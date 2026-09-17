Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua và Hoàng hậu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón chính thức, sau đó hội đàm và chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua và Hoàng hậu. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan trong 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thái Lan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước và nâng cao đời sống người dân; cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu.

Nhà vua khẳng định Hoàng gia Thái Lan luôn quan tâm, ủng hộ việc thắt chặt tình cảm giữa hai nước và nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích chung và đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác; phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Trong chuyến thăm, Nhà vua và Hoàng hậu cũng dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ; thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hà Nội.

* Chiều 16/9, Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm Trường Đại học Hà Nội. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào cho biết hợp tác Việt Nam - Thái Lan tại trường được thể hiện qua đào tạo tiếng Thái Lan, giao lưu văn hóa và trao đổi sinh viên.

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội được thành lập năm 2009. Đến nay, hơn 1.000 sinh viên đã học tiếng Thái Lan như ngoại ngữ thứ hai; gần 200 học viên tham gia các chương trình ngắn hạn và gần 150 sinh viên có cơ hội học tập, trao đổi tại Thái Lan.

Nhà trường hiện duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan. Hơn 500 sinh viên Thái Lan và hơn 300 học viên của Học viện Ngoại giao Devawongse Varopakarn đã đến Trường Đại học Hà Nội học tập, thực tập và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Nhân dịp này, Nhà vua và Hoàng hậu tham quan lớp học tiếng Thái Lan, gian trưng bày sản phẩm truyền thống Thái Lan; trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan.