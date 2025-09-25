Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Nam Anh

25/09/2025, 11:18

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và làm việc quan trọng với một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài sản số như Bybit, Binance…

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Binance và thành phố Đà Nẵng về phát triển công nghệ blockchain và tài sản số.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Binance và thành phố Đà Nẵng về phát triển công nghệ blockchain và tài sản số.

Cụ thể, tại buổi làm việc Bybit - doanh nghiệp có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam (chiếm khoảng 15% thị trường), đồng thời là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE, Tổng Giám đốc Bybit công ty hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Lãnh đạo Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Chúc mừng thành công của Bybit, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc phát triển khung pháp lý thí điểm cho tài sản số là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này.

Tại buổi làm việc với Tổng giám đốc Binance – nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Binance được thành lập vàonnăm 2017, cung cấp nền tảng giao dịch cho hơn 350 loại tiền điện tử. Binance hiện có khoảng 90 triệu người dùng trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 76 tỷ USD, Binance cung cấp dịch vụ cho người dùng tại hơn 180 quốc gia.

Phó Thủ tướng đã mời ông Richard Teng, Tổng Giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng Giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Ông Richard Teng khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế từ kinh nghiệm của Abu Dhabi.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ Blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

13:15, 18/09/2025

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

20:38, 06/09/2025

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Công ty tài sản số Singapore "tiến vào" Đà Nẵng

15:07, 03/09/2025

Công ty tài sản số Singapore

Binance bitcoin blockchain kinh tế số sàn giao dịch tài sản số tài sản số uae

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI...

TikTok phủ bóng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

TikTok phủ bóng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Theo tiết lộ của nguồn tin từ Nhà Trắng với hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký thỏa thuận về nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok với Trung Quốc vào ngày thứ Năm (25/9)...

Lệ phí thị thực H-1B tăng vọt có thể khiến nhân tài rời nước Mỹ

Lệ phí thị thực H-1B tăng vọt có thể khiến nhân tài rời nước Mỹ

Bilal Zuberi, nhà sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Red Glass Ventures tại Thung lũng Silicon, người từng đến Mỹ bằng thị thực H-1B, cảnh báo chính sách lệ phí thị thực H-1B mới sẽ khiến nước Mỹ chứng kiến “sự rời bỏ của những bộ óc xuất sắc"...

Thủ tướng: Tranh thủ

Thủ tướng: Tranh thủ "từng ngày, từng giờ" để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thủ tướng yêu cầu chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", "thời gian là vàng ngọc", chúng ta phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động...

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang “tài sản hóa, thương mại hóa” quyền sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang “tài sản hóa, thương mại hóa” quyền sở hữu trí tuệ

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý hiện đại, nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác giá trị tài sản trí tuệ...

1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

Bất động sản

3

Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối The Campus 2 của nhà sáng lập Ecopark

Bất động sản

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy