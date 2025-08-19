Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đảng bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của các cơ quan tham mưu giúp việc chung, các đơn vị sự nghiệp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cơ quan đã chủ động nêu cao vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng Cơ quan để lãnh đạo các chi bộ phối hợp với lãnh đạo ban, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh với khối lượng, quy mô, tính chất công việc ngày càng nhiều và yêu cầu ngày càng cao.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục có nhiều đổi mới.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã cung cấp kịp thời thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân.

Nhiệm vụ nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được thực hiện nền nếp. Có trên 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đã được phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền, thông qua các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tổ chức triển khai sâu rộng đến cơ sở và tạo được những dấu ấn đậm nét trong xã hội.

Từ đó khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo và sự chung sức của cả cộng đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Từ các cuộc vận động, phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hàng ngàn tỷ đồng được huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát, ủng hộ người nghèo, cứu trợ thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19...là minh chứng rõ nét, là biểu hiện sinh động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức gần 86.000 hội nghị phản biện xã hội; tập hợp trên 8,3 triệu lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; triển khai hơn 200.000 cuộc giám sát…

Đặc biệt, tham mưu tổ chức lấy ý kiến trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Qua đó khẳng định vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, Đảng ủy đã chủ động nhiều nội dung tham mưu có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

HOÀN THÀNH VÀ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU ĐỀ RA

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII đề ra và cấp ủy cấp trên giao phó.

Lãnh đạo các chi bộ, các ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan được triển khai thường xuyên, kịp thời góp phần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, khắc phục những biểu hiện hành chính hóa và chậm đổi mới, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đảng bộ, các chi bộ thường xuyên quan tâm, kịp thời kiện toàn cấp ủy các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đã đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan; quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 7 đồng chí.

Công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Đảng ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng, kịp thời bổ sung, kiện toàn nhân sự khi có thay đổi. Đồng thời, tạo nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp, tham gia nhận xét, đánh giá đảng viên được giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy và các chi bộ quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã cử 26 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; kết nạp được 19 đảng viên; chuyển đảng chính thức đối với 30 đảng viên; xét và đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tặng Huy hiệu Đảng đối với 10 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận được quan tâm, chú trọng.

Hàng năm, 100% chi bộ được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên và được tặng giấy khen "Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; có nhiều chi bộ và đảng viên được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó năm 2024 được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đạt được những kết quả trên nhờ sự quan tâm sâu sắc toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt, của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng đoàn, Ban Thường trực; sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Mặt trận; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, người đứng đầu về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao; tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên để triển khai đạt hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Cấp ủy các cấp đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ được tăng cường. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.