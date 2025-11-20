Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Chuyên gia khuyến nghị hộ kinh doanh tách bạch dòng tiền để giảm gánh nặng giải trình

Hoàng Lan

20/11/2025, 16:23

Từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh trên toàn quốc sẽ phải chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai. Chuyên gia cho biết nếu khi đó hộ kinh doanh vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền hàng hóa, dịch vụ, dẫn đến lẫn lộn giữa dòng tiền cá nhân và kinh doanh thì sẽ phải giải trình chi tiết với cơ quan thuế…

Lẫn lộn dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh có thể khiến hộ kinh doanh phải giải trình với quan quan thuế.
Lẫn lộn dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh có thể khiến hộ kinh doanh phải giải trình với quan quan thuế.

Tại tọa đàm “Tư vấn chuyển đổi mô hình thuế và giải pháp hệ sinh thái tài chính cho hộ kinh doanh” ngày 20/11/2025, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ băn khoăn về quy trình xuất hóa đơn từ máy tính tiền khi kinh doanh đa ngành và hoạt động cùng lúc tại cửa hàng cố định và trên nền tảng số.

Về vấn đề này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết: Hộ kinh doanh hiện nay không còn giới hạn trong một địa điểm cố định, mà đã mở rộng hoạt động ra nhiều khu vực, áp dụng đa dạng phương thức như bán hàng trực tiếp, online và trên sàn thương mại điện tử. Không gian kinh doanh không chỉ giới hạn trong nước mà còn có thể vươn ra quốc tế. Do đó, chính sách thuế được thiết kế theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh trong mọi mô hình hoạt động.

Lãnh đạo Cục Thuế dẫn chứng: Một hộ tại phố Hồng Hà vừa có cửa hàng cố định, vừa kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Nếu sàn có chức năng thanh toán hộ, theo quy định, sàn sẽ khấu trừ và nộp thuế thay. Trường hợp hộ vừa bán tạp hoá vừa kinh doanh dịch vụ ăn uống, có thể dùng chung hóa đơn điện tử, nhưng phải xác định rõ từng loại hàng hóa, dịch vụ để phân loại đúng theo bốn nhóm thuế suất: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng (có hoặc không bao thầu nguyên vật liệu).

Các chuyên gia chia sẻ tại toạ đàm.
Các chuyên gia chia sẻ tại toạ đàm.

Ông Mai Sơn cũng cho biết cơ quan thuế đã thiết kế mẫu tờ khai theo hướng đơn giản nhất. Trong đợt thử nghiệm từ đầu tháng 12/2025, hộ kinh doanh sẽ được tiếp cận và góp ý. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm để tiếp thu phản hồi, bảo đảm quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Nhiều hộ kinh doanh cũng đặt câu hỏi: Khi chuyển sang thuế kê khai từ ngày 1/1/2026, có bắt buộc phải mở tài khoản riêng cho hộ kinh doanh hay không, trong khi hiện vẫn dùng tài khoản cá nhân để giao dịch?

Trả lời câu hỏi này, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết: Hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt qua thiết bị di động, mã QR đã rất phổ biến. Một cá nhân có thể sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Pháp luật hiện hành vẫn cho phép sử dụng tài khoản cá nhân để nhận dòng tiền kinh doanh lẫn cá nhân trước ngày 1/1/2026. 

“Hộ kinh doanh ngày nay không còn gói gọn tại một điểm cố định, mà mở rộng ra nhiều khu vực, nhiều phương thức: kinh doanh trực tiếp, online, qua sàn thương mại điện tử. Chính sách thuế vì vậy phải được thiết kế linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa. Cơ quan thuế cũng đang phối hợp với ngân hàng và nhà cung cấp phần mềm để tự động bóc tách doanh thu theo nhóm hàng hóa, giúp hộ kinh doanh kê khai minh bạch và thuận tiện hơn.”

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Tuy nhiên, theo bà Hải, việc dùng chung tài khoản khiến hộ kinh doanh gặp khó khăn trong phân biệt dòng tiền, dẫn đến áp lực giải trình. Ví dụ: nếu đang nhận tiền bán hàng mà có người thân chuyển biếu 5 triệu đồng vào tài khoản, hộ sẽ phải tách riêng và chứng minh đó không phải doanh thu. Vì vậy, bà khuyến nghị nên dùng riêng một tài khoản cho doanh thu, tách biệt với thu nhập cá nhân – có thể là tài khoản cá nhân hoặc tài khoản đứng tên hộ kinh doanh.

Bà Hải cũng lưu ý: Hộ kinh doanh đa ngành phải theo dõi riêng dòng tiền của từng nhóm hàng hóa, dịch vụ vì mỗi nhóm có mức thuế khác nhau. Ví dụ: tạp hóa áp dụng thuế giá trị gia tăng 1% và thu nhập cá nhân 0,5%, còn ăn uống thì thuế giá trị gia tăng 3% và thu nhập cá nhân 1,5%.

Theo bà Hải, hộ kinh doanh không nên quá lo lắng về việc bóc tách dòng tiền, doanh thu vì hiện nay, ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm đã phát triển nhiều công cụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu này.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, cho biết ngân hàng đã triển khai giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tách bạch dòng tiền. Dù khách hàng vẫn dùng tài khoản cá nhân, hệ thống có thể nhận diện và phân loại dòng tiền kinh doanh và cá nhân. Tuy nhiên, ông Lâm khuyến nghị hộ kinh doanh nên có tài khoản riêng để hoạt động kinh doanh minh bạch và dễ quản lý hơn.

Theo ông Mai Sơn, ngành thuế đang phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm và ngân hàng để thiết kế giải pháp tự động bóc tách doanh thu theo nhóm hàng hóa, dịch vụ, giúp hộ kinh doanh tuân thủ dễ dàng hơn.

Tại sự kiện, BIDV và Cục Thuế đã ký kết hợp tác đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang thuế kê khai, bao gồm các giải pháp kết nối phần mềm bán hàng, xuất hóa đơn, nộp thuế và tích hợp với eTax Mobile – cho phép hộ kinh doanh nộp thuế trực tiếp từ ứng dụng ngân hàng, góp phần giảm chi phí tuân thủ.

Theo các chuyên gia, việc chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai giúp bức tranh tài chính của hộ kinh doanh trở nên minh bạch, rõ ràng hơn. Sự minh bạch này không chỉ phục vụ cơ quan quản lý, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho chính hộ kinh doanh.

Khi sổ sách được quản lý bài bản, hộ sẽ nắm rõ doanh thu thực tế, hiệu quả hoạt động. Sổ sách kế toán minh bạch là điều kiện cần thiết để hộ kinh doanh được tiếp cận tín dụng ngân hàng với lãi suất hợp lý, được vay tín chấp mà không bắt buộc phải có tài sản bảo đảm.

Thanh toán không dùng tiền mặt mở lối quản lý thời gian thực, kiểm soát rủi ro rửa tiền

09:22, 20/11/2025

Thanh toán không dùng tiền mặt mở lối quản lý thời gian thực, kiểm soát rủi ro rửa tiền

Khóa chặt các kẽ hở gian lận QR đến ứng dụng giả mạo

09:15, 20/11/2025

Khóa chặt các kẽ hở gian lận QR đến ứng dụng giả mạo

Mở xa lộ thanh toán số

16:17, 19/11/2025

Mở xa lộ thanh toán số

Từ khóa:

cục thuế hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt thuế kê khai

Đọc thêm

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

Không chỉ đồng yên bị bán mạnh, mà trái phiếu chính phủ Nhật Bản và cổ phiếu nước này cũng bị nhà đầu tư xả hàng trong những phiên gần đây...

UOB: Người tiêu dùng Việt dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan với nền tảng tài chính vững vàng

UOB: Người tiêu dùng Việt dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan với nền tảng tài chính vững vàng

Theo nghiên cứu của UOB, niềm tin vào môi trường kinh tế vĩ mô đã chuyển hóa thành sự lạc quan về tài chính cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam. Dù phần lớn có nền tảng tài chính vững vàng, Gen Z vẫn là nhóm ít có sự chuẩn bị tài chính nhất…

Một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tới 1,5 triệu đồng/lượng

Một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tới 1,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên 20/11, tuỳ từng thương hiệu, mức giảm giá vàng nhẫn dao động từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, gấp đôi các thương hiệu còn lại…

BIDV cùng ngành Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, bứt phá

BIDV cùng ngành Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, bứt phá

Phát huy vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của các chủ thể trong nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai một loạt hành động có tính chiến lược: Ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và ra mắt ứng dụng MyShop Pro - Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh.

Giảm bớt nỗi lo về thuế, hộ kinh doanh an tâm vận hành cùng ACB

Giảm bớt nỗi lo về thuế, hộ kinh doanh an tâm vận hành cùng ACB

Cuối năm 2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC, mở đầu giai đoạn chuyển đổi quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, tiến tới xóa bỏ thuế khoán và áp dụng phương pháp kê khai. Sự thay đổi này buộc nhiều hộ phải rà soát lại sổ sách, đầu tư cho công cụ quản lý và thích ứng với hình thức khai thuế điện tử.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

Kinh tế xanh

2

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

Thế giới

3

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục không "ôm" việc đào tạo chuyên sâu y tế

Dân sinh

4

An Giang vươn tầm trung tâm kinh tế biển quốc gia

Tiêu điểm

5

Organon và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hợp tác thúc đẩy quyền và sức khỏe sinh sản cho người Việt

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy