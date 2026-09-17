Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xử lý triệt để chồng chéo, bất cập, khơi thông nguồn lực

Chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý triệt để các chồng chéo, bất cập, khơi thông nguồn lực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026. Ảnh: Thanh Giang/Nhân Dân

Chiều 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026, xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các dự án gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; quyết tâm xử lý triệt để các chồng chéo, bất cập; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

HOÀN THIỆN ĐỒNG BỘ PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, BẤT ĐỘNG SẢN

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và kết luận tại phiên họp; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết, báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách trước ngày 21/9/2026.

Đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng xác định đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục rà soát toàn diện dự thảo, nhất là các nội dung còn ý kiến khác nhau; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền, đặc biệt là các nguyên tắc, định hướng lớn tại Nghị quyết số 21 của Trung ương và các kết luận, chỉ đạo liên quan.

Dự thảo cũng phải bảo đảm đồng bộ với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật liên quan; đẩy nhanh xây dựng, kết nối dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch tối đa, thúc đẩy giao dịch trên thị trường; tiếp tục phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo nguyên tắc một đầu mối, một cửa.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Giang/Nhân Dân

Với Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế liên quan thời hạn sử dụng nhà chung cư, các loại hình nhà ở cho thuê và cơ chế tài chính đi kèm.

Các quy định phải hướng tới đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phát triển và tiếp cận nhà ở, đáp ứng nhu cầu có nơi ở ổn định, lâu dài của người dân; đồng thời quy định rõ tiêu chí hạn chế phân lô bán nền, ngăn ngừa đầu cơ.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu, báo cáo Quốc hội về đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện cơ chế nhằm đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Dự thảo cần xác định rõ tiêu chí nhận diện hành vi đầu cơ, thao túng thị trường; bảo đảm an toàn pháp lý và quyền lợi của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là người mua nhà; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư và tín dụng.

Với Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đánh giá việc hợp nhất thực chất quy trình ngân sách nhà nước và đầu tư công, khắc phục giao thoa, chồng chéo, giảm tầng nấc và thủ tục; phân định rõ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tháo gỡ rào cản, điểm nghẽn về thể chế; bảo đảm chính sách ổn định, minh bạch, dễ thực hiện và đối xử công bằng, nhất quán giữa các nhà đầu tư.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cần hướng tới thu hút các dự án chất lượng cao, công nghệ cao, có chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước, đồng thời xử lý dứt điểm chồng chéo với pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đấu thầu và môi trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; rà soát Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) bảo đảm chặt chẽ, khả thi, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đối với 14 luật và 1 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xây dựng nghị định, thông tư quy định chi tiết, không để tái diễn tình trạng chậm, nợ văn bản, phát sinh khoảng trống pháp lý.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT, BẢO ĐẢM CÁC CÂN ĐỐI LỚN

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về kinh tế - xã hội, trước hết là quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Các bộ, ngành được yêu cầu tiếp tục thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án tồn đọng, kéo dài vào hoạt động; bảo đảm tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, khoa học công nghệ, năng lượng; đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Ảnh: Thanh Giang/Nhân Dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công Thương, các địa phương đánh giá tình hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đối với thị trường xăng dầu và điện, Bộ Công Thương phải bám sát diễn biến, bảo đảm dự trữ và cung ứng đầy đủ từ nay đến cuối năm; khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, hoàn thiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bổ sung và đề án tổng thể cơ cấu lại ngành điện.

Trong lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa; phối hợp với các địa phương khắc phục bất cập trong cung ứng suất ăn học đường, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Về y tế, Bộ Y tế được giao rà soát kỹ dự án luật sửa đổi một số luật trong lĩnh vực này, tạo đột phá trong phương thức quản lý nhưng không tạo kẽ hở cho vi phạm; cắt giảm các khâu trung gian trong cung ứng thuốc, thiết bị y tế, tạo điều kiện để cơ sở y tế và người bệnh tiếp cận sản phẩm với giá phù hợp, chất lượng cao.