” với Trung Quốc.
Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Bessent chỉ trích bài báo của Wall Street Journal là “tồi tệ”. Về phần mình, một người phát ngôn của tờ báo sau đó nói rằng tờ báo giữ nguyên thông tin đã đăng tải.
Những phát biểu trên của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu của sự đi chệch hướng. Hôm thứ Sáu tuần trước, thị trường đã bán tháo sau khi ông Trump tuyên bố có thể áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc nhằm trả đũa việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Vào cuối tuần, ông Trump dường như trở nên mềm mỏng hơn, nói rằng mọi chuyện với Trung Quốc “sẽ ổn cả thôi”, và chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh hôm thứ Hai. Trong hai phiên ngày thứ Ba và thứ Tư, thị trường tiếp tục giằng co mạnh sau khi ông Trump dọa chấm dứt nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc để trả đũa việc Trung Quốc dừng mua đậu tương Mỹ.
Những diễn biến này xảy ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.
Trong cuộc trao đổi với CNBC ngày 15/10, ông Bessent nói Tổng thống Trump “thích thị trường chứng khoán tăng điểm” nhưng cũng “tin rằng thị trường chứng khoán cao là kết quả của chính sách tốt”.
“Đó chính là những chính sách mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay, xét đến sự bùng nổ đầu tư cơ bản”, ông Bessent nói, đề cập tới sự gia tăng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
