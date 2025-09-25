Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và làm việc quan trọng với một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài sản số như Bybit, Binance…

Cụ thể, tại buổi làm việc Bybit - doanh nghiệp có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam (chiếm khoảng 15% thị trường), đồng thời là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE, Tổng Giám đốc Bybit công ty hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Lãnh đạo Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Chúc mừng thành công của Bybit, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc phát triển khung pháp lý thí điểm cho tài sản số là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này.

Tại buổi làm việc với Tổng giám đốc Binance – nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Binance được thành lập vàonnăm 2017, cung cấp nền tảng giao dịch cho hơn 350 loại tiền điện tử. Binance hiện có khoảng 90 triệu người dùng trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 76 tỷ USD, Binance cung cấp dịch vụ cho người dùng tại hơn 180 quốc gia.

Phó Thủ tướng đã mời ông Richard Teng, Tổng Giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng Giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Ông Richard Teng khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế từ kinh nghiệm của Abu Dhabi.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ Blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP. Đà Nẵng.