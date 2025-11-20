Organon và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hợp tác thúc đẩy quyền và sức khỏe sinh sản cho người Việt

Công ty TNHH Organon và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) chính thức ký Biên bản ghi nhớ, nhằm đồng hành cùng người trẻ và phụ nữ Việt nâng cao sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình dục.

Lễ ký kết đã diễn ra vào ngày 17/11/2025, với sự tham gia của lãnh đạo hai bên, đánh dấu bước tiến trong hợp tác giữa cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc và doanh nghiệp dược phẩm toàn cầu, cùng chung nỗ lực giúp giới trẻ và phụ nữ chủ động quyết định đúng đắn về cơ thể, sức khỏe và tương lai.

Đại diện UNFPA Việt Nam và Organon trong lễ ký kết hợp tác chiến lược.

QUYẾT ĐỊNH HỢP TÁC TRƯỚC TRƯỚC THÁCH THỨC RÀO CẢN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN

Theo khảo sát, Việt Nam đang có tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên (15-19) ở mức 34/1.000 và 115/1.000 ở cộng đồng dân tộc thiểu số. Song song đó, gần 59% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, nhưng có nhiều trường hợp chưa được đáp ứng nhu cầu với tỉ lệ 10% ở nhóm phụ nữ đã kết hôn, và lên đến 41% ở nhóm phụ nữ trẻ, chưa kết hôn.

Những con số đáng lo ngại này đều cho thấy Việt Nam đang gặp rào cản rất lớn về khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ về sức khỏe sinh sản, đặc biệt là thanh thiếu niên và phụ nữ.

Trước những thách thức đặt ra, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức sức khỏe sinh sản tại buổi lễ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo mọi thai kỳ đều được mong muốn, mọi ca sinh đều an toàn và mọi thanh thiếu niên đều có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Ông cũng nhấn mạnh: “Bằng cách trang bị cho thanh thiếu niên thông tin chính xác và đảm bảo việc tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao, không kỳ thị, chúng ta có thể tạo ra một tương lai nơi tất cả mọi người đều có thể đóng góp và phát triển”.

“Đây là trọng tâm trong cam kết của UNFPA nhằm đạt được ba mục tiêu có tính chất đột phá vào năm 2030: không còn nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng; không còn tử vong mẹ có thể phòng tránh; và không còn bạo lực giới cùng các thực hành có hại như tảo hôn và cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ.”

Đại diện UNFPA Việt Nam phát biểu về tầm quan trọng của viênviệc nâng cao sức khỏe sinh sản tại buổi lễ.

TỪ BỐI CẢNH PHỨC TẠP ĐẾN HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM VÌ SỨC KHỎE SINH SẢN CỘNG ĐỒNG

Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các kế hoạch hành động then chốt được triển khai theo bốn mục tiêu hành động cụ thể, nhằm tạo ra tác động bền vững trong nâng cao sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên và phụ nữ:

Hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách và hành động dựa trên bằng chứng, nhằm ứng phó hiệu quả với sự thay đổi nhân khẩu học.

Giải quyết các vấn đề dân số dai dẳng và mới nổi ảnh hưởng đến thanh thiếu niên và phụ nữ.

Tăng cường hợp tác đa bên trong việc thúc đẩy sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Thúc đẩy sự tham gia và trao quyền cho thanh niên và phụ nữ trong các hoạt động vận động và các chương trình về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Võ Thị Thúy Hà, Tổng giám đốc Organon Việt Nam nhấn mạnh: “Tiếp cận thông tin chính xác là nền tảng của công bằng y tế. Quan hệ đối tác này nhằm đảm bảo mọi phụ nữ Việt Nam có kiến thức và sự tự tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt về sức khỏe sinh sản. Organon cam kết cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, bởi khi phụ nữ phát triển, gia đình và cộng đồng cũng phát triển.”

Bà Võ Thị Thúy Hà phát biểu về tầm nhìn và cam kết của chương trình.

HÀNH TRÌNH DÀI HẠN VÌ THẾ HỆ TỰ TIN VÀ ĐƯỢC TRAO QUYỀN

Khi Việt Nam đối mặt với những thách thức về sức khỏe sinh sản, sự hợp tác giữa UNFPA và Organon được kỳ vọng sẽ mở ra một hành trình dài hạn, tập trung cải thiện giáo dục, chính sách và truyền thông về sức khỏe sinh sản. Nỗ lực này hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng cho một thế hệ phụ nữ và thanh thiếu niên Việt Nam tự tin, hiểu biết và được trao quyền để chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục của mình.

Tầm quan trọng của sự hợp tác này còn được nhấn mạnh qua sự tham dự của các đại diện đến từ UNFPA và Organon dưới sự chứng kiến của các đại diện Cục Dân số - Bộ Y tế, Cục Thống kê – Bộ tài chính, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ, cùng các chuyên gia dân số.

Theo kế hoạch, Biên bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2025. Hai bên sẽ thường xuyên đánh giá tiến độ và kết quả triển khai để điều chỉnh, tối ưu hóa các hoạt động trong từng giai đoạn.