Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh thành đô thị hiện đại, đậm đà hồn cốt Kinh Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh xác lập tầm nhìn dài hạn, nâng cao nội lực, từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 19/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ công bố, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Theo Nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh.

XÂY DỰNG NỘI LỰC, TỪNG BƯỚC LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, năng động và sáng tạo. Với vị thế mới, Bắc Ninh đồng thời gánh trên vai những trọng trách lớn hơn đối với nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hơn sáu thập kỷ sau ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh và Bắc Giang lại cùng chung một không gian phát triển, kết nối những tiềm năng bổ sung cho nhau. Sự hội tụ chiến lược mở ra vận hội mới, dư địa phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra trách nhiệm kế thừa xứng đáng những giá trị các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Bắc Ninh đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra là phát triển nhanh ở tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn; mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố Bắc Ninh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Thành phố cần định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng; xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống.

Tầm nhìn phát triển phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

Thứ hai, xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút và hấp thụ công nghệ, tri thức, năng lực quản trị; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia những khâu có giá trị cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ công bố - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên địa bàn, qua đó tạo giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước.

Thứ ba, tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh cần được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.

Thành phố cần ưu tiên hạ tầng liên kết vùng, chuẩn bị đồng bộ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; đầu tư tương xứng cho giao thông công cộng, nhà ở, trường học, bệnh viện, công viên và các thiết chế văn hóa.

Cùng với đẩy mạnh quản trị đô thị bằng dữ liệu, Bắc Ninh phải giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm tại các khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông. Đô thị hóa phải kiến tạo môi trường sống văn minh, tiện nghi, an toàn và đáng sống cho người dân.

PHÁT TRIỂN NHANH NHƯNG PHẢI GIỮ ĐƯỢC BẢN SẮC KINH BẮC

Thứ tư, xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới. Bộ máy phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, giỏi tổ chức thực hiện; được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả; việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ. Đồng thời, cần phát huy thế mạnh từng địa bàn, giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt.

“Không gian mới chỉ tạo ra sức mạnh mới khi bộ máy cùng chung một ý chí và lòng người cùng hướng về tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thành phố Bắc Ninh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ năm, phát triển con người, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy sức mạnh văn hóa Kinh Bắc. Bắc Ninh cần gắn đào tạo với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp và các ngành công nghệ mới; có chính sách đủ mạnh để thu hút, trọng dụng kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi, từng bước hình thành đội ngũ đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ.

Cùng với đó, thành phố cần đưa Quan họ, tranh Đông Hồ, các làng nghề, di tích, truyền thống hiếu học và văn hóa cộng đồng vào đời sống hiện đại, biến di sản thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Thứ sáu, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Thành phố cần nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt đối với công nhân, người lao động và các địa bàn còn khó khăn.

Bắc Ninh cũng cần chăm lo chu đáo người có công, mở rộng an sinh xã hội, bảo vệ người yếu thế, hỗ trợ kịp thời người dân trước những rủi ro về việc làm, thu nhập, sức khỏe và tuổi già; bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải kiên quyết không đánh đổi sức khỏe người dân, môi trường và tương lai các thế hệ lấy tăng trưởng trước mắt.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp công nghệ cao, có những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc.

Bắc Ninh phải hội nhập sâu rộng nhưng nội lực vững vàng; giàu hơn nhưng vẫn giữ được môi trường và bản sắc; phát triển nhanh nhưng những câu Quan họ vẫn mượt mà, những làng nghề, chùa tháp, mái đình, cốt cách và truyền thống vẫn được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa.

“Trên hết, Bắc Ninh phải là thành phố mà mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định sẽ nghiêm túc cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Theo Bí thư Thành ủy, trở thành thành phố không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước.