Mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Đợt mưa lũ từ ngày 15/11 đến 20/11/2025 tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản. 21 người chết và mất tích. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng nghìn ha hoa màu bị phá hủy, cùng nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng. Đặc biệt, lũ trên nhiều tuyến sông đã vượt mức báo động 3…

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ từ ngày 15/11 đến sáng 20/11/2025, đã khiến 21 người chết và mất tích (tăng 6 người so với báo cáo nhanh ngày 19/11). Cụ thể: 16 người chết (Huế 2 người; Đà Nẵng 1 người; Đắk Lắk 1 người; Khánh Hòa 11 người, Gia Lai 1 người). Hiện vẫn còn 5 người mất tích (Quảng Trị 1 người; Đà Nẵng 3 người; Khánh Hòa 1 người).

THIỆT HẠI NẶNG NỀ

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết từ 19h00 ngày 18/11 đến 19h00 ngày 19/11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa rất to từ 300-500mm. Một số trạm mưa lớn hơn: Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 841mm; Sơn Thành Đông (Đắk Lắk) 827mm; Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 637mm; Phú Hòa (Đắk Lắk) 651mm; Canh Hòa (Gia Lai) 501mm; Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 454mm. Các tỉnh, thành phố khác (Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa) có mưa từ 80-150mm.

Đêm từ 19h00 ngày 19/11 đến 7h00 ngày 20/11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rất to từ 80-120mm. Một số trạm mưa lớn hơn: Hòa Xuân Nam (Đắk Lắk) 208mm; Hòa Tâm (Đắk Lắk) 208mm; Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 147mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 450mm, Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 248mm, Đồng Trăng (Khánh Hòa) 234mm.

Luỹ kế mưa 3 ngày (từ 19h00 ngày 16/11 đến 7h ngày 20/11) các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rất to từ 600-800mm. Một số trạm mưa lớn hơn: Bạch Mã (Huế) 1.232mm, Phước Hiệp (Đà Nẵng) 1.153mm, Sơn Long (Quảng Ngãi) 1.257mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 1.735mm, Sơn Thành Tây (Đắk Lắk 1.630mm, Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 1.502mm; Sơn Thành Đông (Đắk Lắk) 1.351mm; Sơn Hòa (Gia Lai) 985mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 920mm, Đồng Trăng (Khánh Hòa) 739mm.

Do mưa lớn đã gây ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ lớn tại nhiều địa phương, dẫn đến thiệt hại rất lớn.

Về nông nghiệp: 10.055 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, nặng nhất Khánh Hòa 7.951 ha, Đắk Lắk 1.049 ha, Lâm Đồng 512 ha. Về chăn nuôi: 6.511 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (nặng nhất là Đắk Lắk 5.282 gia súc, gia cầm.

Thiệt hại về nhà ở: 91 nhà bị hư hỏng; hiện có 43.282 nhà ngập, trong đó nặng nhất là Đắk Lắk 23.935 nhà bị ngập, Gia Lai 10.426 nhà, Khánh Hòa 9.000 nhà, Huế 635 nhà…

Về giao thông, hiện còn 47 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Trong đó, Quảng Trị ngập, ách tắc 1 đoạn trên Quốc lộ 49C. Huế ngập, ách tắc 4 đoạn trên Quốc lộn49. Quảng Ngãi: ngập, ách tắc 15 điểm trên Quốc lộ 24. Đắk Lắk ngập, ách tắc 8 điểm trên Quốc lộ 19C, 10 điểm trên Quốc lộ 29 và 7 điểm Quốc lộ 25. Tại Lâm Đồng: sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn trên Quốc lộ 20. Khánh Hòa: sạt lở, ách tắc tại đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C và nhiều tuyến đường tỉnh lộ, liên xã bị ngập sâu.

Khoảng 23h00 ngày 19/11/2025, tại Km226+700 Quốc lộ 20 (đèo Mimosa - Lâm Đồng) bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m, người và các phương tiện không thể lưu thông. Hiện chính quyền địa phương đã triển khai cấm lưu thông qua đoạn đường bị sạt lở và triển khai tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Về thủy lợi: 650m kè bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Trị: 100m, Khánh Hòa: 550m). Hồ Nước Ngọt (Khánh Hòa) bị hư hỏng phần tường chắn sóng mái đập khoảng 150m và xói lở mái hạ lưu đập khoảng 10.000m2 (200x50)m.

Về lưới điện, ngành điện đã chủ động cô lập 4 trạm TBA 110KV (Sông Cầu 2, Tuy Hòa 2, Diên Khánh, Tháp Chàm) và 14 đường dây 110kV đi đến các trạm TBA trên do nước lũ dâng cao, tràn vào trạm. Đối với lưới điện trung áp, 1.010.720 khách hàng mất điện, đến sáng 20/11 đã khôi phục 457.470 khách hàng (tỷ lệ 45,3%), còn mất điện 553.250 khách hàng.

LŨ ĐẶC BIỆT LỚN TRÊN SÔNG BA

Tại khu vực Nam Trung Bộ, nhiều tuyến sông đang ghi nhận mức nước vượt báo động 3, thậm chí vượt đỉnh lũ lịch sử, buộc các địa phương phải sơ tán hơn 17.600 hộ dân để đảm bảo an toàn.

Dự báo từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và phía Bắc Lâm Đồng có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50–100mm, nơi cao trên 150mm. Phía Đông Gia Lai và phía Nam Khánh Hòa mưa 70–150mm, có điểm trên 200mm. Mưa lớn nhất tập trung tại phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa, với lượng mưa 150–250mm, cục bộ vượt 450mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang dự kiến vượt báo động 3 từ 1,2–3,8m ở nhiều trạm thủy văn. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 được đưa ra cho khu vực phía Đông Đắk Lắk do tổ hợp lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Sáng 20/11, nhiều sông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa ghi nhận xu hướng xuống nước, nhưng sông Ba và các sông thuộc Khánh Hòa, Đắk Lắk vẫn đang ở mức rất cao. Trên Sông Ba, tại Củng Sơn, mực nước lúc 7 giờ đạt 40,03m, trên báo động 3 là 5,53m; dự báo đỉnh đạt lúc 1 giờ ngày 20/11 là 40,99m – cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1993 tới 1,09m.

Hiện Sông Ba tại Phú Lâm, mức nước trên báo động 3 là 1,53m. Trên Sông Kôn tại AyunPa, mực nước trên báo động 3 là 0,58m. Sông Dinh tại Ninh Hòa, mực nước trên báo động 3 là 1m, vượt lũ lịch sử năm 1986. Sông Cái ở Nha Trang, mực nước tại Đồng Trăng 13,12m, trên báo động 3 là 2,12m.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ đã gây ngập, tràn nhiều tuyến đê tại các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tại Quảng Trị, tuyến đê bao Hải Lăng dài 46,12km bị ngập toàn tuyến từ 0,1–0,3m.

Tại Gia Lai, một số tuyến kè, bờ bao hạ lưu sông Kôn, Hà Thanh, đê Đông bị ngập. Tại Đắk Lắk, các tuyến đê, kè hạ lưu sông Kỳ Lộ tại Bình Thạnh, Bình Phú, Quãng Đức bị ngập. Tại Khánh Hòa, nhiều tuyến đê, kè cửa sông tại sông Dinh Ninh Hòa, sông Lệ Cam, Ninh Giang… bị tràn nước.

DỒN LỰC CỨU HỘ, CỨU TRỢ

Ngày 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ tại xã Gò Nổi (Đà Nẵng). Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Khánh Hòa trong ngày 18–19/11.

Thủ tướng Chính phủ liên tiếp ban hành các công điện 217, 218, 219 và 222, yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khẩn trương phòng tránh và khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt tập trung ứng phó lũ lớn trên sông Ba và sông Kôn.

Những ngày qua, các địa phương từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã tổ chức di dời 17.669 hộ với 46.769 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập sâu. Riêng Khánh Hòa sơ tán hơn 11.900 người; Đắk Lắk hơn 23.000 người.

Bộ Quốc phòng cũng phát đi Công điện số 7426/CĐ-BQP, Quân khu 5 lập sở chỉ huy tiền phương tại Đắk Lắk. Ngày 19/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử hai đoàn công tác kiểm tra tại Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa.

Tại Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Sông Krông H’Năng vận hành giảm lũ, đã cắt tổng cộng hơn 77 triệu m3 nước, góp phần hạ mực nước hạ du.

Nhiều tỉnh đã quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn: Quảng Trị nghỉ học 4 điểm trường; Gia Lai cho học sinh nghỉ từ 18/11 đến khi có thông báo mới; Khánh Hòa gần 350 trường mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học; 28 trường THPT (26.018 học sinh) nghỉ, 6 trường học trực tuyến.