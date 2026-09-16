Thúc đẩy hợp tác công nghệ, hạ tầng, năng lượng với các tập đoàn Trung Quốc

Tiếp lãnh đạo Huawei, CCCC và CEEC tại Nam Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các tập đoàn tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ số, hạ tầng giao thông, năng lượng xanh và đường sắt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Will Wang, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Huawei - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Chính phủ, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23, ngày 16/9, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC AI, HẠ TẦNG SỐ VÀ NĂNG LƯỢNG XANH

Tiếp ông Will Wang, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Huawei, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những đóng góp của Huawei đối với phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam; hoan nghênh Tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Huawei tăng cường hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, công nghệ viễn thông thế hệ mới, điện toán, trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh; chuyển mạnh từ cung cấp sản phẩm, thiết bị sang hợp tác nghiên cứu, phát triển và cùng xây dựng các sản phẩm, giải pháp công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Will Wang, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Huawei - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ông Will Wang cho biết Huawei mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng xanh và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; đề xuất tăng cường hợp tác phát triển năng lượng xanh, giải pháp lưu trữ năng lượng và ứng dụng AI trong các lĩnh vực của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI là những động lực quan trọng của tăng trưởng; mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn để ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, năng lực quản trị và phát triển các ngành, lĩnh vực mới.

Trước nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, kinh tế số và các ngành công nghiệp mới ngày càng tăng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Huawei phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất các dự án hợp tác cụ thể, lựa chọn một số dự án điểm có tính đột phá; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực AI, công nghệ số và các giải pháp công nghệ xanh.

MỞ RỘNG HỢP TÁC HẠ TẦNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG SẮT VÀ NĂNG LƯỢNG

Trao đổi với ông Yang Yisheng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường sắt đô thị, hàng không, cảng biển và các loại hình hạ tầng khác; khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ phù hợp mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Yang Yisheng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

CCCC bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, năng lượng xanh và các dự án hạ tầng quy mô lớn; trong đó đề xuất tham gia phát triển kết nối đường sắt, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cùng hệ thống cảng biển gắn với logistics và các dự án giao thông, năng lượng xanh.

Hoan nghênh các đề xuất của CCCC, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn nghiên cứu quy hoạch, phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp trong lĩnh vực cảng biển.

Với đường sắt, Phó Thủ tướng hoan nghênh CCCC quan tâm tới tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các dự án quy mô lớn khác, đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Zhang Deliang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (CEEC) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tiếp ông Zhang Deliang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (CEEC), Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao hoạt động đầu tư, hợp tác của CEEC tại Việt Nam, hoan nghênh Tập đoàn mở rộng đầu tư trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh.

CEEC cho biết Việt Nam là thị trường đầu tư quan trọng, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, điện khí, các nguồn điện mới và nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện.

Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn tham gia các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, gồm các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Ghi nhận các đề xuất, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu rất lớn về năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đang đẩy mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, trong đó có điện gió, điện mặt trời và điện gió ngoài khơi.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị CEEC phối hợp với các bộ, ngành liên quan cập nhật quy hoạch, nghiên cứu các dự án và đề xuất phương án hợp tác cụ thể; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phát triển nguồn, lưới điện và lưu trữ năng lượng.

Đối với đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, CEEC được đề nghị làm việc với các bộ, ngành đầu mối để nghiên cứu, cụ thể hóa cơ hội tham gia dự án theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.